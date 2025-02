O risco de um espaço que atinge os aviões aumenta na era espacialx

Ainda não vimos uma queda nos detritos espaciais atingirem um avião, mas se isso acontecer, as consequências quase certamente seriam catastróficas – e, de acordo com um novo estudo, o perigo representado aos aviões está apenas aumentando.





Os pesquisadores por trás do estudo, da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, examinaram os dados globais de voo para modelar a distribuição de planos no céu e depois compararam isso com as gravações de retenção descontrolada do corpo do foguete.





O risco crescente também é parcialmente treinado pela implantação em massa de satélites, como o Starlink da SpaceX, que acabará por reintegrar nosso espaço aéreo.





Como mais satélites e foguetes são enviados em órbita e mais aeronaves Pegue o céuAs chances estão aumentando, notaram os pesquisadores. Mesmo se tivermos a tecnologia para seguir a queda nos detritos espaciais até certo ponto, é sempre uma grande preocupação.





“As regiões da maior densidade, em torno de grandes aeroportos, têm 0,8% de chance por ano para serem afetadas por um ano letivo não controlado”, ” para escrever Pesquisadores de seu artigo publicado.





“Essa taxa equivale a 26% para áreas maiores, mas ainda ocupadas, do espaço aéreo, como a encontrada no nordeste dos Estados Unidos, norte da Europa ou nas grandes cidades da região da Ásia.

De acordo com a corporação aeroespacial, a probabilidade de uma colisão de avião mortal com um objeto caindo do espaço foi Quase 1 em 100.000 em 2021.





Além disso, mesmo o menor pedaço de foguete ou um satélite ardente pode causar a queda de um avião – o que dificulta a garantia de segurança dos passageiros. Estimativas sugerem Algo tão pequeno quanto um grama pode causar danos se estivesse em contato com o para -brisa ou o motor da aeronave.





À medida que as chances de interferência aumentam, a probabilidade de que partes do espaço aéreo estejam fechadas – o que leva a outros alongamentos do céu mais congestionados, ou aviões que são completamente atrasados ​​ou cancelados.





“Esta situação coloca as autoridades nacionais em um dilema – para fechar o espaço aéreo ou não – com implicações econômicas e de segurança”, ” para escrever pesquisadores.





A cartografia das estradas secundárias para objetos não controlados é geralmente delicada, o que significa que as grandes áreas do espaço aéreo devem ser fechadas como precaução. Já vimos isso acontecer, como O longo corpo de foguete de 5 de março em 2022.





Há uma solução, digamos os pesquisadores: aqueles que colocam objetos no céu poderiam investir em um controle controlado em foguetes. Enquanto a tecnologia para isso já existe, Menos de 35% Os lançamentos estão usando -o atualmente, deixando a carga de segurança na indústria aeronáutica.





Os esforços continuam a melhorar a segurança dentro e fora da atmosfera da terra, mas exigem o apoio de agências governamentais e empresas privadas. Ele não deve tomar um desastre para forçar as medidas a serem tomadas.





“Mais de 2.300 corpos de foguetes já estão em órbita e acabarão reintegrando descontrolados”, ” para escrever pesquisadores. “As autoridades do espaço aéreo enfrentarão o desafio de retorno não controlado nas próximas décadas”.

A pesquisa foi publicada em Relacionamentos científicos.