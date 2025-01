O preço do Bitcoin permanece estável em US$ 102.000 pelo terceiro dia em meio à contínua volatilidade do mercado criptográfico

O mercado global de criptografia está passando por alguma volatilidade, o que fez com que o preço de muitas altcoins flutuasse nos últimos dias. Nas últimas 24 horas, o preço do Bitcoin caiu 2,76% nas bolsas globais, enquanto o preço do ativo digital permaneceu estável em cerca de US$ 102.000 (cerca de Rs. 88,2 lakh) pelo terceiro dia. De acordo com a CoinMarketCap, o BTC está sendo negociado atualmente a US$ 102.782 (cerca de Rs. 88,8 lakh) no comércio internacional. Enquanto isso, nas plataformas indianas, o BTC sofreu uma perda de cerca de três por cento. O item está sendo negociado a US$ 103.020 (cerca de Rs. 89 lakh) em bolsas nacionais como BuyUcoin.

“Depois de atingir um novo recorde histórico (ATH), o Bitcoin provavelmente será negociado em uma faixa entre US$ 100.000 (cerca de Rs. 86,4 lakh) e US$ 109.000 (cerca de Rs. 94,2 lakh) até o final do mês, enquanto os investidores procuram o evento do Federal Open Market Committee (FOMC) encontrando a direção. Neste momento, o BTC está com grande suporte em US$ 101.300 (aproximadamente). Rs. 87,6 lakh) com a outra resistência em $ 106.700 (cerca de Rs. 92,2 lakh), disse Edul Patel, CEO da Mudrex Gadgets 360.

O preço do éter também caiu 3,07% no último dia e foi negociado a US$ 3.232 (cerca de Rs. 2,79 lakh) nas bolsas internacionais. Nas bolsas nacionais, a ETH registrou uma perda de cerca de 3,90%, sendo negociada a US$ 3.501 (cerca de Rs. 3,02 lakh).

O rastreamento de preços de criptografia pelo Gadgets 360 mostra que a maioria das criptomoedas caiu na quinta-feira, junto com BTC e ETH.

Estes incluem Dogecoin, Cardano, Avalanche e Chainlink sofreram perdas com Tether, Binance Coin.

Outros ativos digitais que tiveram seus valores caindo na quinta-feira incluíram Shiba Inu, Polkadot, Bitcoin Cash, Near Protocol e Cronos.

“Mergulhe na ausência de quaisquer declarações relacionadas ao Bitcoin do ex-presidente dos EUA, Donald Trump. Altcoins estão sentindo o calor, à medida que o mercado sangra junto com o Bitcoin”, relatou CoinSwitch Markets Desk Gadgets 360, explicando a desaceleração do mercado.

A capitalização geral do mercado de criptografia caiu 2,57% nas últimas 24 horas. A avaliação atual do setor de criptografia é de US$ 3,55 trilhões (cerca de Rs. 3,06,70,402 crore), de acordo com CoinMarketCap dados.

Tron, Monero, Polygon, Iota, Ardour e Braintrust foram algumas das altcoins que não foram impactadas negativamente pela volatilidade contínua do mercado de criptografia.

“Evoluímos para uma fase de adoção de criptografia, onde grandes capitalizações como o Bitcoin se mantêm estáveis. O caminho a seguir exigirá um equilíbrio entre risco e inovação para a sustentabilidade a longo prazo”, disse Avinash Shekhar, cofundador e CEO da Pi42, ao Gadgets. 360.

A criptomoeda é uma moeda digital irregular, sem curso legal e sujeita a riscos de mercado. As informações fornecidas no artigo não pretendem ser e não constituem aconselhamento financeiro, aconselhamento comercial, outros conselhos ou recomendações de qualquer tipo oferecidos ou endossados ​​pela NDTV. A NDTV não será responsável por qualquer perda de qualquer investimento decorrente de qualquer recomendação, previsão ou outra informação percebida contida no artigo.

Links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossa declaração de ética para obter detalhes.