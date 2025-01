O que significa a decisão do Fed desta semana para taxas de hipoteca?

Se ele prestou atenção às decisões monetárias do Federal Reserve no ano passado, é possível que tenha ficado surpreso com algo: os três cortes na taxa de juros do Fed não ajudaram as taxas de hipoteca a serem mais baratas para os compradores de moradia.

A relação do Fed com as taxas de empréstimo hipotecário não é direta ou imediata. De muitas maneiras, o que o Fed diz importa mais para o mercado do que o que faz.

Em outras palavras, o Fed não controla o mercado de hipotecas. As taxas de hipoteca são voláteis e são mais influenciadas pelo mercado de títulos, pelas expectativas dos investidores e outros fatores econômicos.

Na quarta -feira, o Fed deve anunciar uma pausa de seu caminho de redução tarifária. O que isso significa para as taxas de hipoteca?

Se o presidente do Fed, Jerome Powell, apontar as preocupações com a inflação ou mencionar a possibilidade de aumentar a taxa de juros, o rendimento dos títulos e as taxas de hipoteca aumentam. Se ele falar favoravelmente sobre o controle da inflação e apontar que a política continua a diminuir nos próximos meses, as taxas de hipoteca podem diminuir.

É isso que você deve saber sobre como as taxas de juros do governo afetam as taxas de hipoteca.

Qual é a relação do Federal Reserve com as hipotecas?

O Fed, estabelecido pelo 1913 Federal Reserve LawEstabelece e supervisiona a política monetária dos Estados Unidos para estabilizar a economia. Consiste em 12 bancos regionais e 24 agências e é dirigido por um Conselho de Governadores que estão votando em membros do Comitê Federal de Mercado Aberto.

O FOMC estabelece sua taxa de fundos federais de referência, a taxa na qual os bancos emprestam e emprestam seu dinheiro. Em um ambiente de inflação, o Fed Aumenta As taxas de juros para diminuir o crescimento econômico e tornar o dinheiro emprestado mais caro. Quando a economia está em depressão ou recessão, o Fed É reduzido Taxas de juros para estimular os gastos do consumidor e aumentar o crescimento.

Embora o Fed não estabeleça diretamente as taxas de hipoteca, ele as influencia alterando o preço do crédito, que tem um efeito dominó nas taxas de hipoteca e no mercado imobiliário mais amplo de longo prazo. Por exemplo, os bancos geralmente transmitem as taxas do Fed aumenta para os consumidores na forma de taxas de juros mais altas para empréstimos de longo prazo, incluindo empréstimos à habitação.

Qual é a perspectiva dos cortes nas taxas do Fed e das taxas de hipoteca?

Desde as eleições de novembro, os investidores estão “preços” nas expectativas de maior inflação e menos cortes alimentados em 2025, o que aumenta efetivamente os rendimentos de títulos e taxas de hipoteca. As propostas do presidente Donald Trump para taxas, cortes de impostos e deportações em massa são consideradas amplamente inflacionárias, o que não é bom para as taxas de hipoteca.

Os economistas dizem que é muito cedo para dizer como a agenda econômica de Trump e um congresso liderados pelos republicanos podem alterar a abordagem do banco central para as configurações das taxas de juros, apontando apenas que o Fed planeja se mover com cautela.

“É um período de ‘espera e vendo’ em relação à nova administração, e muitas coisas podem acontecer durante os primeiros 100 dias, dada a explosão de ordens executivas”, disse ele Keith GumbingerVice -presidente da HSH.com.

Se o Fed implementar tarifas adicionais ou mesmo simplesmente assinar que planejam no futuro próximo, as taxas de hipoteca devem diminuir gradualmente. No entanto, o momento desses cortes, bem como os dados econômicos que obtemos entre cada reunião de política, determinará a rapidez (e a distância) as taxas de hipoteca podem cair.

“Acho que (Fed) vai querer ver o impacto das taxas do presidente Trump e outras políticas de inflação”, disse ele Melissa CohnVice -Presidente Regional da William Raveis Mortgage. O primeiro Cohn acredita que o banco central considerará reduzir as taxas novamente em sua reunião de políticas de maio.

Na ausência de uma mudança descendente significativa na inflação ou um salto no desemprego, é improvável que as taxas de hipoteca fixa para 30 anos diminuam abaixo de 6% no curto prazo.

Quais fatores afetam as taxas de hipoteca?

As taxas de hipoteca se movem por muitas das mesmas razões pelas quais os preços da habitação o fazem: oferta, demanda, inflação e até mesmo a taxa de emprego. Além disso, a taxa de hipoteca individual para a qual se qualifica é determinada por fatores pessoais, como sua pontuação de crédito e seu valor de empréstimo.

Fatores econômicos que afetam as taxas de hipoteca

Alterações de política do Fed: Quando o Fed ajusta a taxa de fundos federais, ele derrama em muitos aspectos da economia, incluindo taxas de hipoteca. A taxa de fundos federais afeta o quanto custa aos bancos solicitar dinheiro, o que, por sua vez, afeta o que os bancos cobram dos consumidores a obter lucros.

Inflação: Em geral, quando a inflação é alta, as taxas de hipoteca tendem a ser altas. Como a inflação se move no poder de compra, os credores estabelecem taxas de juros mais altas nos empréstimos para compensar essa perda e garantir o ganho.

Oferta e procura: Quando a demanda por hipotecas é alta, os credores tendem a aumentar as taxas de juros. O motivo é que os credores só têm muito capital para emprestar na forma de empréstimos à habitação. Pelo contrário, quando a demanda por hipotecas é baixa, os credores reduzem as taxas de juros para atrair mutuários.

O mercado de títulos: Credores hipotecários pregos de pregos Taxas de juros fixos, como hipotecas de taxa fixa, taxas de títulos. Os títulos hipotecários, também chamados de valores com hipotecas, são pacotes de hipotecas vendidos aos investidores e estão intimamente ligados ao tesouro de 10 anos. Quando as taxas de juros dos títulos são altas, o bônus tem menos valor no mercado em que os investidores compram e vendem valores, o que faz com que as taxas de juros da hipoteca aumentem.

Outros indicadores econômicos: Padrões de emprego e outros aspectos da economia que afetam os investidores e gastando confiança e empréstimos ao consumidor também influenciam as taxas de hipoteca. Por exemplo, um sólido relatório de emprego e uma economia sólida podem indicar uma maior demanda por moradia, que pode exercer pressão ascendente sobre as taxas de hipoteca. Quando a economia diminui e o desemprego é alta, as taxas de hipoteca tendem a ser menores.

Fatores pessoais que afetam as taxas de hipoteca

Fatores específicos que determinam sua taxa de juros de hipoteca específica incluem:

Agora é um bom momento para comprar uma hipoteca?

Embora o tempo seja tudo no mercado de hipotecas, ele não pode controlar o que o Fed faz.

Você pode obter as melhores taxas e termos disponíveis, garantindo que seu perfil financeiro seja saudável ao comparar os termos e taxas de vários credores.

Independentemente da economia, a coisa mais importante ao comprar uma hipoteca é garantir que você possa pagar confortavelmente seus pagamentos mensais.

“Comprar uma casa é a maior decisão financeira que uma pessoa tomará”, disse Kushi. Se você encontrou uma casa que se adapta ao seu orçamento de necessidades e estilo de vida, comprar uma casa no mercado imobiliário atual pode ser financeiramente prudente, disse Kushi.

Se você tem um preço, é melhor esperar. “Ficar de lado pode permitir que um potencial comprador continue pagando sua dívida, acumulando seu crédito e economizando para o pagamento inicial e os custos de fechamento”, disse ele.

O resultado final

O Federal Reserve planeja manter as taxas de juros estáveis ​​em janeiro, mas não é incomum que os fundos federais e as taxas de hipoteca se movem em direções diferentes por algum tempo. As taxas de hipoteca continuarão a flutuar em resposta à inflação, às expectativas dos investidores e às perspectivas econômicas mais amplas. Especialistas prevêem que as taxas de hipoteca devem diminuir lentamente durante o próximo ano.

Se você estiver comprando uma hipoteca, compare as taxas e os termos oferecidos por bancos e credores. Quanto mais entrevistas dos credores, melhores serão as possibilidades de garantir uma menor taxa de hipoteca.

Mais dicas de compra habitacional