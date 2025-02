O programa Autoayuda Book of the Apple TV Plus ‘Severance’ agora está livre para baixar

Se você vê a indenização no Apple TV Plus, está familiarizado com o livro Help de Ricken Hale, The You Are Are: Um Biograph Spiritual Tuya. Não há spoilers aqui, mas se você estiver interessado em aumentar sua compensação, veja a leitura do livro fundamental, agora poderá baixá -lo gratuitamente.

Em 31 de janeiro, a Apple lançou o Versão de oito capítulos e 39 páginas de que você é Nos livros da Apple, onde você pode baixá -lo como um acompanhamento estranho para o programa intrigante. Também está disponível como audiolivro, lido pelo ator Michael Chernus, que interpreta Hale.

Chernus também aparece na capa do livro, contra um fundo vermelho laranja que certamente lembra os leitores outros livros semelhantes. (DiaéticoAlguém?) Seu personagem escreveu outros quatro livros de auto -help, mas este é o único presente.

O texto promocional para o livro é reproduzido justo, se gabando de que o livro “o guia em uma corajosa viagem auto -acusa” e que é um “convite para se fundir com o seu verdadeiro ‘você’.

Quando você baixar o livro, começa com uma carta do próprio autor fictício, no qual ele agradece por ler, e ressalta que “eventos além do meu controle” o impediu de libertar o livro inteiro, mas ele está compartilhando o primeiro oito capítulos. O livro começa com uma explosão literal, começando com a oração: “Dizem que quando criança, Wolfgang Mozart matou outra criança batendo a cabeça em um piano”. (Ele não fez).

Leitores/espectadores parecem estar tocando junto com o conceito, com quem comenta a página de revisão dos livros da Apple: “O Dr. Hale é um verdadeiro visionário com uma mente incomparável. Se ele pudesse ativar a contingência de tempo extra para que todas as entradas possam Tenha a oportunidade de conhecer Shakespeare pessoalmente desta geração.