O retorno da aeronave supersônica comercial

As viagens aéreas supersônicas podem estar de volta graças ao trabalho de empresas como a Boom. Visitamos o hangar da Boom em Mojave, Califórnia, para saber o que será necessário para ressuscitar o sonho de viagens aéreas intercontinentais extremamente rápidas, mais de 20 anos após a aposentadoria do avião supersônico Concorde.

No momento em que este artigo foi escrito, a aeronave de demonstração XB-1 da Boom Supersonic completou 11 voos de teste, atingindo uma velocidade máxima de Mach 0,95. Mach 1 é a velocidade do som: aproximadamente 767 mph a 68 graus Fahrenheit. O fundador e CEO da Boom, Blake Scholl, diz que ele se tornará supersônico “por volta do voo 12”.

A Boom Supersonic diz que sua aeronave de demonstração XB-1 está se preparando para quebrar a barreira do som. estrondo supersônico

Atrás dos controles desses voos está o piloto-chefe de testes, Tristan “Gepetto” Brandenburg, que me disse que, de dentro do avião, tornar-se supersônico é “na verdade, meio anticlimático”. Além de uma mudança sutil na sensação dos controles, a única maneira de saber o que aconteceu é ficar de olho no velocímetro.

Brandenburg mostra sua visão da cabine do simulador de vôo XB-1. Jesse Orrall/CNET

O infame estrondo sônico, que dá nome à empresa e à aeronave XB-1 “Baby Boom”, é algo vivenciado principalmente por pessoas fora da aeronave. Para minimizar a perturbação para qualquer pessoa que viva e trabalhe na trajetória de voo do Boom, a empresa afirma que planeia voar o seu avião a velocidades supersónicas sobre o oceano e voará um pouco abaixo da velocidade do som quando sobrevoar a terra. No entanto, ainda é significativamente mais rápido que a velocidade de cruzeiro das aeronaves tradicionais, que varia de 550 a 600 mph.

Boom diz que também está de olho no desenvolvimento de tecnologia supersônica de baixo crescimento pela NASA e pode integrá-la em futuros projetos de aeronaves.

Pouco depois de se tornar supersônico, a aeronave de demonstração XB-1 da Boom será aposentada e as atenções se voltarão para a construção do avião comercial em escala Overture. estrondo supersônico

O programa de testes de voo do XB-1 está abrindo caminho para o Overture, o avião comercial da Boom, que será capaz de funcionar tanto com combustível de aviação tradicional quanto com combustível de aviação sustentável mais recente.

A empresa pretende transportar seus primeiros passageiros em cerca de cinco anos. Já concluiu a construção de uma “superfábrica” que irá, para começar, produzir 33 aeronaves Overture por ano, com planos de expansão. United, American e Japan Airlines já têm pré-encomendas.

A Boom concluiu a construção de sua Superfábrica Overture na Carolina do Norte em junho do ano passado. estrondo supersônico

Embora os preços dos bilhetes sejam, em última análise, definidos pelas companhias aéreas individuais, os passageiros podem esperar pagar um pouco mais por viagens mais rápidas, especialmente “no primeiro dia, quando há mais passageiros do que aviões”, diz Scholl. “Mas nosso objetivo é reduzir (os preços) ao longo do tempo.”

Para ver nossa visita completa ao Boom Supersonic, bem como minha tentativa de pilotar o simulador de vôo XB-1, assista ao vídeo neste artigo.