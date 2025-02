O núcleo interno da terra muda de forma, encontrou os cientistas.

A descoberta resolve Uma longa controvérsia sobre o que está acontecendo no coração do planeta – que há muito é considerado sólido e inflexível. Mas isso também abre novas perguntas sobre como as mudanças no núcleo podem afetar a duração do dia 24 horas por dia, o campo magnético da Terra e muito mais.

“Depois de décadas de pesquisa e debate, chegamos a uma imagem cada vez mais praticante do núcleo interno em mudança”, explica Xiaodong Song, sismologista da Universidade de Pequim em Pequim, que não estava envolvida no trabalho.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

Os pesquisadores descobriram analisando como as ondas sísmicas dos terremotos viajaram nas ilhas sanduíches do sul do Oceano Atlântico Sul com sismômetros no Alasca e no Canadá, do outro lado do planeta. Os onda, ou formas, de alguns dos sinais sísmicos mudaram entre 2004 e 2008. Essas mudanças ocorreram porque as ondas penetraram brevemente no interior da terra – que mudaram de forma, dizem os cientistas.

“Pela primeira vez, descobrimos que ele distorce”, explica John Vidale, sismologista da Universidade do Sul da Califórnia em Los Angeles. Ele e seus colegas relatam a descoberta hoje em Geociência da natureza.

Terra interna dinâmica

O núcleo interno da terra é cercado por um núcleo externo, e a interface entre os dois, cerca de 5.100 quilômetros abaixo da superfície do planeta, é uma área misteriosa. Estudos sísmicos anteriores revelaram que o núcleo interno é um metal sólido e corre em um núcleo externo derretido super quente, também feito principalmente de metal, incluindo ferro e níquel. Os pesquisadores seguiram como essa rotação acelera e diminui o tempo ao longo do tempo e descobriu que ela se transforma em um ritmo ligeiramente diferente do resto da terra.

Alguns cientistas propuseram que mudanças nos sinais sísmicos que passam pela Terra não são causados ​​por mudanças na rotação do núcleo, mas por mudanças físicas na fronteira do núcleo central-interno. O novo trabalho sugere que as duas explicações são boas. Muitas mudanças nas formas de ondas dos terremotos das ilhas do Sandwich South podem ser atribuídas à rotação básica, conhecida como vazia. Mas outros são provavelmente causados ​​pela deformação do limite interior do núcleo do interior do interior, desenvolvendo protuberâncias em certas regiões.

O estudo ajuda a iluminar uma terra interna dinâmica. O núcleo interno cresce lentamente com o tempo, porque o ferro do núcleo externo cristaliza. Esse processo leva a uma barata no núcleo externo, que suporta o campo magnético da Terra. Alterações na rotação do núcleo interno também podem afetar a duração de nossos dias.

“Idealmente, gostaríamos de vincular todas essas coisas que vemos juntos” para tornar a terra profunda menos misteriosa, diz Vidal.

Este artigo é reproduzido com permissão e foi Primeira publicação 10 de fevereiro de 2025.