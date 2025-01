O que há de grátis na Epic Games Store esta semana?

Com o ano novo chega um novo conjunto de jogos para você jogar todas as semanas. Se sua carteira está esgotada, mas você ainda quer jogar alguma coisa, a Epic Games Store tem exatamente o que você precisa.

Assim como o Steam, de propriedade da Valve, a plataforma da Epic oferece aos jogadores acesso a uma ampla coleção de jogos excepcionais, desde favoritos indie até sucessos de bilheteria. Quer você goste de jogos de ação emocionantes, RPGs longos ou títulos indie charmosos, há algo para todos. Se você possui um PC capaz de jogar, pode explorar inúmeras experiências na Epic Games Store, onde encontrará jogos grátis e ótimas ofertas em títulos populares.

Desde 2019, a Epic Games Store oferece jogos grátis todas as semanas, garantindo sempre algo divertido para jogar. Independentemente da plataforma que você utiliza, é aconselhável aproveitar descontos e ofertas, principalmente gratuitas. Se você ainda não se inscreveu, crie uma conta para reivindicar um novo jogo toda semana.

Continue lendo para saber mais sobre as ofertas anteriores de jogos gratuitos da Epic, bem como o que está em oferta na Epic Games Store esta semana e na próxima.

Qual é o novo jogo grátis na Epic Games Store esta semana? (9 a 16 de janeiro)

Gambioso/CNET

Confusão

Se a perfuração de petróleo é sua ideia divertida, então você vai adorar a ideia de Turmoil.

Desenvolvido e publicado pela Gamious, este divertido simulador de gerenciamento é inspirado na corrida do petróleo americana do século XIX. Neste jogo você deve avançar para se tornar a figura principal da indústria do petróleo. Para conseguir isso, você precisará obter lucros substanciais extraindo e vendendo petróleo, permitindo-lhe expandir sua cidade.

Você pode baixar Turmoil gratuitamente agora via loja de jogos épicos.

O que estará gratuito na Epic Games Store na próxima semana? (16 a 23 de janeiro)

Equipe de moedas/Jogos CNET

academia de fuga

Se você adora salas de fuga e se orgulha de resolver coisas com seus amigos, você encontrará o hobby perfeito na Escape Academy.

Em Escape Academy, você não está apenas correndo contra o relógio para escapar de diversas masmorras e salas diferentes, mas também de outros personagens e/ou jogadores. Aqui você terá que resolver quebra-cabeças, desarmar bombas e até elogiar seu professor, tudo para tirar uma nota excelente.

Você pode baixar Escape Academy gratuitamente na próxima semana via loja de jogos épicos.

Jogos gratuitos anteriores na Epic Games Store

Não tem certeza se o seu jogo favorito foi selecionado como parte do jogo gratuito da semana da Epic ou está curioso para saber quais ofertas você perdeu? Não se preocupe; Listamos uma seleção de jogos das semanas anteriores.

Jogos gratuitos da Epic Games Store em 2025

Convulsão (9 a 16 de janeiro)

O inferno se solta (2 a 9 de janeiro)

Venha a libertação do Reino (1º de janeiro)

Jogos gratuitos da Epic Games Store em 2024

Sifu (31 de dezembro)

(REDIGIDO) (30 a 31 de dezembro)

Os orcs devem morrer! 3 (29 a 30 de dezembro)

Kill Knight (28 e 29 de dezembro)

Hot Wheels Unleashed (27 e 28 de dezembro)

Ghostrunner 2 (26 e 27 de dezembro)

Controle (25 e 26 de dezembro)

Dragagem (24 e 25 de dezembro)

Mais Escuro e Mais Escuro: Status Lendário (23 e 24 de dezembro)

Mágico da lenda (22 e 23 de dezembro)

TerraTech (21 a 22 de dezembro)

Astrea: Oráculos de seis faces (20 e 21 de dezembro)

Sobreviventes de Vampiros (19 e 20 de dezembro)

O Senhor dos Anéis: Retorno a Moria (12 a 19 de dezembro)

Bus Simulator 21 Próxima parada, Lego Star Wars: The Skywalker Saga (5 a 12 de dezembro)

Brotato (28 de novembro a 5 de dezembro)

Espectador (21 a 28 de novembro)

Coleção de aniversário de Castlevania; Complete Snakebird (14 a 21 de novembro)

Pacote de desbloqueio Apex Legends Ashes; Deceive Inc (7 a 14 de novembro)

Bruxa; Ghostwire: Tóquio (31 de outubro a 7 de novembro)

Mudança (24 a 31 de outubro)

reis de papelão; Presentes invencíveis: Atom Eve (17 a 24 de outubro)

Empirion: Sobrevivência Galáctica; Outliver: Tribulações (10 a 17 de outubro)

Urso e café da manhã (3 a 10 de outubro)

O Espírito e o Rato (26 de setembro a 3 de outubro)

TOEM; A última resistência: consequências (19 a 26 de setembro)

Rugrats: aventuras em Gameland; Castelo Super Crazy Rhythm (12 a 19 de setembro)

Gerente de Futebol 2024; Recompensas do Sniper Ghost Warrior (5 a 12 de setembro)

Futebol com curingas; Fallout: Coleção Clássica (29 de agosto a 5 de setembro)

Gigantesco: Edição Rampage; O Protocolo Calisto (22 a 29 de agosto)

Gambito da Morte: Além (15 a 22 de agosto)

Cygni: Todas as armas em punho; Duelo DNF (8 a 15 de agosto)

Lenhador (1 a 8 de agosto)

FIST: Forjado em Shadow Torch; Vamos aos Jogos Olímpicos! Pacote de trajes exclusivos Paris 2024 (25 de julho a 1º de agosto)

Donzela de Sker; Paraíso Arcade (18 a 25 de julho)

Cavaleiros Floppy (11 a 18 de julho)

O Falcoeiro (4 a 11 de julho)

Sunless Skies: Sovereign Edition (27 de junho a 4 de julho)

Bônus de Jogo Grátis da Semana do Rumble Club; Recém-gelado (20 a 27 de junho)

Redout 2; Campeões Adormecidos dos Reinos Esquecidos (13 a 20 de junho)

Midnight Suns da Marvel (6 a 13 de junho)

Cavalaria 2 (30 de maio a 6 de junho)

Farming Simulator 22 (23 a 30 de maio)

Dragon Age: Inquisition – Edição Jogo do Ano (16 a 23 de maio)

Oferta Firestone grátis; Circo Elétrico (9 a 16 de maio)

Os orcs devem morrer! 3, Cat Quest II (2 a 9 de maio)

Lisa: Edição Definitiva, Indústria (25 de abril a 2 de maio)

Cidade de Salém 2; O Grande Golpe (18 a 25 de abril)

Ghostrunner (11 a 18 de abril)

Ladrão; The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (4 a 11 de abril)

Ilhotas (28 de março a 4 de abril)

Presentes Invencíveis: Atom Eve; Chamado da Natureza: O Pescador (21 a 28 de março)

A Ponte; Deus Ex: Mankind Divided (14 a 21 de março)

Astro Duel 2 (7 a 14 de março)

Nunca ceda por Aerial_Knight (29 de fevereiro a 7 de março)

Super Meat Boy para sempre (22 a 29 de fevereiro)

Rally Dakar no Deserto (15 a 22 de fevereiro)

Castelo Perdido; Clube de Literatura Doki Doki Plus (8 a 15 de fevereiro)

Portas: Paradoxo (1 a 8 de fevereiro)

Infinifactory (25 de janeiro a 1º de fevereiro)

Amor (18 a 25 de janeiro)

Navegue em frente (11 a 18 de janeiro)

Guardiões da Galáxia da Marvel (4 a 11 de janeiro)

Um conto de peste: inocência (3 e 4 de janeiro)

20 minutos até o amanhecer (2 a 3 de janeiro)

Academia de Fuga (1 a 2 de janeiro)

Jogos gratuitos da Epic Games Store de 2023

Ghostrunner (31 de dezembro de 2023 – 1º de janeiro de 2024)

Saints Row (30 e 31 de dezembro)

Complete Snakebird (29 a 30 de dezembro)

Busca de gatos (28 e 29 de dezembro)

Maldito golfe (27 e 28 de dezembro)

Máquina de Recursos Humanos (26 e 27 de dezembro)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (25 e 26 de dezembro)

Ghostwire: Tóquio (24 e 25 de dezembro)

Fallout 3: Edição Jogo do Ano (23 e 24 de dezembro)

Arte do Rally (22 e 23 de dezembro)

Melvor inativo (21 e 22 de dezembro)

Duelo DNF (20 a 21 de dezembro)

Destiny 2: Coleção Legacy (13 a 20 de dezembro)

Antecessor, Gigabash (7 a 13 de dezembro)

Federação de Luta Poderosa; Esquadrão de Jitsu (30 de novembro a 7 de dezembro)

Entregue-nos Marte (23 a 30 de novembro)

Sobrevivendo às consequências, Earthlock (16 a 23 de novembro)

Luz Dourada (9 a 16 de novembro)

Turnip Boy comete evasão fiscal (2 a 9 de novembro)

O mal dentro de 2; Tandem: A Tale of Shadows (26 de outubro a 2 de novembro)

O mal interior; Fios eternos (19 a 26 de outubro)

Pacote QUBE Ultimate; Velas acesas (12 a 19 de outubro)

Hambúrguer Divino (de 5 a 12 de outubro)

almastício; Model Builder (28 de setembro a 5 de outubro)

O Quarteto da Floresta; Off-line (21 a 28 de setembro)

Operador 911 (14 a 21 de setembro)

Safáris (7 a 14 de setembro)

Cave Story Plus (31 de agosto a 7 de setembro)

Mundo natal: Desertos de Kharak (24 a 31 de agosto)

Pico Dodô; Livro Negro (17 a 24 de agosto)

Orwell: Observando você; Europa Universalis IV (10 a 17 de agosto)

Loop Hero, Bloons TD 6 (3 a 10 de agosto)

Cortar aço; Coleção Homeworld Remastered (27 de julho a 3 de agosto)

The Elder Scrolls Online; Assassinato em números (20 a 27 de julho)

Train Valley 2 (13 a 20 de julho)

Grime (6 a 13 de julho)

A Masmorra de Naheulbeuk: O Amuleto do Caos (29 de junho a 6 de julho)

O Caçador: O Chamado da Natureza; Campeões Adormecidos dos Reinos Esquecidos (22 a 29 de junho)

Guacameleê 2; Edição do Campeonato Guacamelee Super Turbo (15 a 22 de junho)

Dia de pagamento 2 (8 a 15 de junho)

Caça ao Fantasma da Meia-Noite (1 a 8 de junho)

Fallout: New Vegas Ultimate Edition (25 de maio a 1º de junho)

Death Stranding (18 a 25 de maio)

The Sims 4 Pacote Estilo de Vida Ousado (11 a 18 de maio)

Kao, o Canguru; Horizon Chase Turbo, contra todas as probabilidades (4 a 11 de maio)

Clube de pôquer; Breathedge (27 de abril a 4 de maio)

Nunca Sozinho (Kisima Ingitchuna); Além do azul (20 a 27 de abril)

Segunda Extinção; Mordhau (13 a 20 de abril)

Formaz; Dying Light: The Following – Edição Aprimorada (6 a 13 de abril)

Tunché; A era do silêncio (30 de março a 6 de abril)

Pacote inicial do World of Warships: Ishizuchi; Ultra Xadrez (23 a 30 de março)

Warhammer 40.000: Gladius – Relíquias de Guerra (16 a 23 de março)

O chamado do mar (9 a 16 de março)

Boom da indústria (2 a 9 de março)

Duskers (23 de fevereiro a 2 de março)

Warpips (16 a 23 de fevereiro)

Receita para o desastre (9 a 16 de fevereiro)

Desonrado: Morte do Estranho; Cidade dos Gangsters (2 a 9 de fevereiro)

O inferno são os outros, adeus (26 de janeiro a 2 de fevereiro)

Epistória: Crônicas Datilografadas (19 a 26 de janeiro)

Gamedec: Edição Definitiva; Problemas de primeira classe; Nocaute Divino (12 a 19 de janeiro)

Táticas das Sombras: A Escolha de Aiko; Programa Espacial Kerbal (5 a 12 de janeiro)

Jogos gratuitos da Epic Games Store de 2022

Eximus: Assuma a linha de frente; Dishonored: Edição Definitiva (29 de dezembro de 2022 – 5 de janeiro de 2023)