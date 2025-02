O núcleo interno da terra muda misteriosamente na forma, o estudo revela

As maquinações infernais internas em nosso planeta podem ser muito mais complexas do que a unimos.

Uma nova sonda detalhada do coração da Terra revela que o núcleo interno rotativo não apenas muda na velocidade de rotação – ela também parece mudar de forma, com variações sutis aparecendo na maneira como as ondas acústicas são espalhadas pelo planetário central .





É uma descoberta selvagem, que levará a uma melhor compreensão do funcionamento do núcleo – que por sua vez destacará de outras maneiras estranhas do que a Terra se comporta.





“Identificar um processo que não estava documentado é uma emoção”, disse o geofísico John Vidale, da Universidade do Sul da Califórnia, em Sciencelert. “Sempre esperamos encontrar o próximo fato estranho e profundo, e essa observação é nova. O próximo passo será garantir que estamos certos e melhorar nossos modelos”.

O sólido núcleo interno da Terra representa um dos motores mais misteriosos da geofísica. Ele vira para lá, envolto em uma concha derretida de núcleo externo derretido, inexoravelmente ligado a comportamentos planetários, como a duração do dia, e o campo geomagnético ocorreu no espaço pelo eletromagnetismo gerado por seu movimento.





Como o núcleo desempenha um papel tão importante nos processos planetários, os cientistas estão se preparando para que o pouco descubra exatamente o que está acontecendo lá. Mas, bem, não podemos descer e olhar para ele. Felizmente, nosso planeta nos deu uma maneira de tomar medidas de seu interior: terremotos. Quando a crosta da terra racha e treme, as ondas acústicas repercussões, propagando ou pulando nos diferentes materiais que ele encontra lá.





Os cientistas podem então analisar as ondas recebidas por estações de vigilância sísmica em todo o mundo para tomar medidas do coração do planeta. Sabemos, por exemplo, que o núcleo interno da terra é provavelmente uma bola quente e densa de ferro e níquel sólido, medindo aproximadamente 2.440 quilômetros (1,516 milhas), um pouco maior que o tamanho do tamanho de Plutão. As evidências também sugerem que ela demonstra a superrotação, virando mais rápido que a própria Terra, embora tenha diminuído nos últimos anos.





Usando dados de terremotos, o esvaziamento e os colegas trabalham há anos para revelar os mistérios do núcleo interno. Em 2022, eles publicaram um artigo descrevendo o que parecia ser um vínculo entre uma mudança na velocidade de rotação do núcleo interno e uma mudança periódica na duração da Terra. Avançar A investigação revelou que não há link, afinal.

Se queremos ser capazes de vincular com precisão o comportamento do núcleo aos efeitos que o comportamento tem no planeta como um todo, devemos caracterizar o comportamento de acordo, a nota vidal.





Agora, foi estabelecido muito bem que a rotação da velocidade das mudanças no núcleo interno e, obviamente, que a velocidade de rotação é diferente da rotação planetária. Mas há uma variabilidade das ondas sísmicas que saltam no núcleo que é difícil de fixar: é devido a uma variabilidade da velocidade de rotação ou a uma variabilidade da forma do núcleo?





Para entender esse fenômeno, Vidale e sua equipe estudaram 168 pares de terremotos repetidos que viajaram pelo planeta.





“Cada par repetitivo é dois terremotos que são quase idênticos”, explicou, “para que possamos associar todas as mudanças que observamos com uma diferença no caminho ao longo do qual as ondas sísmicas viajaram”. “





Eles compararam seus pares de terremotos desde os tempos em que o núcleo interno reocupou a mesma posição, o que significava que eles poderiam excluir uma mudança na taxa de rotação para as variações no sinal sísmico. Seus resultados mostraram diferenças nas ondas que pastam a superfície do núcleo interno, na fronteira entre os núcleos interior e externo – sugerindo que houve variações na forma do núcleo.

Então, como é?





“Difícil ter certeza, mas talvez seriam depressões e elementos menores na fronteira do núcleo interno em resposta ao núcleo externo que flui vigorosamente”, disse Vidal. “É possível que as mudanças estejam inteiramente no núcleo interno, mas é menos provável. Guiar nossa suposição é o fato de que o núcleo interno está apenas em seu ponto de fusão em sua superfície e, portanto, pode ser bastante macio”.





Há um certo número de causas possíveis nisso, mas o principal deles é a atração de regiões de equipamento de densidade superior ao interior do nosso planeta, conhecido como grandes províncias com tesouras baixas. Também é possível que o fluxo convectivo no núcleo externo possa deslizar no núcleo interno para alterar sua forma. Ou talvez ambos.





Mas o que é muito legal aqui é que os sinais nos dados sísmicos podem ser atribuídos a duas alterações no núcleo interno: uma mudança na taxa de rotação e uma mudança de forma. E, é claro, Vidale e seus colegas continuarão investigando.





“Mais dados geralmente são a melhor maneira de entender melhor novas reivindicações”, disse Vidale. “O núcleo interno, se ele continuar se voltando na direção em que está indo há 15 anos, voltará em breve onde estava por volta de 2000, quando poderia ter feito coisas interessantes. Os próximos anos serão esclarecedores.

A pesquisa foi publicada em Geociência da natureza.