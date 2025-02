O norovírus é um ‘inseto estomacal’ ou outra coisa?

Os brotos de norovírus estão aparecendo nos Estados Unidos, causando preocupação durante um inverno, quando outras doenças também parecem especialmente virulentas. “Entre 1 de agosto de 2024 e 15 de janeiro de 2025, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças rastrearam 1.078 surtos de norovírus entre os estados participantes através de seus Sistema de monitoramento do Norostat – Um salto significativo dos 557 surtos relatados durante o mesmo período do ano passado. Esse aumento também é maior que os níveis de surto nos anos sazonais anteriores (2012-2020 e 2021-2024) “, diz ele Dr. Patricia Pinto-GarcíaMD, MPH e editor médico da Goodrx.

Com uma estimativa 19-21 milhões de doenças de norovírus por ano Nos Estados Unidos, o norovírus é uma doença comum e comumente confusa com outras doenças. Conversamos com médicos que veem norovírus na paisagem mais ampla de doenças infecciosas, dando -nos detalhes sobre o que distingue o norovírus e como podemos tratá -lo, curar e impedir sua propagação contínua.

O que é norovírus?

O norovírus é uma infecção viral rápida de partida que se manifesta com sintomas gastrointestinais. O norovírus se estende por contato com o vírus nas superfícies, em alimentos ou ao tocar em uma pessoa que tem o vírus. Você não precisa de muito vírus para infectar alguém novo, tornando -o muito contagioso. Além disso, não é necessariamente imune, mesmo que tenha tido norovírus antes nas últimas semanas ou meses, pois pode vir de diferentes cepas do vírus.

A Pinto-García diz que os sintomas de norovírus podem persistir mais em crianças pequenas, adultos mais velhos e qualquer pessoa com um sistema imunológico enfraquecido. Embora seja mais comum durante o outono e o inverno, também ocorre ao longo do ano.

Sintomas de norovírus e quanto tempo dura

O norovírus nem sempre é diagnosticado através dos testes, pois apenas em torno 13% dos casos causam uma visita ao médico ou hospital. Os sintomas são distintos e o tratamento geralmente é semelhante se os sintomas gastrointestinais forem especificamente devido a norovírus ou não.

“Os sintomas clássicos são náusea/vômito, dor abdominal/cólicas e diarréia aquosa. O vômito é mais comum com o norovírus do que muitos outros vírus”, diz ele Dr. Kari NeemannMD, especialista em doenças infecciosas pediátricas em Nebraska infantil em Omaha. “Outros sintomas possíveis incluem febres, dor corporal e dor de cabeça. Depois de infectada, geralmente desenvolve sintomas em 12 a 48 horas (início rápido). A duração dos sintomas é mais comum de 1 a 3 dias”.

Embora os sintomas de norovírus tendam a diminuir em três dias, o impacto da desidratação e outros sintomas secundários, como a falta de apetite, pode levar mais tempo para resolver. Aqueles que experimentaram o norovírus permanecerão contagiosos por semanas após o passar dos sintomas, por isso é particularmente importante continuar um regime rigoroso de lavagem das mãos e desinfetar superfícies durante as semanas após a infecção.

Catherine Falls Comercial/Getty Images

Norovírus versus a gripe estomacal

A gripe estomacal ou “inseto estomacal” geralmente não se refere a um vírus influenza; Mesmo quando a gripe apresenta sintomas gastrointestinais, é principalmente uma doença respiratória que também pode causar febre, dor e fadiga. A gripe estomacal e os “insetos estomacais” são uma forma de conversa para se referir a qualquer doença que produz sintomas gastrointestinais, como diarréia ou vômito.

As pessoas podem se referir aos seus sintomas como gripe estomacal. Mesmo assim, é aconselhável tratar qualquer pessoa com sintomas gastrointestinais graves como se pudessem ter norovírus, o que leva aqueles que os cercam a desinfetar superfícies e lavar as mãos regularmente. O tratamento de sintomas gastrointestinais graves, mesmo quando não é identificado como um “inseto estomacal” específico, como o norovírus, geralmente se concentra no descanso e na hidratação.

Como distinguir a diferença entre norovírus e rotavírus

O rotavírus é uma doença mais comum em bebês e crianças pequenas que apresenta alguns sintomas semelhantes ao norovírus, mas conhecer seu curso pode ajudá -lo a se preocupar se uma criança tiver sintomas fora do comum para o norovírus.

“A infecção. “Aqui, os sintomas se desenvolvem um pouco mais lentos que o norovírus. O início dos sintomas é geralmente de 1 a 3 dias de exposição, e os sintomas duram mais que o norovírus em 3-7 dias”.

As vacinas de rotavírus estão disponíveis e programam o programa quando os bebês têm apenas alguns meses para evitar doenças graves. Enquanto o padrão Progressão do rotavírus Reserve mais tempo do que o norovírus, em ambas as doenças, os sinais mais importantes a serem observados são sinais de desidratação grave.

“As crianças desidratadas geralmente têm uma diminuição na produção de urina (menos de uma fralda ou vazio úmido em seis horas), elas podem chorar com poucas ou sem lágrimas, ter boca seca, bocas afundadas, olhos afundados, pés frios ou úmidos e ter Mais sonolento ou nascido “, diz Neemann. “Tudo isso seria indicações de buscar atenção médica imediata”.

Seu médico também pode avaliar se suspeita que o rotavírus ou o norovírus sejam os culpados, mas também podem se concentrar no tratamento da desidratação.

Moyo Studio/Getty Images

Como notar a diferença entre norovírus e intoxicação alimentar

A intoxicação alimentar é um termo geral para qualquer infecção vírus ou bacteriana que produz sintomas gastrointestinais graves e é adquirida através de medidas de segurança inadequadas ao preparar alimentos. O norovírus pode ser transmitido dessa maneira e estima -se que causa 58% das doenças transmitidas por alimentos Nos Estados Unidos, mas outros agentes infecciosos também podem ser transmitidos em alimentos.

A intoxicação alimentar deve ser da mesma maneira que o norovírus trataria em casa, no sentido de trabalhar duro para permanecer hidratado e descansar até que os sintomas sejam facilitados.

Como distinguir a diferença entre norovírus, covid e gripe A/B?

Embora o covid possa ser acompanhado por sintomas gastrointestinais, é principalmente uma infecção respiratória e geralmente se apresenta de maneira diferente ao norovírus. Da mesma forma, a influenza A e B pode ocorrer com uma variedade de sintomas, mas geralmente incluem alguns sintomas respiratórios.

Se você tiver sintomas gastrointestinais graves simultaneamente com sintomas respiratórios ou dor na garganta, poderá verificar o uso de um teste doméstico para verificar se a gripe ou covid está presente. Como também é possível fazer co -infecções com mais de uma doença presente, é aconselhável observar desidratação e tratamento com descanso, hidratação e uma dieta suave e fácil de digerir.

Como o norovírus é diagnosticado e tratado?

Em geral, o tratamento de norovírus é tratado em casa. Os tratamentos mais importantes estão descansando quando possível e são reidratados com água ou reidratação oral, como Pedilyte, que devem ser consumidos em quantidades muito pequenas até que o vômito pare.

“Beber fluidos ricos em eletrólitos, como bebidas esportivas ou suplementos de hidratação, pode ajudar a substituir fluidos perdidos”, diz Pinto-García. “Não há medicamentos antivirais para o norovírus, mas se a náusea for grave, seu médico pode recomendar Zofran (Ondansestron) para ajudá -lo. Quando se trata de diarréia, consulte seu fornecedor antes de tomar medicamentos anti -Dialog, às vezes é melhor para Deixe seu corpo limpar o vírus naturalmente.

O principal fator de risco nessas doenças é tornar -se desidratado demais, mas os sintomas persistentes podem indicar um problema diferente se o norovírus enfraquecer seu sistema imunológico.

“Em alguns casos, outra doença, como uma infecção bacteriana que requer antibióticos, pode ser a falha. Você também deve pensar claramente”, diz Pinto-García. “Se algo parece desligado ou os sintomas não estão melhorando, é sempre melhor consultar um profissional de saúde”.

Imagens Wesndnd61/Getty

Como prevenir o norovírus

Os brotos de norovírus são travados com boa higiene e informação. Em qualquer ambiente em que muitas pessoas estejam em contato entre si, como escolas, viveiros, instalações de cuidados de longo prazo e hospitais, é essencial que as pessoas lavem com água e água a partir de O desinfetante da mão é menos eficaz contra o norovírus. Limpando superfícies frequentemente com Uma solução de alvejante Também é útil; Lembre -se de que os produtos de clareamento não devem ser usados ​​em combinação com outros produtos de limpeza, pois eles podem reagir e produzir compostos nocivos.

A informação é a outra peça crucial do quebra -cabeça. Se alguém estivesse em proximidade física com os outros, pouco antes de experimentar sintomas repentinos e graves que poderiam ser norovírus, eles deveriam informar as pessoas. Dessa forma, todos podem redobrar seus esforços de lavagem das mãos e desinfecção. As escolas podem implementar limpeza adicional e evitar o contato com crianças com sintomas, para que os brotos sejam o mais contidos possível.

O resultado final

Parece que a tensão tenaz do norovírus está se movendo pelos Estados Unidos neste inverno, como aponta Pinto-García: “O Dados de Calicinet Do CDC mostra que mais de 70% dos casos de norovírus no outono de 2024 foram causados ​​por uma tensão chamada GII.17. É possível que essa tensão cause doenças ou se espalhe mais seriamente, o que pode explicar por que vimos um salto tão alto.

Mesmo durante um surto de norovírus, impedem o norovírus e o tratamento dos sintomas de norovírus seguem o mesmo protocolo. A rigorosa lavagem das mãos com sabão e superfícies de tratamento regularmente com a solução de limpeza baseada em alvejante recomendada pelo CDC ajuda a manter as infecções afastadas. Se o norovírus entrar em sua casa ou escola, o tratamento de sintomas ativos de norovírus com descanso e hidratação oferecerá o melhor caminho através dos sintomas e retornará à saúde.