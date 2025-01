O que a decisão de neutralidade da rede do Tribunal Federal significa para a Internet

Rachel Feltman: Para Científico AmericanoIsso é Ciência rapidamente, Meu nome é Rachel Feltman. No início deste mês, a neutralidade da rede voltou a ser notícia, graças a uma decisão do tribunal de recurso dos EUA. A decisão indicou que a Comissão Federal de Comunicações, ou FCC, não tinha autoridade para restabelecer as regras de neutralidade da rede – algo que a agência votou para aprovar em abril, com o incentivo do então presidente Joe Biden.

A neutralidade da rede é uma daquelas questões que nunca entendi realmente. Então, o que é e o que acontecerá agora que a FCC não pode aplicá-lo? Ben Guarino, editor associado de tecnologia da Científico Americano.

Bem, obrigado por vir conversar.

Ben Guarino: Obrigado por me convidar.

Feltroman: Esta é uma pergunta que acho que deveria ser capaz de responder agora, mas não consigo: o que é neutralidade da rede?

Guarino: Então, em termos mais simples, a neutralidade da rede é a ideia de que todo o tráfego da Internet deve ser tratado da mesma forma. Então, se eu tentar acessar o YouTube, Netflix, Hulu ou qualquer outra coisa, meu provedor de serviços de Internet, meu ISP, tratará todos esses pacotes de dados desses sites como se viessem de qualquer outro site.

Feltroman: Então, por que ouvimos falar da neutralidade da rede nas notícias? O que está acontecendo?

Guarino: Tem havido um amplo debate sobre se a neutralidade da rede deveria existir nos Estados Unidos. Provedores de serviços de Internet: “Bem, se vocês nos imporem essas regulamentações, isso irá sufocar a concorrência. Isto vai contra os ideais americanos do capitalismo.

E há também os consumidores, os defensores da Internet e as pessoas que acalentam a ideia de uma Internet aberta que realmente atenda aos ideais fundadores do que a Internet deveria ser: deveria ser gratuita; deveria ser para o fluxo de informação – que diz: “Devemos, devemos cumprir a neutralidade da rede”.

Portanto, é uma questão de quem deveria regulá-lo. E os tribunais decidiram recentemente que a Comissão Federal de Comunicações não pode tratar a Internet sob os princípios da neutralidade da rede.

Feltroman: Interessante. O que vem a seguir? O que isso significa para aqueles que clamam por uma Internet livre e aberta?

Guarino: Portanto, se a FCC não tiver a capacidade de regular os ISPs como um serviço de telecomunicações – isso significa que estes serviços devem agir no “interesse público”, que tem padrões mais elevados aos quais devem ser submetidos – se a FCC não o fizer. quem puder fazer cumprir esses princípios de neutralidade da rede, então isso estará nas mãos do Congresso ou do Estado.

Feltroman: Ok, isso é uma boa ou uma má notícia para a Internet aberta?

Guarino: Esta é uma má notícia para aqueles que defendem uma Internet aberta. Portanto, embora não haja supervisão federal da neutralidade da rede, agora temos leis estaduais que apoiam a neutralidade da rede. E essas regras estão em vigor em muitos lugares – no estado de Washington, no Oregon, na Califórnia – e parecia que talvez não fossem realmente aplicadas porque a ideia era: “Bem, há federal monitorização da neutralidade da rede, talvez não tenhamos de nos preocupar com os nossos próprios estados.” Agora esta equação muda um pouco.

E o problema da internet (risos) é que está tudo conectado, né? Então você não pode… os limites da Internet não param na Califórnia, então se a Califórnia tem leis de neutralidade da rede em vigor, algumas pessoas estão pensando: “Bem, e se os ISPs da Califórnia estiverem em dívida com essas leis , eles os seguirão por toda parte. Isto poderia, portanto, ser um vislumbre de esperança para aqueles que desejam ver respeitados os princípios da Internet aberta.

Feltroman: E do ponto de vista do ISP, o que limita a neutralidade da rede? O que estão eles a tentar fazer, na esperança de fazer o que este tipo de Internet livre e aberta não lhes permite fazer?

Guarino: Portanto, a teoria é que, se eu puder tratar um pacote de dados de maneira diferente de outro pacote de dados, posso desacelerar o tráfego para a Netflix. Posso ter um serviço de streaming concorrente – e devo voltar atrás: falamos muito sobre a neutralidade da rede em termos de streaming de vídeo, porque requer muitos dados e, por exemplo, cerca de dois terços do tráfego da Internet são streaming de vídeo, é por isso que a neutralidade da rede e os serviços de vídeo tendem a andar de mãos dadas. Mas se eu sou um provedor de serviços de Internet e talvez tenha um site que concorra com Netflix ou Hulu…

Feltroman: Hum-hmm.

Guarino: E quero que mais pessoas usem meu serviço, e então posso desacelerar sua conexão com a Netflix e talvez direcioná-las para meu concorrente. Ou posso dizer: “Ei, Netflix, você precisa me pagar um pouco mais se quiser manter essa conexão rápida”. “E, você sabe, o problema é: esse aumento de preço que a Netflix tem que pagar é repassado ao consumidor.

Feltroman: Sim, e qual é o pior cenário aí? Acho que em muitas conversas sobre a neutralidade da rede, a implicação é que é esta ladeira escorregadia que vai mudar fundamentalmente a Internet. O que é esta Internet radicalmente diferente em que as pessoas temem que nos encontremos?

Guarino: Essa é uma pergunta muito boa. O que posso dizer é que depois de conversar com pesquisadores como David Choffnes na Northeastern University, que estuda o que consideramos violações da neutralidade da rede. Então ele observou como o tráfego que parece ir do meu computador, digamos, ou do meu telefone para a Netflix e como os ISPs nos Estados Unidos lidam com isso, e descobriu-se que quer a FCC tenha ou não políticas de neutralidade da rede, não importa se os estados têm suas próprias leis de neutralidade da rede Realmente pergunta nos Estados Unidos. Este estudo estava acontecendo quando tínhamos supervisão da FCC, não tínhamos supervisão da FCC, tínhamos supervisão da FCC novamente e agora não temos, então – David m Ele disse que tinha visto tudo e basicamente (risos) . ), isso realmente não importa.

David e seus colegas descobriram, estudando isso desde 2017, que em sua internet fixa a cabo, não há violação da neutralidade da rede nos Estados Unidos – eles não bloqueiam ou limitam o tráfego. Mas o que são eles ter Acontece que, para alguns usuários de determinados planos de dados, os provedores sem fio limitaram determinadas conexões. E achamos que historicamente o espectro era limitado, conectado a torres de celular e coisas assim, então talvez quando todo mundo chegasse em casa às 17h, todos pedissem para assistir Netflix no metrô ou algo assim, e que fazia sentido limitar que.

Agora, se você for a uma loja de celulares, as pessoas vão elogiar seu super-rápido…

Feltroman: Claro.

Guarino: Coisas na rede 5G, então talvez esse argumento sobre o espectro não seja mais válido. Mas se o fizessem historicamente, talvez o fizessem novamente. Tudo isto quer dizer que, no curto prazo, não sei se os consumidores americanos irão realmente notar a diferença. No longo prazo, o preço da sua assinatura do Hulu ou Netflix pode aumentar um pouco.

Feltroman: Claro, e com tantos conglomerados gigantes possuindo tantos tipos diferentes de empresas de mídia e telecomunicações, não está fora de questão que um ISP também possa possuir parte do conteúdo que você assiste em vez de (risos) outro conteúdo, então, sim. , claro que sim.

Guarino: Talvez a única coisa a notar seja: isto já acontece há muito tempo (risos)…

Feltroman: Sim.

Guarino: O termo “neutralidade da rede” foi cunhado por um advogado da Colômbia em 2003. As pessoas já pensam nisso há muito tempo, e esse debate continuou, você sabe, antes mesmo de ser inventado, antes mesmo do surgimento do termo “neutralidade da rede”, as pessoas estavam pensando nos princípios de uma Internet aberta. Portanto, certamente não é o FIM Neutralidade da rede; Mesmo que isto esteja fora do controlo da FCC num futuro próximo, isso não significa que a neutralidade da rede esteja perdida.

Feltroman: Bem, muito obrigado por me explicar a neutralidade da rede. Finalmente compreendi-o e espero que a Internet continue relativamente livre e aberta num futuro próximo.

Guarino: Parece incrível. Obrigado por me convidar.

Feltroman: (risos)

