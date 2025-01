O sono REM pode ser um sinal precoce da doença de Alzheimer, o estudo revela

Reserve mais tempo para derivar na fase dos sonhos – conhecida como Rapid Sleep Movimentos (REM) – pode ser um sinal precoce da doença de Alzheimer, potencialmente abrindo novas maneiras de diagnosticar e tratar a condição devastadora antes de se desenvolver totalmente.





Os resultados de uma equipe da China, Estados Unidos e Espanha são baseados em trabalhos anteriores, examinando as relações entre qualidade do sono, treinamento em memória, pensamento cognitivo e risco de demência.





“Os distúrbios do sono são comuns em pacientes com demência e estão cada vez mais associados à doença de Alzheimer, à doença de Alzheimer e aos biomarcadores de demência relacionada, mesmo com os estágios pré -clínicos da doença”. para escrever Pesquisadores de seu artigo publicado.

Para analisar isso mais, 128 adultos com idade média de quase 71 anos passaram a noite em uma clínica do sono onde seu sono poderia ser monitorado. Entre eles, 64 haviam sido diagnosticados com doença de Alzheimer e 41 tiveram um leve comprometimento cognitivo.





Os pesquisadores dividiram dormentes em grupos, dependendo da duração Dormir. Para o grupo que atingiu o mais rápido, foram menos de 98,2 minutos; Para o grupo que demorou mais tempo, foram mais de 192,7 minutos.





Após o ajuste para fatores como idade, função cognitiva e risco genético, os pesquisadores descobriram que aqueles em que o REM eram os mais atrasados ​​tinham maior probabilidade de ter a doença de Alzheimer do que os anteriores a alcançar o estádio do sono.





Outras comparações mostraram que o grupo REM tardio tendia a ter mais beta amilóide e o acúmulo de proteínas tau associadas ao Alzheimer no cérebro deles. Eles também tendiam a ter menos proteínas que apoiavam a sobrevivência dos neurônios e ajudam nosso cérebro a aprender, chamado Fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF).





Isso não significa uma causa e um efeito direto, mas é um indicador útil. Os pesquisadores pensam que o IMA anterior leva a um equilíbrio químico no cérebro, que é mais saudável e melhor protegido contra a devastação da demência.





“O atraso no sono do REM perturba a capacidade do cérebro de consolidar memórias, interferindo no processo que contribui para o aprendizado e a memória”, ” disse Epidemiologista Yue Leng, da Universidade da Califórnia a São Francisco.





“Se for insuficiente ou atrasado, pode aumentar o cortisol do hormônio do estresse. Isso pode alterar o hipocampo do cérebro, uma estrutura crítica para a consolidação da memória”.

https://www.youtube.com/watch?v=0GXV3MHS9AU Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

Como sempre, é uma imagem complicada da doença de Alzheimer. É difícil escolher as causas da doença de suas conseqüências – como é o caso das agregações tóxicas das proteínas beta e da amilóide tau, que podem desencadear Alzheimer ou aparecer como resultado dela.





No entanto, com cada estudo como este, temos um melhor entendimento. Os pesquisadores sugerem que promover um ciclo saudável do sono – lidar com condições como apneia do sono e evitar álcool pesado, por exemplo – pode ajudar a evitar atrasos paradoxais do sono, para apoiar a formação de memória e reduzir o risco de demência.





“Pesquisas futuras devem estudar os efeitos de certos medicamentos que influenciam os hábitos de sono, pois podem mudar a progressão da doença”, ” disse Leng.

A pesquisa foi publicada em Alzheimer e demência: o jornal da Associação de Alzheimer.