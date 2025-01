O primeiro personagem original da Disney, Lorcana, está aqui e estou animado

Na minha opinião, a Disney e a Ravensburger fizeram um dos melhores jogos do ano passado, superando até mesmo Magic: The Gathering em termos de maior diversão que você pode ter com cartas colecionáveis. Na London Toy Fair, na terça-feira, Ravensburger não apenas anunciou o sétimo conjunto, mas também nos deu uma prévia dos conjuntos oito e nove.

O sétimo conjunto se chama The Island of Archazia e apresenta o primeiro personagem original criado para Lorcana. Não sabemos muito sobre Archazia, exceto que ela tem uma máscara de pássaro legal e mora em uma ilha, mas o fato de a Disney ter criado um personagem completamente novo para o jogo de cartas colecionáveis ​​é emocionante. Estou ansioso para descobrir mais sobre Archazia e seu reino em março, quando o sétimo conjunto for lançado.

Ravensburger

Junto com um novo conjunto de personagens e locais, Seven traz a coleção padrão de novos pacotes iniciais, protetores de cartas, tapetes de jogo e tesouros para você comprar. Os tapetes apresentam arte de Big Hero Six e Tigger, enquanto as capas de cartas são Cinderela e Ursula.

Os decks iniciais do sétimo conjunto são um deck Ruby/Sapphire, com a Bela e a Fera, e um conjunto Steel/Amethyst com Jafar e Iago. As ilustrações de “Inventor Belle” e “Beast with a Monocle” são tão boas que me dá vontade de pegar o deck Ruby/Sapphire imediatamente.

Um olhar para o futuro

Reign of Jafar parece bom, mas Fabled é ainda mais emocionante. Ravensburger

Ravensburger também nos deu uma prévia do que esperar das temporadas oito e nove, intituladas Reign of Jafar e Fabled respectivamente. “Sua coroa, seu reino” é o lema do Reinado de Jafar com Ravensburger nos contando que Jafar assume o controle da ilha de Archazia e tenta torná-la seu reino. Fico feliz em ver que Archazia será um tema recorrente em Lorcana, mesmo após o término do sétimo set.

Fabled só tem a placa, mas já parece um clássico da Disney misturado ao carrossel dos parques da Disney. Poderia ter um tema de terra de fantasia? Não sabemos, mas já estou desmaiando com a aparência do velho mundo.

A Ilha de Archazia será lançada em março, seguida por Reign of Jafar em junho, e Fabled será lançado em algum momento do terceiro trimestre de 2025. Se você ainda não entrou em Lorcana, agora pode ser o momento certo. Pegue o Portão de Lorcana jogo se você nunca jogou, pois é a maneira mais fácil de começar.