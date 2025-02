O videocassete da Terra é uma etiqueta guiada para uma variedade de espécies capazes de detectar sua presença.

Os físicos descobriram agora dois tipos de sensores em animais que podem detectar campos magnéticos próximos ao limite quântico, informações que poderiam melhorar nosso próprio design de dispositivos magnetômetros.





De várias maneiras, como células ricas em ferro Respondendo à atração do campo ou a um viés na química dos fotorreceptores na parte de trás dos olhos, a concepção de Magnetore emergiu através da história evolutiva como um meio de direcionar a vida em todo o mundo.





Curioso para saber como as soluções biológicas se comparam ao progresso da tecnologia magnetômetro, os físicos da Universidade de Creta Iannis Kominis e Efthimis gkoudinakis avaliaram o limite de resolução de energia de três adaptações, descobrindo a detecção do campo magnético.





Armado com um pouco mais do que um deslizamento de ferro devidamente magnetizado, os humanos navegaram para o desconhecido sob a direção dos pontos da terra para Milhares de anos.





Hoje, nossa capacidade de colocar um número exato na força de um campo magnético fraco ou muito confinado requer uma compreensão detalhada e aprofundada da natureza quântica do eletromagnetismo, o que não apenas melhora a sensibilidade, mas nos permite prever limites físicos de qualquer medir.





A capacidade de calcular o impulso e a atração de um campo magnético é a capacidade de avaliar a energia contida no interior. À medida que nossa capacidade de medir o magnetismo se torna cada vez mais precisa, a incerteza quântica está cada vez mais assumindo o controle, como se o universo não tivesse certeza de nada quando continuamos a focar em seus detalhes.





Além do desafio, está a tendência de que os sistemas de nível quântico estejam envolvidos com seu ambiente, ainda embaçando as linhas na energia atenuada por um campo magnético.





O limite de resolução de energia (ERL) é uma mistura de parâmetros que representam a economia de um sistema quântico na compreensão de um sensor, que inclui uma estimativa de sua incerteza, o tamanho da região detectado e o tempo ou a banda que passa em que uma medida é feito.





O resultado final é uma unidade de energia ao longo do tempo, equivalente a uma unidade quântica conhecida como constante de Planck, que permite que os engenheiros Compare tecnologias existentes Para seu nível de precisão, avaliando a capacidade de qualquer sistema em potencial de alcançar ou até exceder o que é considerado um limite.





Para os kominis e Gkoudinakis, os cálculos de ERL de um sensor oferecem a oportunidade ideal para manter a concepção biológica dos magneto aos padrões quânticos e ver como eles estão se saindo contra nossas melhores tentativas.





Atualmente, existem vários meios generalizados pelos quais os seres vivos detectam o campo magnético da Terra, chamado indução, par de radicais e mecanismos de magnetita. Um quarto, combinando magnetita com abordagens de pares radicais, também foi levado em consideração.





Os mecanismos de indução transformam energia em um campo magnético em energia elétrica em um sistema biológico, desencadeando uma série de alterações que afetam o comportamento. Por exemplo, em 2019 Os pesquisadores propuseram que o campo magnético da Terra pudesse criar uma diferença sutil de tensão detectável pelos cabelos das células dentro dos canais da orelha de um pombo, afetando seu equilíbrio.

O Mecanismo de pares radicais implica correlações entre os elétrons não pagos ligados a diferentes moléculas.





Em um campo magnético, o equilíbrio desse emparelhamento varia o suficiente para afetar a natureza das reações químicas, desencadeando uma cascata de efeitos biológicos determinados pela orientação do campo magnético.

Projeto de magnetita de magnetita é uma abordagem muito mais simples. Acredita -se que pequenos cristais de compostos baseados em ferro nas células de um organismo reagem a campos magnéticos com uma força grande o suficiente para serem detectáveis, forçando as células microbianas a se orientar ou desencadear animais a detectar seu norte e para o sul desde o leste e o oeste deles.





Embora a pesquisa no campo esteja em andamento e sempre amplamente especulativa, cada mecanismo tem o potencial de ser muito sensível, potencialmente revelando novas maneiras de detectar sinais fracos ou confinados de campos magnéticos.





Os cálculos realizados por Kominis e Gkoudinakis observam que os mecanismos de indução não estão próximos de um nível quântico de sensibilidade. No entanto, as medidas que usam um emparelhamento radical podem muito bem abordar os limites quânticos que nossa própria tecnologia.





Isso não apenas poderia enfatizar em novas direções para a inovação, mas os resultados poderiam lançar luz sobre experiências futuras das várias maneiras cuja vida na Terra evoluiu para ser guiada pela gaiola invisível dos custos gerais do magnetismo.

