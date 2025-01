O que é esse emoticon? Seu guia para decifrar cada emoji

Mensagens de texto e bate-papos online podem incluir uma combinação de palavras, imagens e emojis para transmitir uma mensagem. Palavras e imagens podem ser fáceis de entender, mas quando alguém envia emojis, você pode sentir que está decodificando uma mensagem secreta.

Um “😃” ou um “❤️” são fáceis de entender, mas qual a diferença entre “😩” e “😭”? Com o tempo, os significados dos emojis tornaram-se subjetivos, dependendo do contexto da mensagem e das tendências culturais mais amplas.

Com mais de 3.000 emojis, existe um para quase tudo. Emojipédia

Qual carinha sorridente trêmula você deve usar? Existe uma diferença entre cada coração de cor diferente? O emoji de pêssego já significa fruta? Veja como descobrir o que é tudo 3.790 Significado do emoji e qual poderia ser o próximo emoji.

A Emojipedia está aqui para ajudar

Emojipédia é uma enciclopédia online de emojis administrado por pessoas que pesquisam emoji. O site classifica os emojis em nove categorias, incluindo emoticons, pessoas, objetos, atividades e muito mais. Cada categoria divide o emoji em outras subseções. Então, se você clicar em Smileys, por exemplo, verá seções como Sorridente e carinhoso e Com sono e doente.

Se você clicar em um emoji individual, a Emojipedia fornecerá uma breve descrição desse emoji. Por exemplo, é sobre isso que a Emojipedia escreve sobre “😶‍🌫️” (cara nas nuvens) emoticons:

“Um rosto que aparece cercado por nuvens ou uma névoa de fumaça. De aparência ambígua, pode representar um estado de espírito confuso, confusão ou mesmo uma sensação de calma e felicidade. “

A Emojipedia também fornecerá uma lista de outros emojis com os quais este emoji específico funciona bem. No caso do emoji de rosto nas nuvens, as sugestões da Emojipedia incluem o “🚬” cigarro e o “🌪️” tornado – bastante variedade lá.

O que é uma mensagem de texto sem um ou dois emojis? Jason Cipriani/CNET

Cada entrada da Emojipedia também mostra as diferentes ilustrações de cada emoji em todas as plataformas, bem como a forma como a arte evoluiu ao longo do tempo. A entrada de emoji também mostrará códigos de acesso e outros nomes para cada emoji, se aplicável.

Quais são os emojis mais populares?

Você pode ter seus próprios emojis favoritos, mas de acordo com a Emojipedia, esses são os emojis mais populares no início de janeiro. A lista muda periodicamente, portanto, o que é popular agora pode não ser popular no próximo mês ou durante um feriado. Observe que nem todas as plataformas suportam os emojis mais recentes, portanto, nem todos eles podem aparecer no seu dispositivo.

Quais são os emojis mais recentes?

Emojipédia

Em setembro, Google apresentou Emoji 16.0que inclui oito novos emojis. Os novos emoji são um respingo de tinta, harpa, impressão digital, tubérculo, árvore sem folhas, páele bandeira da pequena ilha de Sark (população: 500) e um emoji de aparência cansada com olheiras – Honestamente, a mesma coisa.

No entanto, pode demorar um pouco até que você veja esses emojis nas mensagens de texto. Google escreveu online em julho Esse novo emoji estaria disponível em dispositivos Android em março deste ano. Os usuários do iPhone provavelmente também não verão esses emojis até então. Embora o Unicode tenha lançado sua versão 15.1 com novos emojis em setembro de 2023, esses emojis não chegaram aos iPhones até que a Apple lançou o iOS 17.4 em março de 2024. Portanto, os usuários do iPhone provavelmente terão que esperar até março de 2025 para obter os emojis mais recentes. Agora você pode ver os emojis mais recentes online como uma fonte da web.

Com que frequência novos emojis são adicionados?

Qualquer um pode apresentar uma ideia para um novo emoji. Ele Padrão Unicode (um padrão universal de codificação de caracteres) é responsável pela criação de novos emojis. A Unicode propôs nove novos emojis em 6 de novembro, incluindo um Sasquatch e uma orca. No entanto, esses são apenas emojis propostos. O Unicode decidirá em setembro qual emoji adicionará em seguida.

Emojipédia

E quanto aos emojis personalizados, como o Genmoji da Apple?

Aposto que você pode adivinhar o que esse emoji significa. Emojipédia

A Apple apresentou seu gerador de emojis, Genmojina WWDC 2024, e a gigante da tecnologia incluiu o recurso em iOS 18.2. Porém, apenas pessoas com iPhone 15 Pro ou Pro Max ou aparelho da linha iPhone 16 podem acessar o Genmoji por enquanto.

Se você não pode usar o Genmoji e deseja criar seu próprio emoji personalizado, a Emojipedia agora é o lar do Bot de mistura de emojis. Você pode selecionar dois emojis do dosmoji definido, e o bot irá combiná-los para criar um emoji completamente novo. Esses novos emojis podem não ter definição, mas algumas combinações são facilmente decifráveis.

Tudo isso só por emoji?

Sim, mas espere, tem mais! A Emojipedia também hospeda o Prêmios Emoji Mundiais no Dia Mundial do Emoji, 17 de julho. Os prêmios são concedidos para itens como o novo emoji mais popular e o emoji mais esperado. Os vencedores são determinados por voto popular no X, anteriormente conhecido como Twitter, e qualquer emoji aprovado no ano anterior pode ganhar.

Novos emojis são adicionados todos os anos e até prêmios são dados para os novos emojis. Emojipédia

O vencedor para o Novo emoji mais popular em 2024 foi o cabeça balançando horizontalmente (🙂‍↔️) seguido por cabeça balançando verticalmente (🙂‍↕️) e o fênix (🐦‍🔥). O vencedor do Emoji mais esperado Ele foi até o rosto com olheiras e A maioria dos emojis de 2024 o prêmio foi para ele rosto derretendo (🫠) pelo segundo ano consecutivo: ainda cabe.

Ele brilha (✨) emoji também recebeu o Prêmio pelo conjunto de sua obra em 2024. Emojipedia escreveu que este emoji está entre os emoji mais populares desde 2015 e foi adotado como imagem de referência para IA.

Em 2023o emoji mais popular foi coração rosa emoji (🩷) e o vice-campeão foi rosto trêmulo (🫨). O prêmio emoji mais esperado de 2023 foi para o cabeça balançando horizontalmente (🙂‍↔️).

