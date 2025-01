O relógio do dia do juízo final se move a 89 segundos a partir da meia -noite, o mais próximo de todos os tempos

Você pode impedir que um relógio verifique, mas é muito mais difícil entender como parar a caminhada implacável da humanidade em relação à auto-ni-hilatação.

Os guardas do relógio metafórico do dia agora determinaram que estamos mais próximos do que nunca do desastre, e eles avançaram a segunda mão de um carrapato.





Agora são 89 segundos a partir da meia -noite, também conhecido como “JOVILIDADE”.





O relógio foi estabelecido por um painel de líderes mundiais em riscos nucleares, mudanças climáticas e tecnologias perturbadoras no contexto da organização sem fins lucrativos, o Boletim dos Cientistas Atômicos.





“Ao ajustar o relógio por um segundo mais perto da meia -noite, enviamos um sinal bruto: como o mundo já está perigosamente próximo ao precipício, uma única segunda decisão deve ser considerada segundo atraso no curso de inversão aumenta a probabilidade de desastre global”. o painel escrita em um comunicado de imprensa.





“Continue cegamente no caminho atual é uma forma de loucura”, acrescentam.





E ainda …





O relógio do dia do juízo final foi criado pela primeira vez por um grupo formado por cientistas do projeto de Manhattan em 1947Que não queria que armas atômicas fossem usadas contra as pessoas. Todas essas décadas atrás, o relógio foi definido em 7 minutos à meia -noite.





Em 1949, a ameaça de guerra nuclear acelerou consideravelmente, carregando a mão do relógio nos três ticks de 12 anos. Em 1991, com a Guerra Fria oficialmente, o cronômetro retornou às 23h43.





A pausa não durou muito.





Desde o início do século, conflitos internacionais, mudanças climáticas e doenças empurraram as mãos do relógio cada vez mais de 12.





Em 2024, o mundo deu uma curva particularmente sombria. O ano passado foi o ano mais quente do mundo e o primeiro ano civil durante o qual as temperaturas globais excederam 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais.





Além disso, a guerra na Ucrânia entrou em seu terceiro ano, a guerra e os conflitos no Oriente Médio aumentaram, e países com armas nucleares investiram bilhões no aumento de seus arsenais destrutivos da civilização.





Para completar tudo, a gripe aviária altamente patogênica (HPAI) se espalhou para muitas regiões do mundo e começou a infectar fazenda, laticínios e até seres humanos, criando “a possibilidade de um humano devastador pandêmico”, o painel do boletim avisos.





Como se isso não fosse suficiente para enfrentar, o painel sustenta que todas essas ameaças são “muito exacerbadas” pela disseminação de teorias de desinformação e conspiração. Eles dizem que o progresso da IA ​​só torna mais difícil detectar a verdade das mentiras, abraçou os líderes que descartam a ciência e os direitos humanos.





“Os Estados Unidos, China e Rússia têm o poder coletivo de destruir a civilização”, o painel argumentos.





“Esses três países têm a principal responsabilidade de retirar o mundo do limite, e podem fazê -lo se seus líderes estiverem iniciando seriamente as discussões sobre o bom vazamento nas ameaças globais descritas aqui”.

Um poucoComo o cientista cognitivo Steven Pinker, pensa que o relógio do dia do juízo final é um golpe político, e outros criticaram a maneira aparentemente arbitrária da maneira como o relógio é definido.





“Não acho que o uso da retórica apocalíptica nos ajude a fazer o trabalho duro para discutir perguntas difíceis e complicadas em uma democracia”, o historiador das ciências de Oklahoma Katherine Pandora disse Tia Ghose na Live Science em 2016.





Mas Pandora também admitiu que os relatórios aprofundados publicados pelo Boletim dos Cientistas Atômicos foram úteis quando se trata de estimular a conversa, e a própria organização disse que seu objetivo não era inspirar medo, mas inspirar a ação.





“Ainda há tempo para fazer as escolhas certas para devolver as mãos do relógio do dia do juízo”, ” disse Juan Manuel Santos, ex -presidente da Colômbia e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, durante a recente conferência de imprensa de avisos.

“Na Colômbia, dizemos:” Cada Segunda Cuenta “- a cada segunda conta. Use cada um com sabedoria”.