O relatório do CDC sugere que a gripe pássaro está espalhada para os humanos

No meio das doenças respiratórias em expansão e doenças controladas anteriormente, como a tuberculose, que produzem feedback alarmante, uma nova proporção de CDC fornece evidências adicionais de que a gripe pássaro não está se espalhando para os seres humanos.





O último Proporção semanal de morbimortalidadecuja publicação foi adiadoDetalha três casos de aviário altamente patogênico H5N1 com veterinários americanos que trabalham com gado, com dois dos casos ausência Uma fonte clara de exposição.





Nenhum dos veterinários apresentou sintomas pseudo-gerais, e a propagação humana para os seres humanos ainda não é detectada, mas Os pesquisadores estão preocupados Essa capacidade pode ser apenas algumas mutações genéticas.





Em vez disso, esses casos foram detectados através de testes de anticorpos de 150 veterinários que trabalham em 46 estados americanos em setembro, revelando que a gripe pássaro ocorre além das áreas de infecção conhecidas. Um dos veterinários que testaram trabalhos positivos com o gado na Geórgia e na Carolina do Sul; Nenhum dos dois estados apontou casos de virar os pássaros em seus rebanhos leiteiros.





“Há claramente infecções que estamos perdendo”, o virologista da Emory Seema Lakdawala University disse Emily Anthes em New York Times.





Transmissão de H5N1 através do leite de vaca agora foi confirmado experimentalmente. À luz de tudo isso, as autoridades de saúde pedem a todos os estados que se juntem ao nacional Programa de teste de leite.

Como em qualquer vírus de mutação rápida, cada período de condenação dá mais chances à doença de testar mutações aleatórias, aumentando sua possibilidade de cair em uma doença que permitirá que ela se espalhe entre os seres humanos.





“Se os casos ocorrem com mais frequência do que o detectado em seres humanos, corremos o risco de perder pequenas mudanças que permitem que o vírus comece a se espalhar com muito mais facilidade em humanos”, disse Lauren Sauer, pesquisadora para doenças infecciosas da Universidade de Nebraska disse NPR.





O primeiro caso de H5N1 humano em Nevada foi relatou na semana passadaTrazendo o total de casos humanos conhecidos nos Estados Unidos Até 68. Nevada também acaba de detectar uma nova cepa H5N1 em vacas, D1.1, que pode ser mais adequada para replicar em células de mamíferos.

“Uma parte importante da cessação da transmissão de vírus é segui -los”, o epidemiologista da Universidade de Emory Jodie Guest Guest explicar Após a primeira morte do H5N1 humano dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2025.





Mas atrasos no compartilhamento de informações devido ao congelamento das comunicações de certas agências federais de saúde tornam essa tarefa já mais difícil ainda mais difícil.





A exclusão dos dados do CDC já incentivou Medos agora controlados Sobre H5N1 Gato humano transmissões.





KFF Health News Relatórios Os trabalhadores de laticínios têm gatos bastante infectados, provavelmente por suas roupas de trabalho, mas essas informações ainda devem ser publicadas. Os dados dessas agências de saúde não estão atualmente acessíveis em outros lugares, como poderiam anteriormente.





“No momento, o CDC não traz dados de influenza via Global Who Platforms, Flunet (e) Fluid, que eles fornecem informações (acima) por muitos anos”, epidemiologista de Who Maria van Kerkhove disse em uma tese da mídia.





“Estamos nos comunicando com eles, mas não ouvimos nada de volta”.





Casos de transmissão de gato para Huma com tocos de gripe de pássaros mais velhosMas até agora com H5N1. Dois outros gatos de estimação foram sacrificados com doenças depois de comer alimentos de animais de estimação vintage no Oregon.





Enquanto isso, os funcionários da saúde nos pedem que se afastem de produtos lácteos crus, evitem alimentar os animais de estimação de carne crua, evitando interagir com a fauna e transportar equipamentos de proteção se potencialmente infectar gado.





Os sinais de infecção nos animais incluem febre, sonolência, falta de coordenação, movimento em círculos, inclinação da cabeça e / ou incapacidade de ficar de pé ou voar, e devem ser relatados às autoridades locais.

CDCS Proporção semanal de morbimortalidade pode ser lido aqui.