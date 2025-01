O que esperar do discurso de abertura de Jensen Huang

Prepare-se para receber novidades emocionantes da Nvidia! Nesta segunda-feira, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, irá impressionar o público com um discurso muito aguardado em um importante evento de eletrônicos de consumo. Os observadores estão entusiasmados e prevêem que o pedido poderá desencadear outro surto de crescimento para a Nvidia, especialmente após o notável aumento da empresa de cerca de 170% em 2024.

Analistas antecipam anúncios importantes

Uma maioria significativa dos analistas que cobrem a Nvidia está otimista e mantém uma classificação de “compra”. Pesos pesados ​​da indústria como Morgan Stanley, Bank of America e Bernstein classificaram recentemente a Nvidia como uma das melhores escolhas do mercado, com um preço-alvo consensual de US$ 177, significativamente acima dos níveis atuais.

Durante a palestra, o foco estará nas GPUs Blackwell da Nvidia, que atendem às demandas computacionais de aplicações de IA, especialmente modelos de linguagem grandes. Os analistas do Citi já sugeriram que a Nvidia aumentará suas previsões de vendas para GPUs Blackwell em resposta ao que Huang descreve como uma demanda esmagadora.

Blackwell e além

Os planos futuros da Nvidia não terminam com a Blackwell. As discussões também poderão aprofundar a crescente procura de robótica de IA em setores como a produção e o armazenamento. O público ansioso está aguardando detalhes sobre o Rubin, o chip de próxima geração com lançamento previsto para 2026 e que mostra a visão da Nvidia para o futuro.

O forte desempenho da Nvidia, impulsionado pelas parcerias com gigantes da tecnologia como Microsoft, Meta e Google, posiciona a empresa como um pilar no desenvolvimento da IA. Entusiastas e investidores aguardam as revelações de segunda-feira, esperando decisões inovadoras e impulsos ao já estelar histórico da empresa.

