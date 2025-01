O momento ‘Uau’ que me surpreendeu na CES 2025: as grandes tecnologias deveriam prestar atenção

Participei de mais eventos e lançamentos de tecnologia do que posso contar em minha década como jornalista de tecnologia, mas a palestra da Delta na CES 2025 é a única que me surpreendeu, tanto literal quanto figurativamente. Isso porque a companhia aérea combinou tecnologia e narrativa para provocar uma resposta emocional que pareceu surpreendentemente pessoal e profundamente comovente e, ao fazê-lo, criou uma ligação inteligente com uma das maiores possibilidades do próximo ano.

A Delta aproveitou a tecnologia no maior local esférico do mundo, o Las Vegas Sphere, que é uma esfera gigante coberta de dentro para fora por telas, para seu evento do centenário. Em homenagem aos 100 anos de história, a companhia aérea também trouxe Viola Davis, Tom Brady e Lenny Kravitz ao palco para fazer uma verdadeira festa. Mas o que foi especialmente impressionante foi como a Delta usou todo o poder imersivo que o Sphere possuía para trazer o fator surpresa a uma CES que carecia de destaques para inspirar verdadeiro entusiasmo sobre como a tecnologia poderia transformar nossas vidas.

Viola Davis ajudou Delta a contar sua história ao público. Katie Collins/CNET

Na verdade, ao aproveitar totalmente o poder da tecnologia da Sphere, parecia que a Delta estava mostrando ao mundo o quão seriamente leva a tecnologia de uma forma que muitas empresas, incluindo marcas de tecnologia estabelecidas, poderiam aprender. A tela LED imersiva do Sphere serviu como tela para contar histórias épicas sobre o passado, presente e futuro da companhia aérea.

Muitas vezes, as empresas tecnológicas prometem-nos que as suas inovações nos farão sentir mais ligados e nos proporcionarão experiências mais significativas. Raramente são capazes de cumprir estas promessas de uma forma que seja satisfatória para nós, as pessoas que acabamos por utilizar essa tecnologia. Das redes sociais à realidade virtual e à IA conversacional, existe uma lacuna entre o que nos dizem que sentiremos e o que sentimos a respeito.

Veja isto: Esfera de Las Vegas: tudo o que você precisa saber 06:21

A Esfera, por outro lado, está repleta de tecnologia que cumpre o que promete. Isso cria uma sensação de admiração compartilhada que, neste caso, me ajudou a me sentir emocionalmente investido na marca. Mesmo sendo alguém que nunca tinha voado na Delta antes (não é uma companhia aérea tão grande onde moro no Reino Unido), obtive um profundo entendimento das prioridades da companhia aérea, seu pessoal e sua publicidade, que incorporou um concierge de IA e parcerias com Uber e YouTube.

Antes do CEO da Delta, Ed Bastian, subir ao palco, o público foi presenteado com um lento nascer do sol que se estendia pela enorme tela de 160.000 pés quadrados do Sphere antes de um enorme jato da Delta vir direto em nossa direção. Meu assento estremeceu e fui atingido por uma rajada de vento que me fez sentir como se estivesse sendo arrancado da pista de um aeroporto.

Uma fascinante queima de fogos de artifício encerrou o show. Katie Collins/CNET

Foi um dos vários momentos durante a palestra em que a Delta usou tecnologia háptica integrada em cada um dos 10.000 assentos do Sphere, combinada com os recursos visuais e de áudio do local, para criar uma experiência multissensorial de corpo inteiro. A certa altura, quando a tela se transformou em uma cabine gigante e parecíamos estar nos afastando do chão, senti meus olhos entorpecerem e meu estômago revirar, uma sensação semelhante ao tipo de tontura que senti antes na realidade virtual e em montanhas-russas

O efeito 3D de um globo giratório parecia preencher a Esfera, enquanto uma queima de fogos de artifício final enchia o céu com estrondos, estalos e explosões que reverberavam pelos assentos. Em momentos mais íntimos, as câmeras focaram em ex-funcionários da Delta espalhados pela plateia, enquanto Bastian prestava homenagem às suas contribuições ao longo de muitos anos de voo.

O set de Lenny Kravitz também aproveitou os telões do Sphere. Katie Collins/CNET

Mesmo antes da palestra, que levou quase um ano inteiro para a Delta projetar e se preparar, esse evento era o tema principal da CES, e descobriu-se que eles estavam certos. Talvez os viajantes regulares da Delta preferissem que a companhia aérea tivesse gasto esse dinheiro em mais espaço para as pernas, mas este jornalista muitas vezes cínico ficou impressionado com o espetáculo, deixando-me mais esperançoso em relação à tecnologia do que naquele show bastante medíocre.

Houve um forte contraste entre os anúncios repetitivos e abafados e as apresentações sinceras dos verdadeiros comissários de bordo da Delta, o que, combinado com a natureza multissensorial do evento, me deixou envolvido no mundo de uma marca ousada, icônica e destemida. de roubar o show.