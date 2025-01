O segredo do objeto interestelar poderia perfurar os quatro planetas, os caminhos de estudo encontram

A inveja celestial, estimada para oito vezes a massa, pode alterar significativamente as órbitas quatro planetas externos no solar. Relatórios para sugerir que o corpo do tamanho do planetário entrou no sistema solar bilhões de anos atrás, passando por cima do sol, perto da órbita agora de Marte. Acredita -se que a coisa seja uma mudança na trajetória de quinta -feira, sábado, Urano e Netuno, contribua para a atual órbita de padrões. Os cientistas há muito argumentam irregularidades no caminho desses planetas, e essa doutrina funciona em possíveis explicações.

O sobrevôo é simula o interestelar

De acordo com estudar Publicado no Arxiv Arcoprint Database, uma equipe de pesquisa liderada pela Universidade Planetária Renu Malhotra do Arizona usando simulações de computador para pesquisar a capacidade de fechar o voo. São realizadas 50.000 simulações para analisar como a passagem de um objeto interestelar poderia ter afetado os planetas orbitando em milhões de anos. O estudo se concentrou nos objetos de estrelas menores, mas maior que Júpiter, entre os corpos de massa marrom e planetário. Uma invenções sugerem que em cerca de 1% dos casos, na visita de um objeto, influenciam o movimento planetário, como corresponde de perto às observações atuais.

Quase se encontrou com o sistema solar interno

Como relatado Pela ciência ao vivo, Malhotra explicou que os modelos anteriores não são totalmente sistemas a pequenos desvios nas órbitas dos planetas. As simulações revelaram a representação mais precisa do corpo quase oito vezes de massa, aproximando -se de fechar 1,69 unidades de astronomia (Au) do sol, o circuito 1.5 Au, isso leva a um companheiro dramático dentro do interior da energia solar.

Potencial para mais eventos desse tipo

Os relatórios indicam que o objetivo subespenshlar comum no universo, tornando esse flybys mais provável do que encontros com estrelas em tamanho real. No estudo, ele deve passar por uma revisão por pares, mas os resultados sugerem que um objeto interestelar poderia ter sido responsável pelo envio na estrutura do sistema solar, conforme observado hoje.