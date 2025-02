O recorde de ferro do planeta esconde um clima diferente de tudo o que vimos

Em torno de uma estrela de 880 luzes das órbitas da Terra, um dos exoplanetas mais selvagens e mais extremos que encontramos até o momento.

Seu nome é Tylos (WASP-121B), um mundo tão quente em seu sol que sua atmosfera é de espessura de nuvens de metal vaporizadas e chove santos e rubis líquidos. Agora, os cientistas conseguiram reconstruir sua atmosfera tumultuada em três dimensões, quebrando um recorde recentemente estabelecido para os ventos mais conhecidos enquanto revela um clima diferente de tudo o que vemos em nosso sistema solar.





E é um limite absoluto. As poderosas correntes do Jetsam sopram nas nuvens de ferro e titânio mais rapidamente do que o exoplaneta podem girar à medida que os modelos de circulação vertical carregam a energia profundamente abaixo.





“A atmosfera deste planeta se comporta de uma maneira que desafia nossa compreensão do funcionamento do tempo – não apenas na Terra, mas em todos os planetas”, ” disse a astrofísica Julia Victoria Seidel do Observatório do Sul da Europa. “Parece algo sobre ficção científica.”

Do Quase 6.000 exoplanetas confirmados Na Via Láctea, Tylos tem uma das atmosferas mais estudadas. É isso que chamamos de Júpiter quente – um mundo de tamanho comparável aos nossos próprios gigantes a gás, mas tão perto de sua estrela que sua temperatura está muito mais quente do que algumas estrelas.





De fato, Tylos é um dos Jupiters ultra-prototípicos. É cerca de 1,74 vezes o raio e 1,16 vezes a massa de Júpiter; E orbita sua estrela tão de perto que seu ano dura aproximadamente 30 horas, levando a uma temperatura de equilíbrio de aproximadamente 2.360 Kelvin (2.087 Celsius ou 3.788 Fahrenheit). Entre calor e gravidade, a atmosfera de Tylos escapa no espaço; A exoplaneta literalmente evapora.





Os Jupiters quentes são divertidos de estudar por vários motivos. Qualquer luz que filtra pela atmosfera inchada do planeta à medida que eles passam entre nós e sua estrela pode coletar pistas sobre os elementos e compostos que provavelmente flutuarão lá. É graças a esse método que os esforços anteriores determinaram os diferentes metais na atmosfera de Tylos.





Para estudar o planeta com mais detalhes, Seidel e seus colegas trouxeram as quatro unidades do telescópio do grande telescópio ESO, combinando seu poder para determinar não apenas o que a atmosfera é feita, mas as camadas complexas que ele entendem.





“O que descobrimos foi surpreendente: um fluxo de jato gira material em torno do equador do planeta, enquanto um fluxo separado em níveis mais baixos da atmosfera move o gás no lado quente para o lado mais frio. Esse tipo de clima nunca foi visto antes em qualquer planeta “” Seidel diz. “Até os furacões mais fortes do sistema solar parecem calmos em comparação”.





Porque Tylos está tão perto de sua estrela anfitriã, uma estrela branca-branca-branca-branca chamada Dilmun, é assim que chamamos trancado: Seu período de rotação é o mesmo que seu período orbital. Isso significa que o mesmo lado sempre fica de frente para a estrela, obtendo o peso total de seu calor ardente.

O resultado é um gradiente de temperatura extremo entre o lado do dia e o lado noturno de sua exoplaneta, que desperta ventos poderosos que podem Alcance velocidades supersônicas. Os pesquisadores observaram um jato de riacho que cobre metade do exoplaneta que acelera e transforma a atmosfera com grandes altitudes enquanto ela sopra no lado do dia.





De manhã, sua velocidade foi medida a 13,7 quilômetros (8,5 milhas) por segundo. À noite, essa velocidade quase dobrou a 26,8 quilômetros (16,7 milhas) por segundo. Isso o torna o O fluxo de jato atmosférico mais rápido já gravado.





Uma diferença de temperatura de cerca de 950 Kelvin entre a manhã e a noite no exoplaneta também mostra que o fluxo do jato é aquecido durante seu fluxo.

Com a camada atmosférica de BottomMost, os ventos sopram nuvens de ferro em velocidades super rotativas. É mais rápido que a velocidade da rotação do exoplaneta. Acima, esta é uma camada de sódio e acima de uma camada de hidrogênio que escapa no espaço.





E, abaixo de tudo isso, pela primeira vez, os pesquisadores detectaram titânio na atmosfera do exoplaneta. Os censos anteriores de seu conteúdo atmosférico encontraram o titânio ausente; Agora sabemos que está lá, mas enterrado profundamente sob outras camadas. Esta descoberta foi publicada em um Segundo, papel complementar.





Esperançosamente, os resultados da equipe representam um aumento ousado para a pesquisa de exoplanetas.





“É realmente de tirar o fôlego que podemos estudar detalhes como composição química e condições climáticas de um planeta a uma distância tão grande” disse astrofísico bibiana prínciol da Universidade de Lund, na Suécia. “Essa experiência me dá a impressão de que estamos prestes a descobrir coisas incríveis que só podemos sonhar agora”.

A pesquisa foi publicada em Natureza.