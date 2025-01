O mosaico detalhado da galáxia de Andrômeda do Hubble lança luz sobre seu passado e evolução

O Telescópio Espacial Hubble da NASA capturou um mosaico extraordinário da Galáxia de Andrômeda, conhecida como Messier, oferecendo 31 visões incomuns de sua estrutura e história. O fotomosaico, o maior do gênero, tem largura aparente igual a seis vezes o diâmetro da Lua. A galáxia, localizada a 2,5 milhões de anos da Terra, tem uma borda grosseira e aparece como uma enorme forma oval. A intrincada imagem revela mais de 200 milhões de estrelas, regiões coloridas e nuvens escuras e filamentares que envolvem a galáxia.

De acordo com o Tesouro Pancromático Hubble Andromeda (PHAT)

A metade norte da galáxia foi dividida por mais de uma década pelos comprimentos de onda ultravioleta, visível e infravermelho. publicado no The Astrophysical Journal, o subsequente Hubble Panchromatic Andromeda Southern Observatory (PHAST) expandiu este trabalho para a metade sul. Esta pesquisa foi liderada por Zhuo Chen, da Universidade de Washington, para investigar as diferenças na estrutura e na história das fusões de galáxias, acrescentando observações de cerca de 100 milhões de estrelas.

Um caminho evolutivo único

Os relatórios indicam que a história de Andrômeda é muito diferente da história da Via Láctea, embora ambas as galáxias tenham se formado na mesma época. Conforme relatado num comunicado oficial da NASA, Ben Williams, investigador principal da Universidade de Washington, afirmou que a história ativa de Andrómeda inclui fusões com galáxias mais pequenas, resultando em aglomerados jovens e fluxos estelares coerentes. Estima-se que um satélite compacto da galáxia Messier 32 seja remanescente de interações passadas.

Resultados futuros

Espera-se que os dados dessas observações informem estudos futuros do Telescópio Espacial James Webb da NASA e do próximo Telescópio Espacial Nancy Grace Roman. Daniel Weisz, da Universidade da Califórnia, Berkeley, observou a transição de Andrômeda de uma galáxia espiral para um sistema dominante de estrelas mais antigas. As descobertas do Hubble continuam a informar a nossa compreensão da evolução galáctica nas próximas décadas, sugerindo relações.