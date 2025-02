O neutrino mais enérgico já visto fez um respingo mediterrâneo

Os neutrinos cósmicos mais enérgicos detectados até o momento foram observados pelo KM3NET, que fica no fundo do Mar Mediterrâneo perto da Sicília, Itália e Provença, na França.

Uma “partícula fantasma” descoberta por um detector no Mediterrâneo transportado 30 vezes mais energia do que qualquer neutrino observado até o momento

Para peixes que nadam profundamente em uma trama específica do mar do Mediterrâneo na costa da Sicília nas pequenas horas de 13 de fevereiro de 2023, foi uma noite como qualquer outra – pelo menos até um eminente azul de repente azul, invisível para olhos humanos, desenhado através da água preta. O evento relatou algo extraordinário: a detecção de A partícula mais enérgica do gênero que foi medida até o momento.

O flash era o cartão de chamada de um neutrino cósmico, uma pequena e geralmente doce “partícula fantasma”, assim chamada por causa de sua imprecisão astronômica de interagir com a matéria comum que compõe nosso mundo. Um neutrino pode passar por um ano iluminado incólume. E a cada segundo, cerca de 100 bilhões dessas partículas (a maioria das quais foram emitidas pelo nosso sol) passam pelo seu corpo. Isso os torna difíceis de capturar, mas também mensageiros poderosos de processos astrofísicos ocupando o trabalho no coração opaco das estrelas e nos núcleos das galáxias com poeira.

A descoberta e a caracterização desta parte vêm de uma colaboração com o predominância europeia apelidada de KM3Net, um telescópio de amplo neutrinos que ainda está em construção e que, uma vez construído, usará cerca de um quilômetro cúbico de detectores do Mediterrâneo com base em instrumentos como a base de Seus dois detectores distintos. No entanto, mesmo em seu estado incompleto, o projeto deu um resultado surpreendente – um neutrino que provavelmente é além da galáxia e que contém um poder sem precedentes.

“Está em uma região completamente inexplorada de energia, 30 vezes maior que qualquer observação anterior de neutrinos”, disse Paschal Coyle, físico de neutrinos do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica e membro da equipe KM3NET, durante uma conferência de imprensa sobre A pesquisa que ocorreu na terça -feira.

Módulos ópticos digitais a três km3Net (DOM). Cada módulo consiste em duas meio esferas de vidro preenchidas com todos os eletrônicos, energia e 31 fotomultiplicatadores leves (PMT). Durk Gardenier / Alamy Photo

Dos dois detectores de km3Net, um é dedicado a neutrinos atmosféricos mais banais. O outro, apelidado de Arca, está localizado em quase 3,5 quilômetros de água na costa da Sicília e foi projetado para detectar neutrinos astrofísicos, observando os detritos de suas raras interações com moléculas de água.

“Essas coisas têm tanta energia – elas se esforçaram tanto – que você recebe esse enorme spray de partículas”, explica Kate Scholberg, física da Universidade de Duke, que estuda neutrinos, mas não esteve envolvida na nova pesquisa. “Não interage muito, mas quando acontece, faz um gigantesco espetacular salto de todos os tipos de partículas pulverizantes em todos os lugares. E é a luz dessas partículas que você vê.

Quando o acidente vascular cerebral de neutrinos recém -descoberto, o ARCA observou com apenas 21 de suas 230 linhas planejadas. O neutrino atingiu uma molécula de água fora do detector, criando uma explosão de partículas, incluindo um muon de alta energia – um tipo de partícula subatômica semelhante a um elétron, mas 200 vezes mais pesado. Este Muon então criou seus próprios detritos fragmentários, desencadeando um revelador fóton azul pálido sobrecarregando a radiação Cherenkov que passou pelos instrumentos do ARCA. Ao analisar essa luz, os físicos foram capazes de reconstruir o caminho subaquático do muon, estimar a energia do neutrino original e identificar suas origens em uma região específica do espaço.

Duas visualizações mostram os detectores que respondem aos fótons gerados ao longo do caminho para um muon de alta energia observado em fevereiro de 2023 pelo detector KM3NET na costa da Sicília. À esquerda, uma visão lateral do evento; À direita está uma vista dos olhos do pássaro.

Os pesquisadores acreditam que a energia dos neutrinos era de cerca de 220 PETA Electron Volts, mais de 30 vezes maior que o neutrino mais energético detectado antes das novas observações. Para ajudar as pessoas a conceituá-lo durante a conferência de imprensa, Aart Heijboer, físico do Instituto Nacional de Física Subatômica em Nikhef, na Holanda, e co-autor da nova pesquisa, ofereceu a imagem de uma bola de pingue-pongue cerca de um metro em A gravidade da terra. Os neutrinos recém -detectados possuíam tanta energia embalada em uma única partícula subatômica, disse ele. Ou podemos compará -lo com os aceleradores de partículas mais ferozes que os cientistas construíram: “É cerca de 1000 vezes mais enérgico do que qualquer coisa que pudéssemos produzir na Terra”, explica Bryan Ramson, um físico de neutrinos do National Fermi Accelerator Laboratory em Illinois, que não estava envolvido na nova pesquisa.

A detecção é atraente, mas também faz mais perguntas do que responde. O KM3NET se junta a um telescópio de neutrinos de longa data chamado Icecube, que reúne dados perto do Polo Sul desde 2011. O IceCube foi projetado para capturar esse tipo de neutrino de alta energia tão efetivamente quanto o KM3NET, mas seu Registro atual para reinstrução de registros trouxe apenas trinta da energia da nova descoberta do KM3NET, que levantou as sobrancelhas entre certos especialistas.

“Minha primeira impressão é que é muito inesperado. E como pode ser possível sem que alguém tenha visto algo (semelhante) antes? “Disse Ignacio Taboada, físico do Instituto de Tecnologia da Geórgia e porta -voz atual da IceCube Collaboration.

Além disso, os cientistas KM3Net não conseguiram fixar seu neutrino de alta energia em uma fonte específica. Os pesquisadores examinaram a pequena trama do céu da qual os neutrinos provavelmente chegaram, mas não viram nenhuma pistola de fumar como um tipo de núcleo galáctico ativo chamado Blazar – um suspeito imediato em travessuras celestes que os cientistas esperam que possa criar uma partícula muito poderosa. Isso pode significar que os neutrinos podem vir de um raio cósmico super -aprosPeedy, que criou um fóton de luz de fundo extragaláctica ou do microondas cósmico, segundo os pesquisadores.

“Este evento é estranho; Eu acho que é um bom ponto de lembrar.

Essas possibilidades esotéricas tornam o estudo da neutrofísica dos neutrinos complicados, mas também são uma parte importante da razão pela qual os cientistas são atraídos estudando -os em primeiro lugar. A maioria das observações astronômicas permanece presa aos fótons – mas os fótons podem ser facilmente bloqueados. Por outro lado, a natureza fantasmagórica dos neutrinos significa que eles viajam sem obstáculos em uma linha reta em grandes distâncias, oferecendo uma lente diferente no universo que até retorna aos seus primeiros dias. Com a luz, “há um limite para o quão longe você pode assistir”, diz Ramson – ou seja, a névoa fotônica do microondas cósmica, emitiu cerca de 380.000 anos após o Big Bang. “Os neutrinos são uma maneira de quebrar esse véu e olhar mais do que nunca”.

O fato de os cientistas estarem à beira da perfuração de que o véu depende da questão de saber se o KM3NET continua fazendo observações surpreendentes, como a detecção de 2023 e se o Icecube puder fazê -lo corresponder depois de ter sido tão longo sem observações de partículas também à alta energia . Atualmente, a aparente discórdia nas observações dos detectores é pelo menos confusa. “Eles poderiam ter tido sorte; É difícil dizer ”, explica Scholberg. “É muito intrigante e claramente significa que precisamos de mais dados”.

O taboada é apropriado que a detecção em mãos seja atraente, mas que os cientistas dos neutrinos precisam de mais observações para saber como interpretar os soquetes KM3NET. “Se isso fosse para provar um neutrino astrofísico, seria monumental”, disse Taboada. Mas ele quer ver mais. “Este evento é estranho; Eu acho que é um bom ponto de lembrar ”, diz ele. “É inesperado, mais ou menos, independentemente da maneira como você olha.”