Antes da década de 1960, o quarto maior lago da terra brilhava por quilômetros através das fronteiras do Uzbequistão e do Cazaquistão.

Em 2015, a maior parte dessa superfície brilhante foi reduzida a uma extensão assustadora, surgindo o deserto mais recente do mundo e impactando 3 milhões de pessoas que vivem na região circundante.





O Aral Uma vez que se estende a mais de 68.000 km2 (26.000 m²), mas Relatórios agora sugerem Atualmente, tudo o que permanece é de alguns Shelères, no valor de cerca de 8.000 km2 de água. O restante do seu fundo do mar branco agora forma o deserto de Aralkum.

“É certamente um dos maiores desastres ambientais do mundo”, ” Ibrahim Thiaw, Secretário Executivo da Convenção das Nações Unidas para combater a desertificação, disse no ano passado.





Estudos descobriram A perda deste mar interior Quase dobrou A poeira atmosférica da região entre 1984 e 2015, de 14 a 27 milhões de toneladas métricas.

https://www.youtube.com/watch?v=wgtxdpt1wro Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

O antigo leito do lago no ar reduziu a qualidade do ar nas cidades vizinhas, até 800 quilômetros (500 milhas) e contribui para a aceleração da fusão glacial. Isso então exacerba a crise da água da região.





As tempestades dividem esses sais prejudiciais, destruindo culturas Centenas de quilômetrose contaminar água potável.





O pó de aralkum é particularmente tóxico em comparação com o restante do pó do deserto da região porque contém o escoamento de Teste de armas químicas da URSS nas proximidades e está cheio de Fertilizantes e pesticidas As mesmas práticas agrícolas em massa responsáveis ​​por esvaziar o mar de aral.

https://www.youtube.com/watch?v=5djg4fu6ko Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

Entre as décadas de 1960 e 1990, os rios Amu Darya e Syr Darya que se afastaram das montanhas para fornecer o lago foram redirecionados para irrigar 7 milhões de hectares (1,7 milhão de acres) de campos de algodão para a União Soviética.





A irrigação maciça que continua, porque, de várias formas, reduziu rapidamente o lago, finalmente dividindo -o em dois Salthers e conectando suas centenas de ilhas às margens vizinhas.





As concentrações de salinidade na água restante aumentaram em níveis mais altos que o oceano, destruindo a maior parte da vida indígena dentro e colapsando o ecossistema local. Isso destruiu os meios de subsistência de muitas pessoas, como ilustrado por barcos de pesca enferrujados agora espalhados por areias áridas.

A exposição ao pó tem sido saúde Problemas em adultos e crianças na região, incluindo Aumento de defeitos congênitos. Em um esforço para conter poeira tóxica, os governos regionais trabalharam na vegetação do antigo leito do lago, com Cientistas locais procurando por Para plantas robustas o suficiente para tolerar o solo salgado.





O Ue E USAID recentemente ofereceu assistência para esta empresa de massa, mas é mais segurado.





O que aconteceu com o Mar Aral não é apenas uma tragédia distante que o resto do mundo possa se dar ao luxo de ignorar, porque as mesmas circunstâncias são repetidas em escala global. Lagos e outros sistemas de água terrestre África,, O Oriente Médio,, Europa,, AustráliaE Os Estados Unidos estão todos encolhidos devido a pressões agrícolas e climáticas industrializadas.

O Mar Aral é um aviso impressionante das conseqüências mortais e complexas de não ter priorizado água suficiente para o ambiente local.