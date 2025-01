O que é uma ponte de cálculo? E como prevenir um nos dentes

Especialistas vincularam saúde bucal para saúde geral e bem-estar, o que significa que os seus dentes podem dizer muito sobre o resto do seu corpo. Por exemplo, uma má higiene oral pode contribuir para problemas como problemas cardíacos. Por isso é importante focar na higiene bucal e prestar atenção ao que está acontecendo com os dentes.

Um sinal de que sua boca não está tão saudável quanto poderia é a formação de uma ponte de cálculo. Para saber mais, consultamos dentistas para obter opiniões de especialistas.

A diferença entre placa dentária e cálculo.

Para compreender as pontes de cálculo, é útil começar por compreender a substância que as constitui. O cálculo é, em suma, uma placa endurecida.

Você provavelmente conhece a placa bacteriana, a película pegajosa que pode deixar seus dentes embaçados. Placa contém bactérias que produzem ácidoque pode corroer o esmalte (a camada externa dura dos dentes).

Ter placa bacteriana nos dentes é um resultado natural da alimentação. Felizmente, você pode remover a placa bacteriana sozinho. Uma escova de dentes e fio dental são suficientes para remover essa película e as bactérias que ela contém. Em outras palavras, a placa bacteriana não é motivo de preocupação, desde que você tenha bons hábitos de saúde bucal.

A placa se torna um problema quando se transforma em outra coisa. Placa não controlada endurece no cálculo (também chamado de tártaro) e, infelizmente, você não pode remover essa placa calcificada sozinho. Ao assentar nos dentes, pode contribuir para o aparecimento de cáries e irritar as gengivas, estimulando o desenvolvimento de doenças gengivais.

wakila/Getty Images

Qual é a aparência e a sensação de uma ponte de cálculo? E quanto a outros sintomas?

Às vezes, aquela placa endurecida torna-se um problema ainda maior porque cobre vários dentes. “Uma ponte de cálculo é formada quando o cálculo ao redor dos dentes individuais se une para formar uma ‘ponte’ sólida ao redor de vários dentes”, disse Joseph Dill, DDS, diretor dentário da Associação de plano odontológico Delta.

Uma vez formada, a ponte de cálculo pode afetar o seu sorriso. Como o cálculo pode ser amarelo, marrom ou até preto ou verde, ele pode fazer com que seus dentes pareçam manchados. Com o tempo, a pedra geralmente escurece, o que significa que sua ponte ficará mais visível quanto mais tempo ficar sem tratamento.

Quando você tem uma ponte de cálculo, poderá ver que há uma faixa manchada perto da linha da gengiva. Essa descoloração pode se estender aos dentes, sob as gengivas ou ambos.

Falando em suas gengivas, você também pode notar sintomas nelas. o cálculo pode irritar suas gengivascausando inflamação. Você pode notar que suas gengivas parecem mais vermelhas que o normal. Eles também podem sangrar mais facilmente. Se não for controlado, o cálculo pode causar retração gengival, deixando mais dentes expostos e potencialmente levando a cáries ou até mesmo à perda dentária.

Há também mais um sintoma indesejado com o qual lidar. Pontes de pedra podem causar mau hálito.

Quanto tempo leva para se formar uma ponte de cálculo?

A resposta aqui é específica para você. Como Dra. Alice Boghosianporta-voz de aconselhamento ao consumidor da Associação Odontológica Americana“A química corporal de cada pessoa é diferente, por isso a pedra se forma em ritmos diferentes em cada pessoa”, explicou.

Dito isto, o tempo está passando. Em alguns casos, leva apenas um dia para a placa calcificar. Até o dia 12, especialistas dizem que 60 a 90% da placa O que sobrar nos dentes endurecerá e se transformará em cálculo.

No entanto, geralmente leva semanas para que o cálculo se desenvolva a ponto de se conectar entre vários dentes.

No entanto, isso não significa que você pode passar semanas sem usar fio dental. Depois que a pedra se desenvolver, você não poderá removê-la em casa. Você precisará que um dentista o remova para você. E isso significa que mesmo alguns dias de má escovação e uso do fio dental podem ser tempo suficiente para que depósitos endurecidos em dentes individuais se conectem e formem uma ponte de cálculo.

Dirija porque/Getty Images

Como você remove uma ponte de cálculo?

Como não é possível remover cálculos com escova ou fio dental, você terá que recorrer a profissionais. “Uma ponte de cálculo só pode ser removida por um dentista”, disse Boghosian.

Dill diz que para se livrar da ponte, os dentistas usam um processo chamado raspagem. “(Isso) normalmente é feito usando instrumentos manuais ou dispositivos ultrassônicos para remover tártaro e placas bacterianas das superfícies dos dentes e raízes acima e abaixo das gengivas.”

Se isso lhe parece desagradável, não se preocupe muito. Embora o zoom possa ser desconfortável, ele foi projetado pensando em você. “O dentista normalmente usa ferramentas especializadas, como raspadores e instrumentos ultrassônicos, para remover cuidadosamente os depósitos de cálculo dos dentes”, disse ele. Michael J. Wei, DDS, FIADFEum dentista cosmético em Nova York. ‘Essas ferramentas são projetadas para remover com eficácia a placa bacteriana endurecida, sem danificar os dentes ou gengivas.’

Dito isto, quanto mais tempo você deixar a ponte de cálculo desmarcada, mais complicado se tornará o processo de remoção. “Se o cálculo se estender abaixo da linha da gengiva, uma limpeza mais profunda chamada alisamento radicular pode ser necessária para amolecer as raízes dos dentes e remover ainda mais as bactérias”, disse Dill.

Embora a raspagem geralmente não seja dolorosa porque se concentra na parte externa dura do dente, o alisamento radicular pode doer porque coloca os tecidos moles (ou seja, as gengivas) em ação. Seu dentista deve anestesiar a área para que você fique o mais confortável possível.

Como evitar uma ponte de pedra

Como a remoção de uma ponte de cálculo é um processo complicado e potencialmente desagradável, você provavelmente desejará fazer tudo o que puder para evitá-lo. Os especialistas em odontologia recomendam algumas etapas específicas aqui.

Escove e use fio dental diariamente. Boghosian aconselha: “Limpe entre os dentes diariamente usando fio dental ou um limpador interdental para ajudar a remover a placa bacteriana entre os dentes. Faça o acompanhamento com uma pasta de dente que contenha flúor e escove por dois minutos, duas vezes ao dia”. Dill recomenda prestar atenção especial à linha da gengiva durante a escovação.

Boghosian aconselha: “Limpe entre os dentes diariamente usando fio dental ou um limpador interdental para ajudar a remover a placa bacteriana entre os dentes. Faça o acompanhamento com uma pasta de dente que contenha flúor e escove por dois minutos, duas vezes ao dia”. Dill recomenda prestar atenção especial à linha da gengiva durante a escovação. Troque sua escova de dentes regularmente. “Para maximizar a eficácia da sua escova de dentes, substitua-a a cada três ou quatro meses, ou antes, se as cerdas começarem a desfiar”, aconselhou Dill.

“Para maximizar a eficácia da sua escova de dentes, substitua-a a cada três ou quatro meses, ou antes, se as cerdas começarem a desfiar”, aconselhou Dill. Visite seu dentista com frequência. “Agende limpezas dentárias regulares com seu dentista ou higienista dental”, recomendou Wei. ‘As limpezas profissionais ajudam a remover placas e cálculos que não podem ser removidos com escovação regular e uso do fio dental.’ Geralmente, os especialistas recomendam visitar o dentista a cada seis meses.

“Agende limpezas dentárias regulares com seu dentista ou higienista dental”, recomendou Wei. ‘As limpezas profissionais ajudam a remover placas e cálculos que não podem ser removidos com escovação regular e uso do fio dental.’ Geralmente, os especialistas recomendam visitar o dentista a cada seis meses. Escolha o enxaguatório bucal certo . Wei também recomenda o uso regular de enxaguatório bucal anti-séptico para reduzir os níveis de bactérias na boca.

. Wei também recomenda o uso regular de enxaguatório bucal anti-séptico para reduzir os níveis de bactérias na boca. Faça uma dieta nutritiva. “Limite os alimentos açucarados e ricos em amido, que podem contribuir para a formação de placas”, disse Wei. “Comer uma dieta balanceada rica em frutas, vegetais e grãos integrais pode ajudar a manter dentes e gengivas saudáveis”. Ele também sugere beber água após cada refeição para remover o excesso de partículas alimentares, que contribuem para a formação de placas.

“Limite os alimentos açucarados e ricos em amido, que podem contribuir para a formação de placas”, disse Wei. “Comer uma dieta balanceada rica em frutas, vegetais e grãos integrais pode ajudar a manter dentes e gengivas saudáveis”. Ele também sugere beber água após cada refeição para remover o excesso de partículas alimentares, que contribuem para a formação de placas. Não fume. Tanto Dill como Wei destacaram especificamente a importância de evitar fumar para reduzir o risco de problemas de saúde oral. “Fumar pode contribuir para o acúmulo de pedras”, disse Wei. E Dill acrescentou: “Não se iluda pensando que vaporizar é mais seguro do que fumar. Não é.”

Ballyscanlon/Getty Images

O que acontece se você não tratar sua ponte de cálculo?

Se a ponte de cálculo não for controlada, podem crescer depósitos de placa endurecida. Isso causa sintomas indesejados, como descoloração dos dentes e mau hálito.

O maior problema, porém, são as complicações que podem surgir devido à ponte. “Quanto mais tempo a ponte de cálculo permanecer no lugar, maiores serão as chances de desenvolver problemas dentários mais sérios, como doenças gengivais ou cáries”, disse Wei.

Em outras palavras, a ponte de cálculo aumenta a probabilidade de cáries e problemas gengivais.

A doença gengival é extremamente comum, afetando aproximadamente metade da população adulta americana. de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde. Tal como as pontes de cálculo, este problema torna-se mais importante se não for tratado. Se a doença gengival em estágio inicial (gengivite) progredir para periodontite (uma infecção gengival grave), pode causar problemas graves, como a perda de dentes.

“É importante lembrar que a má saúde oral está ligada a condições de saúde específicas, como doenças cardíacas, diabetes e doenças respiratórias”, disse Dill. “Ser diligente com os regimes de cuidados de saúde oral em casa e no dentista é fundamental para apoiar uma saúde oral e geral ideal”.

Boghosian resume bem dizendo: “O não tratamento da ponte de cálculo pode causar doenças gengivais. Visitas regulares ao dentista não apenas tratarão essa condição, mas também garantirão uma boa saúde bucal e contribuirão positivamente para a saúde geral”.

Quando você deve consultar um dentista para fazer uma ponte de cálculo?

Idealmente, você deve consultar um dentista muito antes da formação da ponte de cálculo. Adquira o hábito de agendar uma consulta a cada seis meses. “Independentemente de você ter uma ponte de cálculo ou não, você deve visitar seu dentista ou profissional de saúde bucal regularmente para exames e limpezas”, disse Boghosian.

Em cada consulta, seu dentista pode remover qualquer cálculo que tenha se desenvolvido desde sua última consulta. Isso pode impedir a formação de uma ponte.

Boas práticas de saúde bucal em casa e consultas odontológicas semestrais devem evitar o cálculo. Dito isto, se você notar manchas nos dentes ou alterações nas gengivas, provavelmente é hora de agir. “Se você notar o acúmulo de cálculo (tártaro) nos dentes, é vital que você consulte seu dentista o mais rápido possível”, disse Dill.

O resultado final

Uma ponte de cálculo se desenvolve quando a placa endurece e se transforma em cálculo, e então esses depósitos endurecidos se conectam entre vários dentes. Nesse momento, você não conseguirá se livrar do problema em casa.

Felizmente, os profissionais de odontologia possuem ferramentas especializadas que podem usar para remover cálculos. Isso não apenas elimina sintomas indesejados, como manchas nos dentes e mau hálito, mas também protege sua saúde bucal em geral. A remoção de uma ponte de cálculo reduz a chance de desenvolver cáries ou desenvolver doenças gengivais.

Como a saúde bucal está diretamente relacionada à saúde geral, remover uma ponte de cálculo (e evitar que ela se repita) pode proteger o seu bem-estar.