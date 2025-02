O regime carnívoro do homem causa estranhos depósitos amarelos na pele

Uma dieta não saudável e saudável de hambúrgueres, queijos e bastões de manteiga levou um homem da Flórida a desenvolver depósitos amarelos de colesterol através de seu corpo, de acordo com um relatório recém -publicado.





Não temos muitos detalhes sobre o caso, mas o homem estaria na casa dos quarenta e vimos “nódulos amarelados assintomáticos nas palmas das mãos, nas solas e nos cotovelos” por três semanas quando ele foi procurar um médico.





Isso se seguiu cerca de oito meses de colagem em Regime carnívoroIsso significa apenas carne, aves, ovos, frutos do mar, laticínios e água. Frutas e vegetais são proibidos, assim como grãos, legumes, sementes e nozes.

Enquanto a dieta carnívora (um tipo de baixo gluci Dieta CETO) ganhou popularidade nos últimos anos, a Science diz que deixará seu corpo sem vitaminas, nutrientes e fibras essenciais e aumentará o risco de doenças como o câncer.





Aparentemente, o cara consumia até 4 kg de alimentos gordurosos por dia – até adicionando gordura adicional a seus hambúrgueres. Seu nível de colesterol foi registrado em mais de 1.000 mg / dL, mais de cinco vezes maior que o Alcance saudável recomendado Para adultos.





Esses hábitos alimentares e colesterol alto causaram manchas amarelas na pele, à medida que a circulação sanguínea sobrecarregou o colesterol. Em algumas regiões, o acúmulo era tão grande que o colesterol começou a rachar a pele.





A equipe médica que viu o homem diagnosticou um caso extremo de XanesmaIsso leva a depósitos visíveis e amarelos de colesterol sob a pele. Na maioria das vezes, aparece ao redor dos olhos, mas também pode aparecer em outras partes do corpo.

Pesquisa anterior ligou o xantelasma a outras condições, incluindo problemas de diabetes e tireóide. Também está intimamente associado a alta hiperlipidemia ou colesterol, como neste cenário de dieta gordurosa.





Embora as marcas não sejam dolorosas, agora elas só podem ser eliminadas por cirurgia especial, mesmo que a dieta (e os níveis de colesterol) do homem retorne ao normal. A cirurgia a laser é uma opção, assim como o tratamento de nitrogênio líquido extremamente frio.





Além das manifestações físicas, a condição indica algo mais grave abaixo: o colesterol alto está ligado a uma variedade de problemas importantes de saúde, incluindo doenças cardíacas, derrame e doença renal.





Existem muitas evidências de que a maneira como a alta de colesterol obstrui o sangue pode incentivar o crescimento do câncer e potencialmente aumentar o risco de demência – além de fazer com que o essencial do corpo se conecte.





Esperamos que o paciente, neste caso, tenha levado em consideração o conselho dos médicos e fez alguns ajustes em sua dieta – mesmo que ele tivesse apontado que a dieta carnívora levou à perda de peso, uma sensação de ter mais energia e melhor clareza mental.

O estudo de caso foi publicado em Cardiologia Jama.