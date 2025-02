O que a cena após os créditos significa ‘Capitão América: Brave Novo Mundo’?

Com o Capitão América: Brave Novo Mundo, Sam Wilson, de Anthony Mackie, recolhe o manto na tela grande de um dos heróis de quadrinhos mais antigos e venerados de Marvel. Até agora, o público respondeu: o O filme ganhou US $ 192 milhões em todo o mundo em seu primeiro fim de semana.

A série de televisão Falcon e o soldado de inverno lançaram as fundações para o sucesso de bilheteria do New MCU. A última vez que vimos Cap, ele descobriu uma trama em um super soro, ele se tornou bem com a melhor amiga Bucky Barnes e lutou contra um grupo chamado The Flag Smashers. O Brave New World apresenta Harrison Ford como o presidente Thaddeus Ross e encontra Sam preso em um desastre de relações estrangeiras enquanto investiga um esquema mais profundo e sinistro.

A Marvel é famosa por jogar cenas depois que os créditos começam a rolar e, para responder à sua pergunta, Sim, há apenas uma cena após créditos No Brave New World, e você deve esperar até que todos os créditos terminem para vê -lo. Você também pode esperar algumas provocações com este Capitão América coberto de vibranium.

Se você não viu o filme, faça uma pausa aqui. Spoilers à frente.

Marvel Studios

Capitão América: Cenário Bravo do Mundo Novo após empréstimos

Ao contrário de muitos filmes da Marvel, o Brave New World não tem cenas de crédito médio; Existe apenas uma cena após os créditos, e você deve esperar até o fim absoluto para vê -la. Então, o que acontece?

Depois que o vilão do Brainiac Samuel Sterns entregou para iluminar o interior Red Hulk do Presidente Ross, não o vemos pelo resto do filme. Sam tem uma breve conversa com Sterns, na qual ele diz com confiança que ele frustrará sua trama. Então, Sam abre quando os guardas armados cercam a popa. O cientista é preso e levado a uma célula em partes desconhecidas, enquanto Sam se adapta ao combate ao Hulk Ross Red.

Na cena, após os créditos de um minuto, Sam se aproxima de uma célula e diz: “Eu disse que você perderia essa aposta” e vemos o galpão sentado dentro. Eles mudam de barris e, em seguida, Sterns aponta que “eles compartilham o mesmo mundo, certo? Este mundo morreria para salvar”. Ominamente avisa Sam: “Eu me aproximo. Eu o vi nas probabilidades”.

Sterns continua dizendo que os super -heróis que protegem este mundo pensam que são os únicos e acreditam que este é o único mundo. Com um snark mais ameaçador, ele diz que você verá o que acontece quando precisa proteger todos de “outros”.

Capitão América: Brave New World foi lançado em cinemas em todo o país em 14 de fevereiro de 2025. Marvel Studios

O que poderia significar a cena corajosa do Novo Mundo após créditos?

Uma coisa a lembrar aqui: ainda estamos no meio da saga multiversa da Marvel. Isso provavelmente não será concluído até os Vingadores: Guerras Secretas chegarem às telas em 2027, o que significa mais Vingadores, mais tonturas da linha do tempo e mais histórias de quadrinhos que envolvem seres interdimensionais e intergaláticos. Eu poderia entrar em Thunderbolts aqui porque esse filme é o próximo na fila, mas quero falar sobre Vingadores.

A Superintelligência de Sterns com Gamma permite que você veja coisas com altos níveis de intuição, probabilidade estatística e conhecimento. Com Vingadores: Juízo Final e Guerras Secretas em processo, você pode sugerir a aparência futura dos seres chamados Beyonders. Não sei disso com certeza, mas nos quadrinhos, eles se sentem fora do multiverso fora de alcance.

Como o eterno, os além foram criados pelo celestial e têm apetite por destruir as coisas. Pense no desejo de Thanos de “me deixar eliminar todo o universo maluco”, mas em um nível multiverso. A história deles está profundamente conectada ao Dr. Doom e tem links para quadrinhos com altos evolutivos, Guardiões da Galáxia e Reed Richards, do Fantastic Four.

Se esse é o grupo de “outros”, Sterns está se referindo (e talvez os homens da molécula também), os fãs esperam que o próximo conjunto de filmes da Marvel Avengers seja uma guerra para a sobrevivência do multiverso e todos os Vingadores.

Capitão América: Brave New World está nos cinemas agora, e os créditos também nos informam que ele retornará.