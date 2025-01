O telescópio Hubble observa 150 HOPS na Nebulosa de Órion e 150 HOPS de estrelas jovens

Duas estrelas jovens são capturadas em uma nova imagem obtida pelo Telescópio Espacial Hubble, localizado na Nebulosa de Orion, uma região conhecida pela formação de estrelas. As estrelas, denominadas HOPS 150 e HOPS 153, estavam localizadas a cerca de 1.300 anos da Terra. A Nebulosa de Órion é considerada uma grande região de formação estelar próxima da Terra e contém centenas de estrelas recém-formadas. A imagem fornece um vislumbre do processo contínuo de nascimento estelar, mostrando estrelas nas suas fases iniciais à medida que recolhem material do ambiente circundante.

Protoestrelas observadas na nebulosa de Órion

Como anunciado De acordo com space.com, de acordo com um comunicado da Agência Espacial Europeia, as estrelas foram identificadas pelo Herschel Orion Protostar Survey conduzido pelo Observatório Espacial Herschel. HOPS 150, que consiste em duas estrelas formando um sistema binário, é vista brilhando em vermelho no canto direito da imagem. As estrelas binárias estão rodeadas por uma grande nuvem de vapor e poeira, que fornece o material para o seu crescimento. Diz-se que as protoestrelas estão no meio do processo evolutivo, emitindo luz em diferentes comprimentos de onda.

Lançamento do Stellar Jet do HOPS 153

Também se diz que LÚPULO 153localizado no lado esquerdo da imagem, mostra um jato estreito exposto ao gás externo. Este jato é um produto da evolução da estrela para ejetar matéria à medida que ela se alimenta do mundo circundante. Uma variedade de nuvens, compostas por matéria em alta velocidade, com gás e poeira circundando a nebulosa, influenciando a formação de novas estrelas na região.

Evolução Futura das Jovens Estrelas

Funcionários da OESA afirmaram que HOPS 153 é uma nuvem de vapor frio e denso agarrado ao seu núcleo. Embora a protoestrela em si não seja visível, ela emite jatos para que possa ser observada claramente. À medida que a estrela continua a evoluir, espera-se que mais material seja ejetado, o que afetará a nebulosa circundante e a formação de estrelas próximas.