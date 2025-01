O novo estudo usa matemática para decodificar a criatividade e uma formação de ideia

Um novo estudo de pesquisa é examinado os princípios matemáticos do governo de criatividade e inovação, lançam luz sobre as novas idéias emergem. Ao analisar dados em diferentes domínios, os pesquisadores identificaram cópias que poderiam confundir a compreensão de como as pessoas e as empresas geram um novo conceito. No estudo, investiga duas categorias de encontrar completamente um novo elemento e formando combinações exclusivas de elementos existentes. As descobertas podem ser cruciais nos campos como ciência, cartas e tecnologia, onde a inovação desempenha um papel vital no progresso.

Estrutura de matemática para a criatividade

De acordo com estudar Publicado na Nature Communications, os pesquisadores introduziram uma estrutura para o modelo do que surgem novas idéias. Liderou uma troca do professor Vito da Queen Mary University of London, a equipe focada nas combinações de elementos familiares de altos e novidades e criou algo novo. Falar Para físico.com.org, Prof. Letora disse que o estudo faz parte de um esforço maior para entender os mecanismos subjacentes à criatividade, com a intenção de identificar fatores que contribuem para a vitória de idéias, produtos e tecnologias.

Um modelo matemático chamado caminhada aleatória reforçada com borda com o desencadeamento (errwt) é desenvolvido para simular do que as pessoas para encontrar e misturar os elementos. Diferentemente das caminhadas aleatórias tradicionais, que tomam uma probabilidade igual para cada etapa, o ERRWT confirma a conexão usada com frequência e aciona novos links com novas combinações. Esse processamento do mundo real descobriu onde a exposição repetitiva a alguns elementos aumenta a probabilidade de fazer novas associações.

Analisando padrões em domínios

A equipe de pesquisa se aplicava a um modelo ERRWT a três hábitos de escuta de conjuntos de dados distintos da Last.FM, textos literários do projeto Gutenberg e publicações científicas da semântica Scholar. As invenções reveladas com cada uma das taxas semelhantes de novos elementos em que se organizam diferem significativamente.

Para os ouvintes musicais, alguns usuários se desenvolveram exclusivos para ouvir os padrões, apesar de encontrar o mesmo número de novas músicas. Na literatura, geralmente criou um novo binatim de palavras do que introduzir em todas as novas palavras. Os artigos científicos, especialmente os títulos, demonstraram a maior tendência a uma nova combinações de palavras em comparação com os textos narrativos.

Previsão de inovação com pilhas de direito

O estudo também ilustrou como o processo de novidade da criação segue a lei das pilhas, uma relação de poder-ilegal que descreve como novos elementos e combinações emergem ao longo do tempo. Ao aplicar esse princípio, os pesquisadores podem prever diferentes taxas de inovação além das disciplinas. Os resultados indicaram que, embora algum campo priorize os elementos individuais descobertos, outros se concentram em recombinar os existentes de maneiras únicas.

Resultar em pesquisas futuras

As invenções sugerem que a compreensão de como a criação de processos pode ajudar a conflitar estratégias para promover a inovação. Prof. Letora observou que o estudo da criação da novidade é essencial para identificar fatores que contribuem para as tendências, produtos e idéias de ascensão e declínio. Pesquisas futuras pretendem expandir o modelo incorporando um componente social, que poderia fornecer informações sobre o desenvolvimento de entrega de formato de influxo externo.