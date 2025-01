O plano da ESA para atingir zero detritos espaciais exige colaboração global

O problema dos detritos espaciais não se resolverá sozinho. Há anos que pensamos na situação, à medida que continuamos a lançar mais foguetes e cargas úteis para o espaço.

Nos últimos anos, organizações – nomeadamente a Agência Espacial Europeia (ESA) – começaram a abordar o problema mais seriamente.





Agora eles estão fazendo esta pergunta: o que será necessário para atingir zero detritos espaciais?





À primeira vista, isso pode parecer irreal, até mesmo ingênuo. Existem bilhões de pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra, e mais de 25 mil deles têm mais de 10 cm.





Embora pequenas, essas peças se movem rapidamente e podem causar danos significativos ao atingirem satélites ou estações espaciais. O que será necessário para se livrar de todos esses detritos?





A ESA publicou o Folheto técnico Zero detritos elucidar os desafios de uma um futuro sem detritos e propor soluções para alcançá-lo. O desenvolvimento da Cartilha segue a assinatura do Carta Zero Detritos por membros do Zero-Debris comunidade.





“Apesar de várias iniciativas para mitigar os detritos espaciais nos últimos anos e de melhorias modestas na conscientização pública, há um consenso geral de que são urgentemente necessárias ações mais ambiciosas por parte de todas as partes interessadas no espaço para prevenir, mitigar e remediar os detritos”, afirma o relatório.





O relatório destaca que Diretrizes para a sustentabilidade a longo prazo das atividades espaciais do Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior descreve como o acesso ao espaço é dificultado por detritos.





O livreto define metas de zero detritos e apresenta “necessidades técnicas, soluções e ferramentas-chave” que podem ajudar as organizações a alcançá-las.





O primeiro passo óbvio é parar de criar mais detritos.





Isto começa com a prevenção da liberação não intencional de detritos. A exposição ao ambiente espacial pode degradar materiais durante as missões e para além da sua data final, e impactos não intencionais também podem libertar detritos.





A brochura promove o “Desenvolvimento de tecnologias de isolamento e revestimento multicamadas que evitam a degradação a longo prazo dos materiais” e desenvolvimentos semelhantes para materiais capazes de resistir a impactos. Monitoramento, simulações e testes aprimorados podem nos ajudar a conseguir isso.





A cartilha também destaca a necessidade de diferentes tecnologias de propulsão. Algumas tecnologias de propulsão libertam enormes quantidades de pequenas partículas. A cartilha promove o desenvolvimento de sistemas de propulsão alternativos baseados em elementos como fixadores eletromagnéticosamarras de transferência de impulso e dispositivos de aumento de pressão de arrasto ou radiação solar.

Esta imagem mostra o Tethered Satellite System (TSS). A corda gerava eletricidade à medida que se movia através do campo magnético da Terra e essa eletricidade poderia ser usada para ajustar a órbita do satélite sem a necessidade de propulsão adicional. (Centro Espacial Johnson da NASA (NASA-JSC), domínio público)

A brochura também destaca como a melhoria da monitorização e coordenação do tráfego espacial (STC) pode ajudar a resolver o problema. “Um STC aprimorado ajudará a prevenir colisões e reduzir o número de manobras desnecessárias para evitar colisões”, afirma o livreto.





Isto exigirá uma solução tecnológica, mas diferentes agências espaciais também necessitarão de partilhar informações, algo que algumas estarão mais relutantes em fazer do que outras. O folheto técnico explica que será necessário desenvolver e adotar diretrizes padronizadas para que isso aconteça.





Para os detritos existentes, a remoção é a única solução. “Para objetos espaciais que não conseguem sair de órbita por qualquer motivo, meios externos podem ser usados ​​para remover esses objetos de sua órbita”, afirma o livreto.





Isso começa avaliando satélites extintos para determinar a melhor maneira de desorbitá-los. Eles correm o risco de deslocamento devido aos métodos de saída de órbita? Uma vez avaliados, devemos desenvolver métodos confiáveis ​​e configuráveis ​​para removê-los. Isto significa que será necessária uma abordagem tecnológica, assim como a comunicação entre as diferentes nações espaciais.





O manual afirma que isso exigirá o “desenvolvimento de interfaces e requisitos interoperáveis ​​​​que facilitem a remoção de diferentes tipos e tamanhos de objetos (por exemplo, naves espaciais pequenas e grandes, estágios e elementos de veículos de lançamento, naves espaciais de constelação), adaptados a diferentes regiões orbitais ( por exemplo, LEO, MEO, GEO), para diferentes estratégias de eliminação (por exemplo, reentrada controlada e não controlada, transferência orbital para uma órbita cemitério), e tendo em mente fácil adoção”, explica a cartilha.





Os sistemas de órbita poderiam ser tão simples quanto velas solares implantáveis, como o modelo experimental Experimento Nanoespacial Avançado Canadense-7 (CanX-7.) Foi lançado em 2016 e atingiu uma taxa de decaimento de 20/km por ano.

O CanX-7 com suas velas implantadas na sala limpa. (Laboratório de Voo Espacial)

Embora o CanX-7 e outros sistemas similares sejam passivos, também existem modelos para remoção ativa de detritos (ADR).





Um sistema ADR é Clearspace-1. Ele demonstrará tecnologias para encontrar, capturar e desorbitar um satélite em fim de vida chamado PROBA-1. Após a captura, Clearspace-1 e PROBA-1 mergulharão na atmosfera da Terra e serão destruídos.

frameborder=”0″allow=”acelerômetro; reprodução automática; escrita na prancheta; mídia criptografada; giroscópio; imagem em imagem; compartilhamento na web” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen=”allowfullscreen” data-mce-fragment=”1″>

Prever e evitar os riscos de colisões entre satélites e outros objetos no espaço também faz parte da cartilha. “O número crescente de detritos e o risco associado a colisões em órbita estão levando a um

necessidade cada vez maior de os operadores realizarem manobras para evitar colisões”, afirma o livreto. Este problema pode ser parcialmente resolvido durante a fase de projeto, mas inevitavelmente requer coordenação.





Mais uma vez, a cartilha pede mais cooperação entre as agências. Este esforço requer um conjunto padronizado de diretrizes para avaliações de acidentes e “métodos para integrar avaliações de risco de acidentes de vários fornecedores”.





Quando se trata de tecnologia, a prevenção e previsão de colisões também se beneficiarão do desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina, do desenvolvimento e adoção de auxílios de rastreamento óptico e de rádio e de uma lista mais longa de desenvolvimentos adicionais.





O folheto técnico resume o nosso problema: os detritos espaciais requerem métodos padronizados para avaliar, evitar e eliminar perigos.





Embora a tecnologia necessária para resolver o problema dos detritos espaciais ainda não tenha sido totalmente desenvolvida, não há dúvida de que o será. No entanto, as tecnologias necessárias podem não ser o principal obstáculo para resolver o problema dos detritos espaciais. O elemento essencial é a cooperação.





Sem cooperação, o problema nunca será totalmente resolvido. No entanto, a cooperação pode ser limitada. Nossa espécie é pelo menos parcialmente definida por nossas disputas internas e tragédia dos comuns. Diferentes nações têm diferentes ideologias, políticas e líderes.





Pior ainda, alguns países estão a criar ativamente mais detritos. Em 2007, a China conduziu um teste de míssil anti-satélite que destruiu um satélite extinto e criou uma enorme quantidade de detritos.





Em 2017, a Rússia fez o mesmo. A Índia realizou um teste semelhante em 2019, embora afirmasse que estava a uma altitude tão baixa que os destroços queimariam rapidamente na atmosfera da Terra. No entanto, o Comando Estratégico dos EUA disse que os destroços permaneceram no espaço por mais tempo do que a Índia afirmou.





Parece improvável que as nações e agências espaciais do planeta cooperem tão cedo.





Mas, tal como acontece com as alterações climáticas e uma série de outras questões, só podemos resolver o problema dos detritos espaciais através da cooperação.

Este artigo foi publicado originalmente por O universo hoje. Leia o artigo original.