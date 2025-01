O presente de despedida de Gaia é o melhor mapa da Via Láctea que já vimos

Podemos julgar o valor de qualquer empreendimento científico com base em quanto do nosso conhecimento ele perturba ou transforma. Por este critério, a missão Gaia da ESA é um sucesso retumbante.





A nave espacial deu-nos um mapa 3D preciso da nossa galáxia, a Via Láctea, e forçou-nos a abandonar ideias antigas e substituí-las por outras novas e convincentes.





Estamos actualmente a assinalar o fim da missão Gaia, o nosso melhor esforço para compreender a Via Láctea. Gaia é uma missão astrométrica que criou um mapa impressionante da Via Láctea, fazendo três trilhões de observações de dois bilhões de objetos individuais na galáxia, principalmente estrelas, durante um período de 11 anos.





Ao medir repetidamente os mesmos objetos, o mapa de Gaia é em 3D e mostra o movimento adequado das estrelas em toda a galáxia. Em vez de um mapa estático, revela a história cinética da galáxia e algumas das mudanças pelas quais passou.

Gaia mostrou-nos a história turbulenta da nossa galáxia, incluindo fluxos estelares de eventos perturbadores do passado. (ESA/Gaia/DPAC, Stefan Payne-Wardenaar)

Há muito tempo que esperávamos por uma visão tão detalhada da nossa galáxia.





A radioastronomia, que ganhou impulso na década de 1950, permitiu-nos compreender a estrutura da Via Láctea. Os radiotelescópios poderiam ver através das nuvens de poeira e detectar a distribuição de hidrogênio na galáxia.





Em 1952, os astrônomos iniciaram o primeiro grande estudo de rádio da Via Láctea. Os astrónomos levantaram a hipótese de que a galáxia tinha uma estrutura espiral e eventualmente detectaram os braços espirais, revelando a estrutura básica da Via Láctea.





Em um papel de 1958os autores escrevem que “A distribuição do hidrogênio obviamente apresenta grandes irregularidades. No entanto, vários braços podem ser seguidos ao longo de extensões consideráveis.”

Esta figura mostra a distribuição do hidrogênio no plano do disco da Via Láctea. Embora pareça desatualizado aos nossos olhos modernos e não seja visualmente intuitivo, foi emocionante na época. (Extrato de “The Galactic System as a Spiral Nebula” de Oort et al. 1958)

Os astrônomos também usaram RR Lyrae e Cefeidas, dois tipos de estrelas variáveis ​​com brilho intrínseco conhecido (velas padrão), para calcular suas distâncias. Isto permitiu-lhes traçar a estrutura da Via Láctea. Os aglomerados globulares também ajudaram os astrônomos a mapear a Via Láctea.





Na década de 1980, telescópios infravermelhos como o da NASA IRAS examinou a poeira cósmica para ajudar a encontrar características como a barra central da Via Láctea. Então, em 1989, a ESA Missão Hipparcos foi lançado. Hipparcos foi uma missão astrométrica e foi o antecessor de Gaia.





Embora não fosse tão preciso e medisse apenas 100.000 estrelas, acabou por ser capaz de medir os seus movimentos próprios. Revelou mais detalhes sobre a Via Láctea e ajudou a confirmar a sua forma espiral barrada. Também forneceu informações sobre a história e evolução da nossa galáxia.





Mas os astrônomos estavam ávidos por conhecimentos mais detalhados. O Gaia foi lançado em 2013 para suprir essa necessidade e foi um sucesso total.

Gaia é uma homenagem à engenhosidade. Estamos efetivamente presos dentro da Via Láctea e nenhuma espaçonave consegue passar por ela para capturar uma visão externa da galáxia. Gaia nos deu essa visão sem nunca sair de L2.





Embora muitos esforços anteriores para traçar a estrutura da Via Láctea dependessem da amostragem de populações estelares selecionadas, Gaia mediu com precisão a posição e o movimento de quase dois mil milhões de estrelas em toda a galáxia.

O mapa da Via Láctea de Gaia tornou-se icônico. Esta imagem foi construída a partir de dados do Gaia que mapeiam dois mil milhões de estrelas na galáxia. Ele também mapeou as estrelas das Grandes e Pequenas Nuvens de Magalhães. (ESA/Gaia/DPAC)

O trabalho de Gaia resultou em impressões artísticas da Via Láctea baseadas nos seus volumosos dados. Estas impressões mostram que a Via Láctea tem múltiplos braços e que não são tão proeminentes como se pensava anteriormente.





As observações de Gaia deram-nos uma visão muito mais detalhada e precisa dos braços espirais da Via Láctea. Ele identificou estruturas até então desconhecidas nos braços, incluindo braços fósseis no disco externo.





Estes podem ser restos de entradas de marés passadas ou distorções de disco, ou restos de antigas interações com outras galáxias. Gaia também descobriu muitas estruturas filamentosas até então desconhecidas nas bordas do disco.

A galáxia anã esferoidal de Sagitário orbita a Via Láctea há bilhões de anos. Segundo os astrónomos, as três colisões conhecidas entre esta galáxia anã e a Via Láctea teriam desencadeado grandes episódios de formação estelar, um dos quais poderia ter dado origem ao nosso Sistema Solar. (ESA/Gaia)

A missão Gaia também nos permitiu finalmente ver a nossa galáxia de lado. Aprendemos que o disco galáctico tem uma leve onda. Os astrónomos acreditam que isto se deve ao facto de uma galáxia mais pequena interagir com a Via Láctea. O Galáxia anã esferoidal de Sagitário poderia ser responsável.





Juntamente com a ciência convincente, os artistas criaram ilustrações baseadas em dados de Gaia que realmente acertaram em cheio. A impressionante vista lateral da nossa galáxia é uma das vistas mais precisas da Via Láctea que já vimos.

Esta reconstrução artística dos dados de Gaia mostra o bojo central, o disco galáctico e os confins da Via Láctea. (ESA/Gaia/DPAC, Stefan Payne-Wardenaar)

Gaia atualizou a nossa compreensão da galáxia em que vivemos e deu vida à sua história. Mesmo que não houvesse mais nada a oferecer além de hoje, ainda assim seria uma missão excepcional e bem-sucedida. Mas mesmo que a sua missão esteja concluída, ainda não temos todos os seus dados.





A sua versão final dos dados, DR5, estará disponível até ao final de 2030.





Quem sabe o que mais a missão nos mostrará sobre a nossa casa, a Via Láctea.

Este artigo foi publicado originalmente por O universo hoje. Leia o artigo original.