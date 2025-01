O novo fã do Dreo me seguiu na CES

O fã está observando você e fazendo tudo que pode para mantê-lo fresco. Na CES 2025, fiquei parado quando um ventilador na sala detectou minha presença e girou para focar em mim. Foi um alívio bem-vindo, especialmente numa feira congestionada.

O ventilador com sensor de movimento do Dreo, o PolyFan 707S, pode saber quando alguém está na sala e até detectar várias pessoas. Observei a barra de detecção de movimento enquanto suas luzes mudavam de verde para vermelho, indicando onde eu e o representante do Dreo estávamos dentro de seu campo de visão. Quando ele se afastou, o torcedor concentrou sua atenção exclusivamente em mim.

O ventilador usa radar de ondas milimétricas para rastrear os ocupantes de uma sala e ajustar sua direção. Com um alcance de visualização e rotação de 150 graus, pode cobrir quase toda a sala quando colocado num canto.

Além disso, além da detecção de movimento, o PolyFan 707S também é mais inteligente do que um ventilador comum em outros aspectos. Ele se conecta ao aplicativo Dreo, permitindo controlá-lo de onde você estiver. Também é compatível com Google Home, Apple HomeKit e Alexa. O preço ainda não está disponível, mas um representante da Dreo me disse que espera que custe entre US$ 150 e US$ 200 quando for lançado em maio de 2025.

Um ventilador de torre que também aquece

Esta vista aproximada da combinação de ventilador e aquecedor Dreo MC706 mostra o elemento de aquecimento na unidade. Esse elemento de aquecimento pode deslizar, permitindo que o ventilador seja apenas um ventilador. Quando deslizado para trás, pode funcionar como aquecedor. Jon Reed/CNET

Observei um ventilador de torre Dreo diferente se transformar em um aquecedor e depois voltar a ser um ventilador. O segredo está em um dispositivo de aquecimento mecânico que desliza na frente do componente do ventilador do ventilador e aquecedor de torre 2 em 1 MC706 da Dreo. Ele se move como uma máquina grande, lenta e volumosa, que lembra a porta retrátil do palácio de Jabba, o Hutt, em Star Wars.

O ventilador passa rapidamente de ar frio (embora não seja um ar condicionado, apenas um ventilador) para soprar ar quente. Dreo diz que pode fazer essa mudança em apenas alguns segundos. O aquecedor tem 1500 W de potência e vem com proteção contra superaquecimento e detecção de tombamento, como você deseja em qualquer aquecedor de ambiente.

Ele vem equipado com um termostato que permite definir a temperatura entre 41 e 95 graus Fahrenheit e também inclui um controle remoto para maior comodidade.

O MC706 é agora à vendacom um preço sugerido de $ 170.

Um pequeno aquecedor para toda a sala.

Se você está procurando um aquecedor de ambiente mais acessível que possa aquecer uma sala inteira enquanto está sentado em uma mesa ou escrivaninha, dê uma última olhada em outro produto Dreo que está por vir que atenda às suas necessidades. É um aquecedor circulante, SH615, e deve ser vendido por cerca de US$ 100, disse-me um representante.

O aquecedor de circulação SH615 da Dreo pode espalhar calor por toda a sala e cabe em uma mesa. Jon Reed/CNET

Como aquecedor circulante, funciona como um ventilador compacto com elemento de aquecimento embutido. Em vez de simplesmente oscilar para frente e para trás, ele usa rotação 3D para distribuir o ar quente pela sala em vários ângulos. O seu pequeno tamanho torna-o ideal para colocar sobre uma secretária ou mesa, onde pode fornecer um calor constante e relaxante.