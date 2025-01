O spray nasal contra a depressão aprovado pelo FDA é o primeiro de seu tipo

Um spray nasal baseado na cetamina é oficialmente o primeiro e o único tratamento autônomo disponível para tratamento resistente para tratamento nos Estados Unidos.

O FDA aprovou pela primeira vez o medicamento Johnson & Johnson, chamado Spavato (Eskécécamina), para certos casos de depressão em 2019, mas só foi permitido ser prescrito em associação com um antidepressivo oral.





Depois de examinar nada menos que 31 ensaios clínicos dos últimos seis anos, incluindo um Teste recente de fase 4A agência decidiu agora que o spray poderia ser usado sozinho.





As rodas de treinamento são essencialmente extintas.





Os pacientes elegíveis para spray incluem adultos com depressão que tentaram pelo menos dois antidepressivos sem melhora adequada nos sintomas, bem como aqueles com um distúrbio depressivo maior que possui pensamentos agudos de auto -controle ou suicídio.





De acordo com algumas estimativas, um terço dos pacientes com depressão maior não melhora apenas com antidepressivos orais e, embora Spravato Não parece funcionar para todosPara alguns, pode mudar sua vida.





“Por mais de seis anos, vi por mim mesmo o impacto real que Spavato pode ter na vida dos pacientes”, disse O psiquiatra Gregory Mattingly, que participou dos primeiros ensaios clínicos da droga.





“Agora que também está disponível na monoterapia, os prestadores de serviços de saúde têm a liberdade de personalizar ainda mais os planos de tratamento de acordo com as necessidades individuais”.

Os ensaios clínicos de fase 4 são realizados após a comercialização de um medicamento para coletar ainda mais evidências sobre seus efeitos.





Em 2024, Johnson & Johnson anunciou que seu julgamento na Fase 4 em Spravato como tratamento autônomo não havia mostrado um novo problema de segurança. Comparado a um spray de placebo, o spray de cetamina parece ser eficaz, seguro e tolerável quando administrado a cada duas semanas como tratamento da depressão resistente.





Em alguns pacientes, os sintomas foram atenuados 24 horas após o primeiro spray. Quatro semanas após o início do teste, 22,5 % dos pacientes que tomaram Spravato obtiveram uma remissão, contra apenas 7,6 % dos que levaram o placebo.





Os resultados apóiam anos de pesquisa clínica e muitas anedotas do mundo real.





A Johnson & Johnson relata que Spavato tratou mais de 100.000 pacientes em 77 países ao redor do mundo, incluindo Cerca de 80.000 apenas nos Estados Unidos.





O ingrediente ativo de Spravato é chamado evitarE é convencionalmente usado como anestésico.





Esketamina e cetamina, seu composto pai, Mostre as vantagens Tratar certas formas de depressão. Esketamina, no entanto, é Duas a quatro vezes Mais poderoso que seus pais, o que significa que os pacientes podem tomar uma dose mais baixa.





Embora ainda não saibamos por que um ou outro desses medicamentos atua como antidepressivos, os cientistas sabem que eles agem de acordo com um caminho que afeta o glutamatoQuem é o mensageiro químico mais abundante do cérebro.





Os antidepressivos convencionais, por outro lado, aumentam outros mensageiros químicos no cérebro, como serotonina, noradrenalina ou dopamina.





No entanto, um número significativo de pessoas com depressão não responde a esses medicamentos e, mesmo entre aqueles que respondem a elas, os lucros nem sempre são significativos ou duráveis.





Ao contrário dos antidepressivos orais, Alguns estudos em animais sugerem que a esketamina poderia até ajudar o cérebro a estabelecer novas conexões, protegendo assim a diminuição do volume associado à depressão.





Isso ainda requer pesquisa no contexto de ensaios sobre humanos, mas pesquisas sugerem que outros alucinogênicos, como MDMA, LSD ou psilocibina, também podem “reclassificar” o cérebro. É em parte por isso que eles têm um potencial terapêutico tão grande.





No entanto, muitas dessas drogas levam a efeitos colaterais indesejáveis, como alucinações ou auto -disconexão, o que dificulta a dosagem prática.





Após a pulverização do Spavato, os pacientes geralmente sentem sonolência, tontura, problemas respiratórios ou uma sensação de desconexão, que tendem a culminar após 40 minutos e desaparecer após cerca de duas horas. O spray também pode alterar o julgamento, a reflexão, a velocidade de reação e as habilidades motoras, o que significa que os pacientes não devem usar máquinas antes do dia seguinte.





Spravato não é perfeito, mas Este é o primeiro novo medicamento Para a depressão maior, aprovada pelo FDA por décadas.





“A depressão resistente ao tratamento pode ser muito complicada, especialmente para pacientes que não respondem a antidepressivos orais ou não podem tolerá -los”, disse Bill Martin, neurocientista da Johnson & Johnson.

“Por muito tempo, os prestadores de serviços de saúde tiveram poucas opções para fornecer aos pacientes uma melhora essencial nos sintomas”.