O mosaico de 2,5 bilhões de pixels do Hubble revela Andrômeda com detalhes de tirar o fôlego

A Galáxia de Andrômeda é nosso vizinho galáctico mais próximo, com exceção das galáxias anãs ligadas gravitacionalmente à Via Láctea. Quando as condições são adequadas, podemos vê-lo a olho nu, mesmo que apareça como uma mancha cinzenta.





É o objeto mais distante do Universo que podemos ver sem a ajuda de um telescópio.





O Telescópio Espacial Hubble criou um enorme panorama de 2,5 gigapixels de Andrômeda. Foram necessários 10 anos e mais de 1.000 órbitas para capturar todas as imagens.





Estamos presos dentro da Via Láctea e nunca escaparemos. (Sim, há uma pequena possibilidade de o fazermos num futuro distante.) O poderoso telescópio Gaia da ESA deu-nos a melhor visão da nossa própria galáxia a partir do interior, mas mesmo assim tem as suas limitações.





Esta é uma das razões pelas quais é importante observar Andrômeda, também conhecida como M31. Tal como a Via Láctea, M31 também é uma espiral barrada. Ao observar M31 em detalhe, podemos aprender mais sobre a nossa própria galáxia. M31 é como um proxy da Via Láctea, e a principal ferramenta dos astrônomos para estudar nosso proxy galáctico é o Hubble.





“Com o Hubble, podemos obter enormes detalhes sobre o que está acontecendo em uma escala holística em todo o disco da galáxia. Não é possível fazer isso com nenhuma outra galáxia grande”, disse o pesquisador principal Ben Williams, da Universidade de Washington.





A imagem é um mosaico composto por pelo menos 2,5 bilhões de pixels. Resolve cerca de 200 milhões de estrelas individuais, todas mais quentes que o nosso Sol. Isto representa apenas uma pequena fração da população estelar da galáxia, porque estrelas escuras como as anãs vermelhas não são detectadas.





A imagem contém aglomerados de estrelas azuis brilhantes, galáxias de fundo, estrelas em primeiro plano, galáxias satélites e faixas de poeira.

Este é o maior fotomosaico já produzido pelo Telescópio Espacial Hubble. Andrômeda é vista quase de lado, inclinada 77 graus em relação à Terra. A galáxia é tão grande que o mosaico é montado a partir de cerca de 600 campos de visão separados obtidos ao longo de 10 anos de observação do Hubble. A Galáxia de Andrômeda é mostrada na parte superior do visual. É uma galáxia espiral que se estende pela imagem. Está quase inclinado em relação ao nosso campo de visão, por isso parece muito oval. Os limites da galáxia são irregulares porque a imagem é um mosaico de imagens quadradas menores sobre um fundo preto. As bordas externas da galáxia são azuis, enquanto os dois terços internos são amarelados com um núcleo central brilhante. Cinco quadrados de legenda destacam características interessantes da galáxia. (NASA, ESA/B. Williams, Universidade de Washington)

Esta vasta imagem é o resultado de dois programas observacionais: o Panchromatic Hubble Andromeda Southern Treasury (PHAST) e o Panchromatic Hubble Andromeda Treasury (PHAT). PHAT e PHAST fizeram contribuições importantes para a ciência galáctica.





A PHAT começou a adquirir imagens deste mosaico há cerca de dez anos e agora temos esta nova imagem graças a estes dois esforços.





Novas pesquisas no Jornal de Astrofísica apresenta os últimos resultados do PHAST, incluindo a nova imagem.





É intitulado “FASTO. Tesouro Pancromático do Sul do Hubble Andrômeda. I. Fotometria ultravioleta e óptica de mais de 90 milhões de estrelas em M31.“O autor principal é Zhuo Chen, do Departamento de Astronomia da Universidade de Washington, em Seattle.





Andrômeda não é apenas nossa vizinha mais próxima, mas também a espiral mais próxima de nós e a maior galáxia do Grupo Local. Estes factos não são apenas respostas a questões triviais. Eles explicam porque é que os astrónomos podem estudar a galáxia em detalhe, incluindo avaliar a sua população estelar, sem encontrar alguns dos problemas que enfrentam ao observar outras galáxias.





“Os estudos do M31 evitam complicações relacionadas à vermelhidão da linha de visão, distâncias incertas e confusão entre o fundo e o primeiro plano”, escrevem os pesquisadores em seu artigo.





“Além disso, tais estudos podem ser colocados no contexto do ambiente local, como estrutura ISM, taxa de formação estelar (SFR) e metalicidade de estrelas e gás, e até mesmo do ambiente circundante maior, conforme mapeado pelo Levantamento Pan-Arqueológico de Andrômeda .”





“Assim, M31 fornece uma comparação única e interessante com a informação detalhada que temos sobre a nossa Via Láctea”, explicam os autores.

Este é um zoom da versão em resolução total da imagem. Você pode baixar a imagem completa e explorá-la por si mesmo aqui. (NASA, ESA/B. Williams, Universidade de Washington)

Uma das principais lições deste enorme esforço de observação é que o disco sul, que não foi estudado tão cuidadosamente como o disco norte, é fundamentalmente diferente do seu homólogo.





O disco sul parece estar mais perturbado, indicando que mostra mais efeitos do histórico de fusões do M31 do que o disco norte.





A presença de M32, uma galáxia anã de tipo primitivo, sugere parte da história desta fusão.

Esta imagem da pesquisa mostra a localização dos 13 “tijolos” PHAST (cinza) e dos 23 tijolos PHAT (azul). Cada um dos novos blocos de construção do PHAST consiste em 15 pontos do HST, cada um dos quais inclui observações em duas câmeras do HST. : a câmera de levantamento avançada e a câmera de campo amplo 3. M32 está marcado com uma seta no bloco 28. (Chen et al., 2025)

Os astrónomos pensam que M32 pode ser o que resta de uma galáxia que se fundiu com Andrómeda. As suas propriedades são difíceis de explicar com os nossos modelos de formação de galáxias. Poderia ser o núcleo remanescente de uma galáxia muito mais massiva que foi absorvida por Andrômeda há cerca de dois ou três bilhões de anos.





“Andromeda é um acidente de comboio. Parece que sofreu algum tipo de evento que a fez formar muitas estrelas e depois parar,” disse o co-autor do estudo Daniel Weisz, da Universidade da Califórnia em Berkeley.





“Isto foi provavelmente devido a uma colisão com outra galáxia próxima.”





Uma forte evidência a favor desta fusão é a Riacho Gigante do Sul. Este é um fluxo de detritos de maré composto por estrelas no halo de Andrômeda que pode ser um remanescente da antiga fusão. A metalicidade de suas estrelas é geralmente inferior à das estrelas do bojo e do disco de Andrômeda.

Esta figura de pesquisas mais antigas mostra a gigante Corrente de Andrômeda ao sul e sua proximidade com M32. (Pesquisa Arqueológica Pan-Andromeda)

A única maneira de compreender a história de Andrómeda é observar as suas estrelas. Graças ao PHAT e ao PHAST, os astrónomos conhecem agora 200 milhões de estrelas individuais.





As observações são limitadas a estrelas mais brilhantes que o Sol, mas as imagens permanecem cientificamente ricas. Juntos, eles aludem a uma galáxia em transição.

frameborder=”0″allow=”acelerômetro; reprodução automática; escrita na prancheta; mídia criptografada; giroscópio; imagem em imagem; compartilhamento na web” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin”allowfullscreen>

“Andrômeda parece um tipo de galáxia de transição, entre uma espiral de formação de estrelas e uma espécie de galáxia elíptica dominada por estrelas vermelhas envelhecidas”, disse Weisz.





“Podemos dizer que existe um grande bojo central de estrelas mais velhas e um disco de formação estelar que não é tão ativo como seria de esperar, dada a massa da galáxia.”





“Este exame detalhado de estrelas resolvidas nos ajudará a reconstruir a história das fusões e interações da galáxia”, acrescentou o investigador principal do PHAST, Ben Williams.

Esta figura de pesquisa mostra como a densidade estelar varia entre as regiões de Andrômeda. Painéis com zoom mostram os ricos detalhes disponíveis em resolução HST total. (Chen et al., 2025)

O PHAST, juntamente com o PHAT, fornece um rico recurso para os astrônomos que estudam Andrômeda e, por extensão, espirais barradas em todos os lugares, incluindo a nossa Via Láctea. No entanto, em breve, os astrônomos terão uma visão melhor de Andrômeda.





Se tudo correr bem, a NASA lançará o O Telescópio Espacial Nancy Grace Roman em um futuro próximo. Este é um telescópio infravermelho com amplo campo de visão, embora possua um espelho do mesmo tamanho.





Numa única exposição, o Roman pode capturar o equivalente a 100 imagens de alta resolução do Hubble, talvez mais. Isto ajudará os astrônomos a estudar detalhadamente a Corrente Gigante do Sul, entre outras coisas, e fornecerá pistas vitais para a história de Andrômeda.

Este artigo foi publicado originalmente por O universo hoje. Leia o artigo original.