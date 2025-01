O que fazer se sua casa for destruída ou danificada por um incêndio florestal

À medida que a fumaça começou a diminuir em partes do sul da Califórnia na sexta-feira, o impacto de vários grandes incêndios florestais tornou-se mais visível. Quantos 10.000 casas e outras estruturas foram queimadas desde terça-feira, deixando para trás uma devastação massiva que se espalha por bairros inteiros na área de Los Angeles.

Se sua casa foi destruída ou danificada por um incêndio florestal, aqui está o que você precisa saber sobre o processo de reclamação de seguro, seus direitos como proprietário e como se preparar para o que vem a seguir.

O que devo fazer se minha casa for destruída ou danificada?

Assim que você e sua família estiverem seguros e os danos à sua casa puderem ser avaliados, você precisará ligar para sua seguradora para iniciar o processo de reclamação. Como esse processo pode levar meses, é importante entrar em contato com a empresa o mais rápido possível.

Se a sua casa foi completamente destruída e o estado de emergência foi declarado, a sua seguradora está exigido por lei emitir um pagamento inicial mínimo, mesmo que um avaliador não tenha visto sua propriedade. Isto inclui um terço do valor de reposição dos seus pertences pessoais e um mínimo de quatro meses de aluguel para a área local.

Revise cuidadosamente sua apólice de seguro residencial ou locatário, incluindo seus limites. Comece a documentar e criar um registro em papel para apoiar seu processo de sinistros. Se você tiver fotos de sua propriedade e veículos antes do incêndio, poderá usá-las para ajudar a completar seu inventário doméstico se você ainda não enviou um.

Depois de verificar se sua casa está habitável, documentar os danos e iniciar o processo de reclamação do seguro, entre em contato com o credor hipotecário ou senhorio sobre as próximas etapas.

Sobrecarregado? Os residentes da Califórnia podem encontrar recursos e uma linha direta de ajuda para registre uma reivindicação de seguro contra incêndio florestal aqui.

As apólices de seguro cobrem danos causados ​​por incêndios florestais?

Dependendo da sua apólice, de onde você mora e da cobertura que está pagando, o seguro do proprietário (ou locatário) pode ou não cobrir danos à sua casa ou pertences causados ​​​​por um incêndio florestal.

O incêndio é geralmente um “perigo coberto” na maioria das apólices de seguro residencial, a menos que sua apólice detalhe especificamente uma exclusão para incêndio florestal ou se você tiver sido retirado ou a cobertura negada.

Em algumas áreas propensas a incêndios florestais, as apólices de seguro residencial têm preços mais elevados ou exigem uma franquia separada para sinistros de incêndios florestais. Se você mora em uma casa considerada de alto risco, onde não pode obter um seguro residencial tradicional, o Plano FAIR (acesso justo aos requisitos de seguro) pode fornecer seguro básico contra incêndio.

Como faço para registrar uma reclamação de danos causados ​​por incêndio florestal?

É natural sentir-se sobrecarregado quando um desastre natural vira a sua vida de cabeça para baixo. Aqui está o que os proprietários podem fazer após uma perda parcial ou total devido a um incêndio florestal.

Etapa 1: ligue para sua seguradora residencial

Depois de alcançar a segurança, inicie o processo de reivindicação para receber um pagamento inicial para cobrir suas despesas de subsistência por vários meses. Ao planejar o longo prazo, leve em consideração sua franquia.

Etapa 2: Inventário de Danos

Se puder, fotografe e detalhe os danos à sua casa, veículos e pertences pessoais. Se você ainda não completou um inventário doméstico Para fins de seguro, trabalhe com um amigo ou familiar de confiança para discriminar e listar eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, decoração e outros equipamentos junto com a marca e o preço estimado de compra.

Etapa 3: revise sua política cuidadosamente

Revise sua apólice de seguro residencial ou de locatário, seus limites de cobertura e quais benefícios você tem direito para reembolso de pertences pessoais e despesas de subsistência. As companhias de seguros devem fornecer essas informações quando você as solicitar.

PARA apólice de seguro residencial típica inclui cobertura para reconstruir ou substituir a estrutura da sua casa e estruturas isoladas como garagens, bem como cobertura até um limite para pertences pessoais no interior da casa. A maioria das apólices também oferece proteção de responsabilidade e cobertura para despesas adicionais de subsistência (ALE).

Etapa 4: salve seus recibos

Preste muita atenção aos seus limites ALE para cobrir contas de hotel ou aluguel, refeições em restaurantes e outras despesas que você possa incorrer enquanto sua casa estiver sendo reparada ou reconstruída. Se sua casa for destruída e precisar ser reconstruída, você poderá enfrentar um mínimo de um ano ou mais de despesas adicionais de subsistência.

Passo 5: Cuidado com fraudes

Durante um grande desastre, pode ser fácil ser apanhado em rumores ou cair numa armadilha. golpes. A apólice de seguro ou empresa do seu vizinho pode ser diferente, portanto, trabalhe apenas com a sua seguradora, diz Janete Ruizrepresentante de uma organização sem fins lucrativos com sede na Califórnia Instituto de informações de seguros. A fraude é comum. “Empreiteiros não licenciados e avaliadores públicos não licenciados muitas vezes tiram vantagem daqueles que sofreram perdas”, disse Ruiz.

Etapa 6: documente tudo

Crie uma pasta de sinistros onde você pode manter notas, gravações e detalhes sobre cada interação que você tem com sua seguradora, companhia hipotecária e outras. O processo de reclamação pode ser demorado e pode ser necessário obter várias propostas e trabalhar diretamente com os empreiteiros.

Passo 7: Não aceite uma oferta injusta

Trabalhar com seu avaliador de sinistros é uma tarefa processo de negociação. Se a primeira oferta de liquidação não cobrir totalmente os custos de reparos ou reconstrução, você poderá emitir uma carta de demanda solicitando pagamentos adicionais que estejam mais de acordo com seus limites de cobertura e o valor da sua casa.

“Muitas vezes os proprietários ficam na defensiva ou não fazem perguntas suficientes ao avaliador de sinistros. Se você não obtiver respostas, peça um supervisor”, disse Ruiz.

Etapa 8: Obtenha ajuda profissional, se necessário

Se você não tiver certeza se sua seguradora residencial está tratando você de maneira justa, muitos estados fornecer recursos para ajudar no processo de reclamações. Você também pode buscar mediação ou contratar um advogado como último recurso para resolver uma reclamação contestada.

E se minha seguradora cancelasse minha cobertura antes do incêndio?

A maioria dos estados exige que as seguradoras notifiquem os proprietários sobre o cancelamento de uma apólice meses antes da data de rescisão. Ruiz disse que se a cobertura for negada, é importante encontrar uma apólice com outra seguradora e obtê-la Plano FAIR da Califórnia leva todas as casas seguráveis.

O Comissário de Seguros da Califórnia, Ricardo Lara, emitiu um moratória obrigatória de um ano sobre não renovações e cancelamentos de seguros. Aqueles dentro de certos CEPs afetados pelos incêndios no sul da Califórnia não podem cancelar suas apólices de proprietário por um ano, independentemente de terem sofrido uma perda.

Se o incêndio fizer parte de um desastre declarado pelo governo federal, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) fornecerá algum apoio aos proprietários segurados e não segurados. Proprietários de casas na Califórnia e outras pessoas afetadas pelos incêndios em Los Angeles Você pode solicitar assistência da FEMA aqui.

Tenho que pagar minha hipoteca após a destruição do incêndio?

Mesmo que sua casa seja totalmente perdida ou considerada inabitável, você ainda estará em risco pelo restante de sua hipoteca. Entre em contato com seu credor imediatamente para ver se você se qualifica para tolerância ou adiamento enquanto sua reivindicação é processada.

Alguns credores podem estar dispostos a adiar os pagamentos de três meses a um ano, enquanto se aguarda o pagamento do seguro. Isso é fundamental para proteger sua pontuação de crédito, caso contrário, pagamentos de hipoteca atrasados ​​ou perdidos seriam relatados como inadimplentes e afetariam sua pontuação de crédito.

Como posso proteger minha casa de futuros incêndios florestais?

À medida que os incêndios florestais se tornam mais frequentes em todas as partes do país, muitas pessoas estão a tomar medidas para proteger as suas casas. Alguns estados, como a CalifórniaEles têm programas federais, estaduais e locais para ajudar os proprietários a mitigar o risco de incêndio, reformando e fortalecendo suas propriedades para se defenderem contra incêndios florestais.

As seguradoras residenciais também podem oferecer incentivos para a tomada de certas medidas, como a instalação de sprinklers, a criação de um perímetro defensável em sua propriedade e a atualização de sua casa com materiais resistentes ao fogo.