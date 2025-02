O surpreendente sinal de chimpanzé revela segredos de comunicação secreta

A uma hora de carro em uma estrada de terra lashy, no coração de Kibale no Parque Nacional de Uganda, um pequeno campo de pesquisa está localizado no meio do chimpanzé. As videiras emaranhadas cortam as árvores antigas da floresta semi-incêndio, e o pôr do sol equatorial juram o céu, as savanas, os lagos e os cumes das montanhas enevoadas em ouro derretido e em vermelho grávida. Para os primatologistas estacionados aqui, as manhãs começam com um mapa de chimpanzé de ontem, uma contagem de árvores frutíferas – e um ouvido para a floresta. As chamadas dos macacos começam cedo com ganchos de “calças” baixos e rolantes que ondulam através do teto de vidro. Alguns dias, os chimpanzés estão próximos. Em outros, os pesquisadores procuram por horas, envolvendo o campo vital da comunidade Noggo Chimpanzee de 35 quilômetros quadrados (uma área de cerca da metade do tamanho de Manhattan), em uma grade de trilha bem usada.

Uma dessas manhãs em 2019, alguns pesquisadores viram algo curioso: Lindsay, um chimpanzé de cerca de dois anos, chegou à parte de trás de sua mãe Beryl para cobrir o único olho do chimpanzé. A princípio, parecia ser um momento de jogo efêmer. Mas os cientistas aprenderiam mais tarde que Beryl, que se moveu cuidadosamente pela vegetação rasteira com intervalos ocasionais, respondiam da mesma maneira a cada vez – avançando. Em alguns anos, o gesto havia se tornado claramente um intencional “vamos entrar em movimento!” sinal. Na maioria das vezes, ela colocou os dedos nos olhos de Beryl; Cada vez, sua mãe avançava.

Chimpanzee Beryl e seu bebê, Lindsay, fazem o gesto de “mão nos olhos”.

O que pode ter começado como a tentativa simples e espontânea de Lindsay de atrair a atenção de sua mãe – bloqueando a visão já limitada de Beryl – se apresenta um sinal ritualizado e usado regularmente, uma forma de significado compartilhado semelhante a um aperto de mão secreto ou interno piada. Entre os chimpanzés do Ngogo, os pesquisadores percebem que esses comportamentos não são peculiaridades aleatórias, mas faziam parte de uma imagem crescente da maneira como os macacos se desenvolvem e transmitem a cultura.

“É fascinante do ponto de vista da literatura (científica) porque não havia traços anteriores desse gesto”, explica Bas van Boekholt, um primatologista agora na Universidade de Zurique, que liderou um estudo recente em Cognição animal Para decifrar o significado da ação. Durante sua segunda temporada em campo em Ngogo, em 2022, Van Boekholt examinou as seqüências de vídeo de seu assistente em campo quando notou o comportamento da mão nos olhos de Lindsay. Entre primatas não humanos, exemplos anteriores de gestos exclusivos de indivíduos em particular haviam sido documentados apenas em ambientes em cativeiro, disse ele. “Não tivemos evidências convincentes de que elas ocorrem na natureza”, acrescenta Van Boekholt.

Lindsay cobre os olhos de Beryl.

Curioso para saber se outros observaram que Lindsay fez o mesmo gesto, Van Boekholt entrou em contato com seus colegas pesquisadores e assistentes no terreno. Isabelle Clark, antropóloga biológica da Universidade do Texas, em Austin, lembrou que estava entre os que viu o comportamento em 2019. “Esse é um grande problema, porque esse gesto não faz parte do repertório comum de chimpanzé. Não está no nosso dicionário de gestos de chimpanzé, por assim dizer ”, explica ela. “É um exemplo raro e convincente de como os gestos podem ser aprendidos e não com fio. Estou certo de que há sutis e não está registrado entre indivíduos intimamente ligados, mas se destacou; Foi tão impressionante e até um pouco engraçado.

Para investigar mais, pesquisadores de várias estações de terra realizaram uma análise quantitativa colaborativa de 179 vídeos de Lindsay e Beryl, que incluíram 21 instâncias em que Lindsay usou o gesto. Sabe -se que os jovens chimpanzés são divertidos enquanto saem de costas da mãe, os cientistas examinaram, portanto, o comportamento de Lindsay em busca de marcadores de intencionalidade. Ela estava simplesmente esfregando os olhos de sua mãe por acidente? Os dados sugerem o oposto.

A equipe de van Boekholt também revisou mais de 1.020 videoclipes de 12 outros pares de mãe -criança na comunidade Ngogo e não encontrou nenhuma evidência do gesto que ocorre entre eles – exceto três casos isolados em que outros chimpanzés não o fizeram, sem a mesma intencionalidade Marcadores presentes nas interações de Lindsay e Beryl.

“Os bebês brincam nas costas da mãe e às vezes tocam os olhos da mãe, mas é diferente; Não há intenção clara ou resultado coerente ”, explica Van Boekholt. “Talvez se tenhamos analisado 1.200 clipes adicionais, encontraríamos mais casos, mas nesta fase, temos confiança em dizer que é um gesto idiossincrático”.

Os chimpanzés Lindsay e sua mãe, Beryl, em 2019.

Clark, especializado no desenvolvimento do comportamento social em chimpanzés juvenil e adolescente, diz que os chimpanzés têm elementos fundamentais da comunicação simbólica – a capacidade dos seres humanos de criar símbolos ilimitados para diferentes significados – e que gestos como Lindsay podem ser os elementos constituintes de possíveis comunicação humana.

“Existem várias teorias sobre como os gestos se desenvolvem em primatas, em particular os grandes macacos”, explica Van Boekholt. “Monitorando seu desenvolvimento durante uma vida oferece índices sobre a evolução da linguagem e da comunicação”.

Os pesquisadores observam que, se o gesto das mãos nos olhos existe em outras comunidades de chimpanzés, é provavelmente um significado diferente. Cat Hobaitter, primatologista e cientista no campo, que não estava envolvido no estudo, alerta contra as conclusões gerais de um único grupo de chimpanzé. “É como tentar descrever a civilização humana depois de visitar Paris, Xangai e Auckland”, diz ela. Como costumes e tradições diferem entre as culturas humanas, os gestos entre os chimpanzés podem variar consideravelmente; Um sinal de conforto em um grupo pode significar algo completamente diferente, ou nada, em outro.

Por exemplo, o reconhecido E um gesto bem documentado de recorte as folhas – nas quais um chimpanzé rasga uma folha com os dentes – varia na direção das comunidades dos chimpanzés. Em alguns grupos, o som distinto do recorte de folhas serve como uma chamada de acoplamento, enquanto em outros sinaliza a frustração ou demonstração do domínio de um macho alfa.

Os pesquisadores de comunicação de macacos há muito tempo debatem a questão dos gestos e sinais inato ou aprendido através Contexto social e experiência. Muitos cientistas agora reconhecem que, se os gestos podem ter raízes biológicas, seus significados são moldados pela dinâmica social e ambiental.

Beryl e Lindsay em movimento.

O desenvolvimento do gesto de Lindsay, explica Hobaiter, sugere que macacos – como os humanos – têm a capacidade de treinar usos compartilhados específicos de um sinal. “Isso não significa necessariamente que foi criado por eles de zero”, disse ela. Por exemplo, um bebê chimpanzé pode ver um gesto em outro contexto e adaptá -lo para ter um novo significado.

Hobaitter alerta contra a superestimação da singularidade em detrimento de uma visão mais ampla: quanto mais observamos, mais vemos profundamente nas culturas de macacos. Chimpanzés e Bonobos compartilham quase 99% de seu DNA com os seres humanos. E suas tradições, seu aprendizado social e sua comunicação revelam um continuum, em vez de uma forte fose entre nós e outros grandes macacos.

Van Boekholt retornou a Uganda, onde ele novamente estuda a dupla mãe-filha. Lindsay, que tem idade suficiente para andar de forma independente, sempre se apega a sua mãe – e continua a usar o gesto. Van Boekholt suspeita que Beryl possa estar grávida e é impaciente ver se o futuro irmão em potencial de Lindsay adotará o gesto e, assim, transformá -lo em uma tradição familiar. Se o aprendizado social desempenhar um papel, ele observa, o gesto provavelmente persistirá. “Qualquer pai de um bebê recém -nascido entende o idioma particular que eles compartilham com seu filho – o que os outros nunca reconheceriam. Agora vemos um fenômeno semelhante ocorrendo na natureza ”, explica ele. Para Lindsay, “logicamente, bloquear a visão de sua mãe parece contra-intuitiva, a última coisa que ela gostaria de fazer. No entanto, por qualquer motivo, (Lindsay e Beryl) criaram esse significado compartilhado entre eles, e acho que é realmente maravilhoso. »»