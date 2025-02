Essa semana Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou novas diretrizes que recomendam as pessoas para alterar o sal comum que usam em casa para substitutos contendo menos sódio.

Mas o que exatamente são essas alternativas de sal? E por que quem recomenda isso? Vamos dar uma olhada.





Uma nova solução para um problema antigo

Dicas para comer menos sal (cloreto de sódio) não são novas. Ele fazia parte das diretivas internacionais e australianas por décadas. De fato, evidências mostram claramente que o sódio no sal pode prejudicar nossa saúde Quando comemos demais.





O excesso de sódio aumenta o risco de pressão alta, o que afeta milhões de australianos (em torno de Um em cada três adultos). Pressão alta (hipertensão), Por sua vez, aumenta o risco de doenças cardíacas, derrame e doença renal, entre outras condições.

Quem estima 1,9 milhão de mortos Globalmente, cada ano pode ser atribuído a comer muito sal.





Quem recomenda consumir mais do que 2 g de sódio diariamente. No entanto, as pessoas comem uma média de mais que o dobro, em torno 4.3 GA Day.





Em 2013, quem afirma comprometido em reduzir Ingestão de sódio populacional em 30% até 2025. Mas cortar o consumo de sal provou ser muito difícil. A maioria dos países, incluindo a Austrália, não atingirá o objetivo de reduzir o consumo de sódio até 2025. Aquele que tem desde então Ajuste o mesmo alvo para 2030.





A dificuldade é que comer menos sal significa aceitar um sabor menos salgado. Também requer mudanças para meios estabelecidos para preparar alimentos. Acabou se perguntando muito para pessoas que fazem comida em casa e demais para a indústria de alimentos.





Digite o sal de potássio enriquecido

O principal substituto do sal mais baixo de sódio é chamado sal de potássio. É o sal onde parte do cloreto de sódio foi substituída pelo cloreto de potássio.





Potássio é a Mineral essencialDesempenhando um papel fundamental em todas as funções do corpo. O alto teor de potássio de frutas e vegetais frescos é uma das principais razões pelas quais eles são tão bons para você. Enquanto as pessoas comem mais sódio do que deveriam, muitas não recebem potássio o suficiente.





Quem recomenda uma ingestão diária de potássio de 3 5g, mas no geral, as pessoas na maioria dos países consomem consideravelmente menos do que isso.





O sal de potássio beneficia nossa saúde, reduzindo a quantidade de sódio que consumimos e aumentando a quantidade de potássio em nossa dieta. Ambos ajudam pressão arterial inferior.





Foi demonstrado que a troca de sal regular para sal de potássio reduzir Doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais e mortes prematuras em grandes ensaios em todo o mundo.





Os estudos de modelagem forneceram que as mudanças populacionais no uso de sal de potássio impediriam centenas de milhares de mortes por doenças cardiovasculares a cada ano (como ataques cardíacos e derrames) acidentes) China E Índia sozinho.





A principal vantagem da troca, em vez de cortar a ingestão de sal, é que o sal de potássio pode ser usado como uma troca direta de um para o sal comum. Parece que funciona para tempero e em receitas, e a maioria das pessoas não percebe nenhum importante diferença de sabor.





No Maior teste O sal enriquecido com potássio até o momento, mais de 90% das pessoas ainda usavam o produto após cinco anos.





Mudança: Alguns desafios

Se estiver totalmente implementado, pode ser um dos conselhos mais substanciais que já forneciam.





Milhões de acidentes vasculares do cérebro e ataques cardíacos podem ser evitados em todo o mundo todos os anos com uma passagem simples para a maneira como preparamos a comida. Mas existem alguns obstáculos a serem superados antes de chegar a esse ponto.





Primeiro, será importante equilibrar as vantagens e riscos. Por exemplo, pessoas com Doença renal avançada Não gerencie bem o potássio e esses produtos não os servem. É apenas uma pequena proporção da população, mas devemos garantir que os produtos de sal do potássio sejam rotulados com avisos apropriados.





Um desafio importante será tornar o sal enriquecido com potássio mais acessível e acessível. O cloreto de potássio é mais caro de produzir do que o cloreto de sódio, e atualmente o sal enriquecido de potássio é vendido principalmente como um produto de nicho de saúde em um Preço de qualidade superior.





Se você está procurando, substitutos de sal Também pode ser chamado de sódio, sal de potássio, sal de coração, sal mineral ou sal de sódio reduzido.





UM Revisão publicada em 2021 Os sais com baixo teor de sódio foram comercializados em apenas 47 países, principalmente renda alta. Os preços variaram da mesma coisa que o sal comum quase 15 vezes maior.





Uma cadeia de suprimentos aumentada que produz muito mais cloreto de potássio da qualidade dos alimentos será necessária para permitir uma maior disponibilidade de produtos. E temos que ver sal enriquecido com potássio nas prateleiras ao lado do sal comum, por isso é fácil para as pessoas encontrarem.





Em países como a Austrália, cerca de 80% do sal que comemos vem alimentos processados. A diretiva da OMS não se torna explicitamente priorizando uma chave de sal usada na fabricação de alimentos.

As partes interessadas que trabalham com o governo para incentivar a absorção da indústria de alimentos serão essenciais para maximizar os benefícios à saúde.

Xiaoyue (Luna) XuProfessor Scientia, Escola de Saúde da População, UNSW SYDNEY E Bruce NealDiretor Executivo, George Institute Australia, Instituto George de Saúde Global

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.