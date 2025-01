O preço do Samsung Galaxy S24 na Índia reduziu a série Galaxy S25 Lorem

O Samsung Galaxy S24 foi lançado na Índia em janeiro de 2024 no Galaxy S24 + e no Galaxy S24 Ultra. Os telefones são alimentados pela Qualcomm é Snapdragon 8 Gen. 3 para Galaxy Soc. No início deste mês, a Samsung introduziu o Galaxy S25 Series com os chipsets do Snapdragon 8 Lorem Galaxy. Após o lançamento, o preço do Galaxy S24 base é reduzido na região e reflete a maquiagem da empresa. Enquanto isso, no comércio eletrônico líder, o preço do Vanilla Galaxy S24 parece ser mais depositado.

O preço do Samsung Galaxy S24 na Índia é reduzido

O preço do Samsung Galaxy S24 na Índia antes de começar a Rs. 74.999 para opção de 8 GB + 128 GB com variantes de 8 GB + 256 GB e 8 GB + 512 GB foram precedentes em Rs. 79.999 Rs. 89.999, respectivamente.

Atualmente, a opção de armazenamento de 128 GB no modelo Base Samsung Galaxy S25 está disponível para Rs. 64.999, enquanto as variantes de 256 GB e 512 GB estão listadas em Rs. 70.999 e Rs. 82.999, respectivamente. Essas mudanças são refletidas no oficial situação.

A Samsung está oferecendo aos usuários de cartão de crédito HDFC um desconto instantâneo Rs. 10.000, o que significa que você não compra um Galaxy S24 para baixo como Rs. 54.999. As opções adquiridas sem preços, estendendo-se da empresa em cartões selecionados e oferecendo descontos de troca para Rs. 10.000 também.

A Amazon e Flipkart, o preço do aparelho Samsung Galaxy S24 está abaixo em comparação com o site da Samsung India. Por exemplo, na opção 256 GB no telefone está listado em Rs. 55.500 e Rs. 69.499Respectivamente. É provável que essas taxas variem por ofertas de desconto em andamento, pois devem viver em cada uma das plataformas.

Mark, o mais recente Samsung Galaxy S25, custa na Índia a Rs. 80.999 e Rs. 92.999 para opções de 12 GB + 256 GB e 12 GB + 512 GB. Samsung Galaxy S25 + marcado com Rs. 99.999 e Rs. 1.11.999 com mais variado listado em Rs. 1,29,999 e Rs. 1,41,999, respectivamente, porque configuração semelhante. O Samsung Galaxy S25 Ultra custa Rs. 1,65,999 para sua versão de 12 GB + 1TB.

