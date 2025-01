O novo foguete Glenn da Blue Origin atinge a órbita com sucesso no primeiro vôo de teste

A origem da pedra azul foi alcançada através do lançamento do foguete de Glenn com sua donzela. O veículo decolou da Estação Espacial de Cabo Canaveral às 2h03 EST do dia 16 de janeiro de 2025. Projetado como um foguete orbital reutilizável, marcou um momento crucial para as ambições da empresa na indústria espacial. O objetivo principal da missão de alcançar a órbita foi alcançado com sucesso aproximadamente 12,5 minutos após o lançamento, marcando uma conquista significativa para o voo de teste do NG-1.

O novo foguete Glenn

Segundo para anunciar da Origin Blue, conforme relatado pelo space.com, o foguete New Glenn, que tem 320 metros de altura, representa anos de desenvolvimento. Inicialmente planejado para estreia em 2020, seu cronograma se deve a atrasos na produção dos primeiros motores BE-4. A Blue Origin destacou que o estágio do foguete reutilizável passou pelo primeiro teste rigoroso durante este lançamento, incluindo uma tentativa de recuperar terra de um navio chamado Jacklyn no Oceano Atlântico. Embora o percurso terrestre não tenha sido bem-sucedido, a implementação da reentrada planejada queima, fornecendo informações valiosas para missões futuras.

Oportunidades e Missões Futuras

O foguete foi projetado para transportar cargas úteis de até 50 toneladas para a órbita baixa da Terra. Muitas vezes são feitas comparações entre o New Glenn e o pesado Falcon da SpaceX, com este ostentando uma capacidade de carga útil um pouco maior. Espera-se que a reutilização do novo Glenn, que visa até 25 choques por curso, aumente a eficiência de custos.

Conforme relatado pelo space.com, a Origin blue garantiu contratos com a NASA, a Força Espacial dos EUA e empresas privadas de telecomunicações. Entre suas próximas missões está a implantação dos satélites do Projeto Kuiper da Amazon. NASA ESCAPADE Mars também planejou sua missão para 2025 a bordo do Nova Glenn, condicionada ao teste do foguete.

Neste voo, um protótipo da espaçonave de anel azul da Blue Origin foi trazido para validar o principal caminho de comunicação e tecnologia. Este sistema está sendo desenvolvido no âmbito do Programa de Inovação Logística Orbital de defesa em diversas órbitas para custear o transporte. A Blue Origin descreveu o lançamento como um passo crítico na expansão do seu papel em missões espaciais comerciais e governamentais.