O Pólo Norte magnético da Terra está oficialmente em movimento – os cientistas acabaram de atualizar sua localização

É hora de recalibrar os sistemas de navegação dos navios, dos aviões, porque a posição do Pólo Norte Magnético está mudando oficialmente, continuando sua mudança do Canadá para a Sibéria.





Especialistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) e do Serviço Geológico Britânico (BGS) uniram forças – como fazem a cada cinco anos – para produzir um estudo novo e mais preciso. Modelo magnético global (MMM).





Enquanto o Pólo Norte geográfico permanece fixo (no topo do eixo de rotação da Terra), o WMM localiza o Pólo Norte magnético – onde o campo magnético da Terra aponta para baixo, um campo magnético perfeitamente vertical.

E à medida que o ferro e o níquel dentro do nosso planeta mudam, o mesmo acontece com o campo magnético da Terra, o que significa que os pólos Norte (e Sul) também estão em constante movimento. Se você usa uma bússola ou sistema GPS, é crucial saber exatamente onde estão esses pontos.





“O comportamento atual do norte magnético é algo que nunca observamos antes”, disse Modelador de campo geomagnético global William Brown da BGS.





“O norte magnético tem se movido lentamente em torno do Canadá desde 1500, mas nos últimos 20 anos acelerou em direção à Sibéria, aumentando sua velocidade a cada ano até cerca de cinco anos atrás, quando repentinamente desacelerou de 50 para 35 quilômetros (31 a 22 milhas) por ano, o que representa a maior desaceleração de velocidade que já vimos. »





A investigação sugere que dois lóbulos magnéticos gigantes – um sob o Canadá e outro sob a Sibéria – estão a causar uma mudança no norte magnético. Às vezes, as mudanças são tão dramáticas que é necessária uma atualização de emergência, fora do ciclo normal de 5 anos.





Temos agora um mapa mais preciso do norte magnético, que deverá ser válido por mais meia década.

Pela primeira vez, um resolução mais alta Também está disponível um mapa que oferece mais de 10 vezes mais detalhes: tem uma resolução espacial de cerca de 300 km no equador, em comparação com os 3.300 km padrão.





De acordo com a equipe da BGS, dirigir 8.500 km (5.282 milhas) da África do Sul ao Reino Unido em linha reta deixaria você com 150 km (93 milhas) de estrada no final, se você usasse o antigo WMM, reportando ao novo WMM para sua navegação.





Isto mostra a diferença que pode fazer, e as empresas de mapeamento e logística, bem como os governos e agências oficiais, farão atualizações.





“As principais companhias aéreas atualizarão o software de navegação de todas as suas frotas de aeronaves para transportar o novo modelo, e os militares da OTAN terão que atualizar o software de muitos sistemas de navegação complexos em todos os tipos de equipamentos”, disse Brown. disse Mindy Weisberger em CNN.

🚨 O Modelo Magnético Global 2025 já está online. Lançada em 31 de dezembro para todas as plataformas do Flight Service, esta atualização garante que você esteja no caminho certo para o novo ano! 😉 Impactos potenciais: cartas aeronáuticas 🗺️, números de pistas 🛬 e sistemas de navegação 🧭. pic.twitter.com/zFmgAG5xh2 – Serviço de voo ✈️ (@1800wxbrief) 7 de janeiro de 2025

No entanto, não precisaremos aplicar nenhuma atualização aos nossos próprios telefones ou sistemas de navegação – tudo acontecerá automaticamente.





O Pólo Norte magnético foi descoberto pela primeira vez por Senhor James Clark Ross no norte do Canadá em 1831.





Desde então, os investigadores têm conseguido acompanhá-lo gradualmente com maior precisão, graças a medições no solo realizadas em todo o mundo, bem como a medições de satélites no espaço.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em dezembro de 2024.