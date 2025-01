O reator nuclear doméstico ‘Enron Egg’ é mais do que uma farsa divertida?

Eu tenho um acordo para você? O futuro da produção de energia pode ser seu no conforto da sua casa. Conheça o The Egg, um reator nuclear doméstico da Enron, um nome confiável na energia americana. Se você comprar O Ovo, também lhe darei uma Ponte do Brooklyn.

Nada disso é real, mas Enron.com agora leva a um site detalhando The Egg, um produto fictício posicionado como “uma revolução energética”. É um dispositivo de mesa em forma de ovo com um invólucro resistente ao calor, uma bomba de água pesada, um sistema de monitoramento e um reator de hidreto de urânio-zircônio. Existe até um vídeo de lançamento de produto que imita perfeitamente um lançamento de tecnologia real.

Ovo falso, Enron real?

O ovo pode ser falso, mas o nome Enron está vivo e pode ser parte de um esforço de marketing para algo maior.

A Enron foi responsável por um infame escândalo corporativo. A gigante da energia declarou falência em 2001, marcando uma queda acentuada em desgraça. A cobertura da CNET na época observou que a Enron estava “entre as empresas mais bem-sucedidas do mundo” e que seu colapso foi “um dos fracassos corporativos mais dramáticos da história”.

O fracasso histórico da Enron torna O Ovo e a sua promessa de independência energética para os proprietários de casas ainda mais cómicos. O produto foi supostamente lançado em 6 de janeiro, conforme anunciado em redes sociais.

O site não lista o preço do The Egg, mas sugere que ele é significativamente mais acessível do que o preço de US$ 19.000 a US$ 50.000 de um sistema de energia tradicional. Não há opção de comprá-lo agora, mas você pode se inscrever para receber um boletim informativo. A empresa vem enviando atualizações que perpetuam a ideia do The Egg como um produto real. Uma loja online repleta de camisetas e mercadorias relacionadas ao logotipo da Enron está funcionando atualmente.

Apresentações da Enron

Expandir imagem Connor Gaydos, uma das pessoas por trás do movimento de paródia Birds Aren’t Real, é o CEO da nova Enron. enron

O Ovo parece ser em parte uma paródia e em parte um projeto de arte, mas pode haver algo mais se movendo abaixo da superfície.

Connor Gaydos está listado como CEO da Enron no estatuto da empresa em Delaware, conforme compartilhado com a CNET pelo representante de imprensa da Enron, Will Chabot, da Stu Loeser & Co. Gaydos é co-autor de um livro sobre Birds Aren’t Real, um movimento concebido como um Paródia de teorias da conspiração. Birds Are Not Real promove a ideia de que os pássaros são drones espiões do governo.

A Enron também foi constituída no Texas no final de dezembro de 2024 como Enron Energy Texas LLC, de acordo com documentos compartilhados por Chabot. A empresa avançou com um pedido para se tornar fornecedora varejista de eletricidade no estado. Essa apresentação inclui Gregory Forero, cofundador e CEO da Armazenamento HGP – como vice-presidente da LLC. HGP Storage é uma empresa de armazenamento de energia no Texas. O sócio-gerente da HGP, Evan Caron, também está listado como vice-presidente. Isso significa que os verdadeiros profissionais da indústria energética estão ligados aos movimentos da Enron.

O Ovo pode ser um prenúncio de algo mais que está por vir: uma pegadinha que chama a atenção e gera publicidade antes do lançamento de um negócio mais sério. Teremos que ver o que acontece. A única coisa certa é que você não pode encomendar um mini reator nuclear para sua mesa de centro.