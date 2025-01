O pop-up ‘Severance’ da Apple em Nova York incentiva fortemente você a assistir a segunda temporada.

Prepare-se para a segunda rodada deste thriller corporativo. Maçã

É um momento muito aguardado pelos fãs do thriller distópico Severance, que estreou no Apple TV Plus em 2022. Por fim, a segunda temporada desse drama perturbador e irresistível está marcada para ser lançada, e a Apple não quer que você a esqueça. ele.

Na terça-feira, a empresa organizou um pop-up no Grand Central Terminal de Nova York apresentando estações de trabalho e computadores no estilo Lumon. Logo, atores como Adam Scott, Britt Lower e Zach Cherry apareceram em suas mesas como personagens. O diretor Ben Stiller publicou um foto e vídeo na janela pop-up no X e Bluesky.

Severance segue Mark Scout (Adam Scott) e seus colegas de uma empresa fictícia de biotecnologia chamada Lumon, que foram submetidos a uma cirurgia cerebral que separa seu trabalho e sua vida pessoal. Quando estão no escritório, não se lembram da vida lá fora e vice-versa. Mas coisas estranhas começam a acontecer, incluindo a demissão repentina de um antigo colega, levando Mark e seus colegas a questionarem a empresa para a qual trabalham e seus motivos. É um comentário fascinante sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional (ou a falta dele), reforçado por personagens discretos, mas memoráveis, e uma história focada.

A 1ª temporada termina com um suspense tão convincente que você ficará desesperado para pular direto para a 2ª temporada o mais rápido possível. E finalmente a espera está quase acabando. Então, sem mais delongas, aqui está tudo o que você precisa saber sobre a próxima temporada de Severance, incluindo como assistir ao tão aguardado programa com uma VPN.

Como assistir à 2ª temporada de Severance no Apple TV Plus

A segunda temporada de Severance chega ao Apple TV Plus em Sexta-feira, 17 de janeiro. São 10 episódios, que serão lançados semanalmente, o que provavelmente deixará os espectadores confusos entre as transmissões.

Agora você também tem a opção de acessar o Apple TV Plus por meio de outro streamer: o Prime Video. Os gigantes do varejo e da tecnologia chegaram a um acordo para oferecer o serviço de streaming da Apple como um complemento mensal de US$ 10 para clientes do Prime Video. Isso pode facilitar o acesso à plataforma e dar-lhe maior visibilidade, simplificando assim o processo de desfrutar da 2ª temporada de Severance (ou o que quer que você esteja assistindo).

E se quiser acompanhar a primeira temporada antes de ativar uma assinatura do Apple TV Plus, você pode grátis no canal Roku (embora você tenha que assistir aos anúncios).

James Martin/CNET Assine o Apple TV Plus por US$ 10 por mês. Se quiser experimentar antes de se comprometer, você pode se inscrever para um teste gratuito de 7 dias. E se você comprou um novo dispositivo Apple, receberá três meses de Apple TV Plus gratuitamente, desde que resgate a oferta em 90 dias.

Como assistir Severance de qualquer lugar com uma VPN

E se você estiver viajando para o exterior e quiser transmitir Severance enquanto estiver fora de casa? Com uma VPN, você pode alterar virtualmente sua localização em seu telefone, tablet ou laptop para acessar a série de qualquer lugar do mundo. Existem também outros bons motivos para usar uma VPN para streaming.

Uma VPN é a melhor maneira de evitar que seu ISP reduza suas velocidades criptografando seu tráfego. Usar uma VPN também é uma ótima ideia se você estiver viajando e conectado a uma rede Wi-Fi e quiser adicionar uma camada extra de privacidade para seus dispositivos e logins. A transmissão de TV pode ser um pouco mais tranquila com uma VPN confiável e de qualidade que passou em nossos testes e padrões de segurança.

Você pode usar uma VPN para transmitir conteúdo legalmente, desde que as VPNs sejam legais em seu país e você tenha uma assinatura válida do serviço de streaming que está usando. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre os países onde as VPNs são legais, mas desaconselhamos a transmissão ou download de conteúdo em sites de torrent ilegais. Recomendamos ExpressVPN, mas você pode optar por outro provedor de nossa lista de melhores, como Surfshark ou NordVPN.

James Martin/CNET ExpressVPN é nossa escolha atual para o serviço VPN mais seguro e confiável. É rápido, funciona em vários dispositivos e oferece streams estáveis. ExpressVPN normalmente custa US$ 13 por mês, mas você pode economizar dinheiro com um plano anual. Há também uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. Leia nossa análise do ExpressVPN.

Siga as instruções de instalação do provedor de VPN e escolha um país onde Severance transmite no Apple TV Plus. Antes de abrir o aplicativo de streaming, certifique-se de estar conectado à VPN usando a região selecionada. Se quiser transmitir Severance em mais de um dispositivo, pode ser necessário configurar cada um para garantir que você esteja conectado. Vá para configurações e verifique suas conexões de rede para verificar se você está logado e conectado à sua conta VPN. . Agora você está pronto para abrir o Apple TV Plus para transmitir.

Se você estiver tendo problemas para fazer streaming, primeiro certifique-se de que sua VPN esteja funcionando no seu endereço IP criptografado. Verifique novamente se você seguiu as instruções de instalação corretamente e se escolheu a área geográfica correta para visualização. Se ainda estiver com problemas de conexão, pode ser necessário reiniciar o dispositivo. Feche todos os aplicativos e janelas, reinicie o dispositivo e conecte-se primeiro à VPN. Observe que alguns serviços de streaming têm restrições de acesso VPN.