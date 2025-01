O preço do Bitcoin oscila em torno de US$ 102.000 enquanto as Altcoins flutuam antes da posse de Donald Trump

Os preços das criptomoedas estão flutuando à medida que os valores dos ativos digitais permanecem voláteis, antes da cerimônia de posse do presidente eleito Donald Trump, que acontecerá ainda hoje. O preço do Bitcoin caiu 2,82% nas últimas 24 horas nas bolsas internacionais, segundo dados da CoinMarketCap. No momento em que este artigo foi escrito, a criptomoeda mais usada no mundo estava em US$ 102.095 (cerca de Rs. 88,2 lakh) em plataformas globais. Enquanto isso, em bolsas indianas como a BuyUcoin, o preço do Bitcoin caiu 2% no último dia de negociação, para US$ 107.951 (cerca de Rs. 93,3 lakh).

“O BTC enfrenta um teste crítico em US$ 105.000 (cerca de Rs. 90,8 lakh). Um avanço decisivo neste nível poderia abrir caminho para novos máximos, potencialmente em US$ 110.000 (cerca de Rs. 95,1 lakh), enquanto uma falha desencadeará um retrocesso, testando suporte em US$ 98.000 (cerca de Rs. 84,7 lakh) e US$ 95.000 (cerca de Rs. 82 lakh Avinash Shekhar, cofundador e CEO da Pi42, disse ao Gadgets 360 na segunda-feira.

Assim como o Bitcoin, o preço do Ether caiu cerca de 1% nas bolsas nacionais e internacionais na segunda-feira. No momento em que este artigo foi escrito, a ETH estava sendo negociada a US$ 3.297 (cerca de Rs. 2,85 lakh) nas bolsas globais e a US$ 3.503 (cerca de Rs. 3,03 lakh) nas bolsas indianas.

Tanto o BTC quanto o ETH viram seus valores cair logo após o lançamento do novo ativo digital por Donald Trump e sua esposa Melania. Esses altcoins viram seus preços dispararem, horas depois de serem lançados neste fim de semana. Atualmente, o token oficial de Trump está sendo negociado a US$ 47,8 (cerca de Rs. 4.314), enquanto o token Melania Meme está sendo negociado a US$ 10,04 (cerca de Rs. 868), de acordo com o CoinMarketCap. dados.

“O lançamento de Donald Trump de seu próprio investimento em ativos digitais aumentou a confiança em um anúncio favorável à criptografia após sua posse. A moeda também levou a um aumento nas pesquisas no Google por termos relacionados à criptografia, indicando um aumento no interesse do varejo. Enquanto isso, as instituições estão participando ativamente, com a MicroStrategy relatando negociações de Bitcoin pela 11ª semana consecutiva, e os ETFs de Bitcoin registrando entradas líquidas positivas por três semanas consecutivas”, disse Edul Patel, CEO da Mudrex, ao Gadgets 360.

O bilhete oficial de Trump foi lançado no bloco Solana, o que empurrou o índice SOL para um novo máximo histórico de US$ 293 (cerca de Rs. 25.343) no comércio global. De acordo com o Crypto Price Track do Gadgets 360, a maioria dos ativos criptográficos viu seus preços caírem na segunda-feira.

Estes incluem Ripple, Tether, Dogecoin, USD Coin, Cardano e Tron.

Da mesma forma, Avalanche, Stellar, Shiba Inu, Polkadot e Uniswap eram mais baratos no momento em que este artigo foi escrito.

A avaliação geral do mercado de criptografia despencou 2,30% nas últimas 24 horas e agora está em US$ 3,55 trilhões (cerca de Rs. 3,07,06,394 crore). “A liquidez parece estar fluindo dentro dos memes lançados recentemente, o que pode atrasar uma potencial temporada alternativa”, disse a equipe de pesquisa da CoinDCX ao Gadgets 360.

Chainlink juntou-se a Lion, Iota, Circuit Value e Bitcoin Wall no aumento de valor de segunda-feira.

