O preço do Google Pixel 7 Pro está atualmente reduzido para apenas US$ 400 durante a venda por tempo limitado do Woot

Se você está pensando em atualizar seu telefone e está procurando um telefone Android sólido, vale a pena investir em um smartphone Google Pixel. Embora o Google Pixel 7 Pro não seja o modelo mais novo da linha Google Pixel, ainda é um telefone fabuloso e, no momento, está recebendo um grande corte de preço. Ele foi vendido pela primeira vez por mais de US$ 1.000 quando era o melhor e mais recente, e o modelo de 512 GB está atualmente até $ 400 no Woot. Disponível em três cores diferentes: Hazelnut, Obsidian e Snow, é um enorme desconto de $ 700, 64%. Além disso, como Woot é uma subsidiária da Amazon, os membros do Amazon Prime recebem frete padrão gratuito.

O Pixel 7 Pro é uma ótima opção para fãs do Android que fazem compras com orçamento limitado ou procuram um telefone mais barato para um jovem membro da família. Este telefone 5G possui um display OLED de 6,7 polegadas e uma taxa de atualização de até 120 Hz. Ele também é alimentado por um poderoso chip Google Tensor G2, que ainda oferece desempenho de alto nível.

Quando se trata de fotos e vídeos, há muito com que trabalhar: o Pixel 7 Pro possui uma câmera grande angular de 50 megapixels, junto com uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels, uma lente telefoto de 48 megapixels e uma câmera de 10,8 megapixels. câmera frontal de megapixels. câmera. Além disso, há muitos recursos para edição, incluindo Magic Eraser, Photo Unblur, Real Tone e muito mais.

Por que este acordo é importante?

Embora não seja mais o carro-chefe do Google Pixel, este telefone ganhou o CNET Editors ‘Choice Award no ano de seu lançamento. Com um grande desconto de US$ 700, é uma ótima opção para um telefone com muitos recursos a um preço muito mais acessível de US$ 400.

Se você estiver interessado em ver quais descontos você pode obter em outras marcas de telefones populares, não deixe de conferir nosso resumo das melhores ofertas de telefones disponíveis atualmente.