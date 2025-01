O preço do Motorola Razr 50 Ultra na Índia cai temporariamente para Rs. 69.999 nas lojas digitais Reliance

O Motorola Razr 50 Ultra foi lançado na Índia no ano passado, e o telefone dobrável em forma de concha está disponível para compra pelo preço mais alto até o momento, como parte de sua promoção de vendas contínua antes do Dia Público. Esse foi o primeiro dobrável com preço de Rs. 99.999 e anteriores, estava disponível por cerca de Rs. 79.999. Ele será alimentado por um robusto Snapdragon 8s Gen 3, emparelhado com 12 GB de RAM. Ele possui uma configuração de câmera dupla externa de 50 megapixels e uma câmera interna de 32 megapixels.

O preço do Motorola Razr 50 Ultra na Índia caiu temporariamente antes do Dia da República

Os clientes podem comprar o Motorola Razr 50 Ultra com desconto de Rs. 69.999 nas lojas Reliance Digital, como parte da venda Reliance Digital India da gigante do varejo que termina em 26 de janeiro. O chocolate vem com Moto Buds +, que estão disponíveis por cerca de Rs. 6.999, sem custo adicional. Vendido nas cores Mid Blue, Spring Green e Peach Fuzz.

Como parte da venda contínua, os clientes também podem usar cartões de débito ICICI Bank, Kotak Bank, Bobcard e federais para aproveitar Rs. 2.500 de desconto. Isso eleva o preço efetivo do chocolate para Rs. 67.499.

Especificações do Motorola Razr 50 Ultra

O Motorola Razr 50 Ultra foi lançado na Índia em julho de 2024, com chipset 8s Gen 3 com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Ele possui uma tela full HD + de 6,9 ​​polegadas (1.080 × 2.640 pixels) LTPO pOLED interna com taxa de atualização de até 165 Hz, bem como uma tela externa de 4 polegadas que possui um painel LTPO pOLED (1.080 × 1.272 pixels) com até uma taxa de atualização de 165 Hz.

Você obtém uma câmera primária de 50 megapixels com estabilização ótica de imagem (OIS) e uma segunda câmera telefoto de 50 megapixels com zoom ótico 2x – localizadas fora da dobra. Há também uma câmera interna de 32 megapixels, que fica visível quando desdobrada.

O Motorola Razr 50 Ultra oferece suporte para conectividade 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth, GPS e NFC e está equipado com uma porta USB Tipo C para dispositivos móveis. Ele possui um leitor de impressão digital montado na lateral e o telefone vem com uma bateria de 4000mAh com carregamento rápido de 45W, carregamento sem fio de 15W e carregamento sem fio reverso de 5W. O smartphone também possui classificação de resistência à água IPX8.