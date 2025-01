O que significaria a saída dos EUA da OMS para a saúde global?

Rachel Feltman: Feliz segunda-feira, queridos ouvintes. Para Científico AmericanoIsso é Ciência rapidamenteMeu nome é Rachel Feltman. Vamos começar a semana mantendo-nos atualizados com as últimas notícias científicas.

Feltroman: Primeiro, temos uma atualização rápida para um de nossos Ciência correspondentes. Em 20 de janeiro, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva anunciando a sua intenção de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, ou OMS. Aqui para nos explicar isso, Tanya Lewis, editora de saúde e medicina da Científico Americano.

Pergunte a Lewis: A Organização Mundial da Saúde é uma agência das Nações Unidas. Foi fundado em 1948 e tem quase 200 estados membros. O seu âmbito é bastante amplo, desde a expansão do acesso aos cuidados de saúde em todo o mundo até à resposta a epidemias e pandemias.

Assim, Trump emitiu uma ordem executiva anunciando a sua intenção de se retirar da OMS, mas todo o processo demora, na verdade, um ano. Ele tentou fazê-lo durante seu último mandato, mas Biden rescindiu antes que entrasse em vigor.

Trump disse que estava se retirando porque acreditava que a organização administrou mal a pandemia de COVID e porque acreditava que os Estados Unidos estavam pagando uma parte injusta do financiamento da agência. É verdade que pagamos mais do que todos os países membros, mas a maior parte das nossas contribuições são, na verdade, voluntárias e destinadas a projectos específicos.

Luís: A OMS certamente não é perfeita. Ela cometeu alguns erros notáveis ​​durante a pandemia. Por exemplo, a agência inicialmente descartou a possibilidade de o vírus ser transmitido pelo ar e demorou muito tempo a corrigir esta ideia, mas ainda assim desempenhou um papel importante na comunicação de informações aos países e ajudando-os a ter acesso a vacinas e tratamentos contra doenças. .

A OMS tem um mandato muito amplo, o que provavelmente torna mais difícil alcançar qualquer objectivo determinado e, em última análise, não tem realmente o poder de impor regras aos seus Estados-membros.

Fazer parte da OMS significa que os Estados Unidos têm um lugar na mesa para determinar a forma como o resto do mundo lida com os principais desafios de saúde, e os especialistas disseram-me que se saíssemos, criaria um vácuo que a China provavelmente preencheria. A OMS também partilha dados e informações importantes com os seus Estados-Membros, como a sequência genética do SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID. O nosso CDC e outras agências de saúde podem preencher algumas destas lacunas, mas a retirada dos EUA terá certamente um impacto significativo na OMS e noutros países. Uma comunicação global clara será especialmente importante se enfrentarmos uma pandemia de gripe aviária, que representa uma ameaça crescente aqui nos Estados Unidos.

Muitos estados membros da OMS são países de baixo e médio rendimento que dependem da experiência em saúde pública dos cientistas dos EUA porque não têm o seu próprio CDC. Estes países poderão ter muito mais dificuldades em combater epidemias ou melhorar o acesso aos cuidados de saúde. E embora pareça que a OMS recebe muito mais dos Estados Unidos do que o contrário, é muito importante fazer parte destas conversas mais amplas sobre ameaças globais à saúde pública, porque se há uma coisa que aprendemos com a pandemia de COVID é que os vírus e as doenças não respeitam fronteiras e, se não soubermos quais são as ameaças que existem em todo o mundo, não seremos capazes de proteger os americanos em casa.

Feltroman: Obrigado por esta explicação, Tanya. Caros ouvintes, ficaremos de olho nesta e em outras ordens executivas relacionadas à ciência e à saúde à medida que avançarmos.

Agora vamos esquecer as coisas da Terra por um minuto e conferir algumas novidades espaciais.

Feltroman: Na última terça-feira, cientistas publicação na revista Astronomia e astrofísica descreveu um exoplaneta com velocidades de vento que envergonham aqueles encontrados em nosso próprio sistema solar. WASP-127b, que está a cerca de 520 anos-luz de distância, tem ventos supersônicos do tipo jato diferente de tudo que já vimos antes. No equador do planeta, os ventos sopram a cerca de 32.000 quilômetros por hora. Embora alguns outros exoplanetas tenham sido descobertos com velocidades de vento atmosférico mais rápidas, esta é a corrente de jato mais rápida encontrada orbitando um planeta inteiro, de acordo com a Reuters. Para contexto as correntes de jato do nosso próprio planeta às vezes pode atingir mais de 275 milhas por hora. E os ventos mais rápidos em Netuno, que são amplamente considerados os mais fortes do nosso sistema solar, podem ultrapassar 1.100 milhas por hora.

WASP-127b é um tipo de gigante gasoso conhecido como “Júpiter quente”, o que significa, entre outras coisas, que está bastante próximo da sua estrela hospedeira. O mundo ventoso é cerca de um terço maior que Júpiter, mas apenas cerca de 16% da sua massa, por isso é bastante fofo. Também tem um lado voltado para o sol em luz do dia perpétua. Na verdade, um dos autores do estudo disse à Reuters que esta intensa radiação é a principal fonte de energia destes ventos intensos.

De volta à Terra, temos uma atualização preocupante sobre a gripe aviária. 17 de janeiro a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos anunciou novas políticas e regulamentos para fabricantes de alimentos para animais de estimação em resposta a mais de uma dúzia de mortes ou doenças em gatos domésticos. Casos de H5N1 em gatos domésticos e selvagens foram associados a produtos alimentícios crus no Colorado, Washington, Oregon e Califórnia, segundo a agência. De acordo com o CDC e a Associação Médica Veterinária Americana, alimentos para animais de estimação cozidos e pasteurizados são as opções mais seguras, especialmente devido ao atual surto de gripe aviária. Mas a FDA exige agora que os fabricantes de alimentos para cães e gatos que utilizam produtos de aves ou carne bovina crus desenvolvam e implementem planos de segurança alimentar que levem em conta o H5N1.

Feltroman: Para alguns animais, a infecção pela gripe aviária pode ter consequências graves. Embora os cães geralmente pareçam sofrer apenas de doenças leves quando infectados pelo H5N1, gatos podem sofrer convulsões e cegueira. Agora, não há atualmente nenhuma evidência de que gatos podem transmitir a gripe aviária aos humanosmas embora o risco de tal salto seja extremamente baixo, não é zero, de acordo com a Associação Médica Veterinária Americana. É claro que você corre um risco muito maior se consumir laticínios crus e produtos não pasteurizados. Mas se você está preocupado em mudar seus hábitos de compra, seja para você ou para seus animais de estimação, a boa notícia é que não há evidências de que produtos lácteos crus tenham algum benefício para a saúde humana – pelo menos nenhum que você não obteria ao beber produtos lácteos pasteurizados. produtos. laticínios – e a Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais diz que o mesmo vale para carne crua e laticínios para gatos.

Entretanto, dois novos estudos oferecem conselhos para lidar com cirurgias e doenças graves. Um artigo publicado terça-feira no Jornal Britânico de Medicina Esportiva focado em como a aptidão física pode melhorar os resultados do tratamento do câncer. O artigo, que revisou 42 estudos anteriores envolvendo quase 47 mil pacientes, descobriram que a força muscular foi associado a um risco significativamente menor de morte, e uma boa aptidão cardiorrespiratória teve uma ligação semelhante. Os pesquisadores dizem que é possível que o treinamento de força personalizado e outros programas de treinamento possam promover melhores resultados para pacientes com câncer.

Feltroman: Outro estudo publicado na última quarta-feira no BMJ explorou a importância da pré-adaptação, também conhecida como prehab. Você provavelmente já conhece o conceito de reabilitação, que é o tipo de fisioterapia e apoio que pode receber após determinados tipos de cirurgia. Prehab dá às pessoas acesso a suporte nutricional, aconselhamento sobre exercícios, treinamento cognitivo e outros serviços potencialmente úteis. Antes uma operação cirúrgica planejada.

De acordo com o novo estudo, que examinou dados de mais de 186 ensaios clínicos envolvendo um total de mais de 15.000 pacientes, há evidências consistentes de que a pré-habilitação melhora os resultados cirúrgicos. Os pesquisadores dizem que os efeitos dos programas de pré-educação baseados em exercícios são particularmente significativos. E embora os pesquisadores tenham pedido uma investigação mais aprofundada sobre quais tipos de pré-reabilitação são mais eficazes e por quê, o principal autor do estudo observou em um comunicado à imprensa que se você está se preparando para uma cirurgia, é sempre uma boa ideia perguntar ao seu médico sobre a pré-reabilitação. . escolha.

Ok, vamos terminar com uma nota divertida. Você já ouviu falar de risadas contagiantes e provavelmente de bocejos contagiosos. Mas e o xixi contagioso??

Em um estudo publicado na semana passada em Biologia atualPesquisadores da Universidade de Kyoto, no Japão, descreveram um fenômeno social incomum entre chimpanzés em cativeiro. Depois de passar mais de 600 horas observando os animais, os pesquisadores concluíram que os chimpanzés têm uma probabilidade ligeiramente maior de fazer xixi depois de verem outros chimpanzés fazendo o mesmo. O efeito foi amplificado se os chimpanzés estivessem fisicamente mais próximos uns dos outros.

Feltroman: Os investigadores também notaram que o estatuto social de um chimpanzé parecia ter impacto no seu estatuto de influenciador da urina: os chimpanzés de baixo escalão eram mais propensos a copiar os comportamentos dos chimpanzés de alto escalão na casa de banho. E a isso eu digo: “Droga! ” Desculpe.

É isso no resumo de notícias desta semana. Voltaremos na quarta-feira para falar sobre a ciência do sol. E na sexta-feira conversaremos com um especialista em comportamento humano sobre por que ser cínico pode não ser tão protetor quanto você pensa.

Ciência rapidamente é produzido por mim, Rachel Feltman, com Fonda Mwangi, Kelso Harper, Madison Goldberg e Jeff DelViscio. Shayna Posses e Aaron Shattuck verificam nosso programa. Nossa música tema foi composta por Dominic Smith. Inscrever-se em Científico Americano para notícias científicas mais recentes e aprofundadas.

Para Científico AmericanoEsta é Rachel Feltman. Tenha uma boa semana!