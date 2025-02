Pulsares três vezes na emissão no radiotelescópio de abertura de quinhentos metros (rápido). Os achados detalhados do estudo destacam vários entrega de emissões de pulsar, incluindo relé em fases, emissões assimétricas e pulso de microscunde. A pesquisa, conduzida como parte do raio do Raio de Astronomia Comensio (Técnicas), destinado a entender a atividade magsaresosposférica e mecanismos de emissão de magsaresféricos pulsares. Os pulsares por exame-PSR J1945 + 1211, PSR J2323 + 1211 e PSR J1900-0134-são salvos por faixa de frequência de 1,05 a 1,45 GHz usando o feixe de 19 de Fast. Essas observações forneceram idéias cruciais na natureza de seu pulso de rádio e periódicos.

Observações Pulsar Nulo Etapa

De acordo com estudar Publicado no servidor de pré-impressão Arxiv, os fenômenos nulos quase periódicos nos três pulsares, com durações variam de 57 a 71.44 segundos. O Nula Praedactive PSR J1945 + 1211, PSR J2323 + 1214 e PSR J1900-0134 são determinados como 52,46 %, 48,48 % e 27,51 %, respectivamente. NULLLING, que se refere ao tempo de reduções ou intervalos na emissão, há um característico essencial observado nos pulsares e é essencialmente entendido sua dinâmica de emissão.

Microestrutura e padrões

No estudo das emissões complexas no PSR J1900-0134, a mictroctrutura de revelação é curta a 2,05 milissegundos. Assimetria nas emissões de pulso em PSR J1945 + 1211 e PSR J2323 + 1214, ao aumentar o pulso aparecendo predominantemente na parte principal de seus perfis. Esses achados sugerem que a emissão de pulsar não é uniforme e as variações podem ser baseadas nos fatores intrínsecos na magnetosphaera pulsar.

Impacto na pesquisa de emissões de pulsar

Como relatado Por Physic.com.org, os pesquisadores observaram que o pulso brilhante entre três pulsar observado em diferentes frequências e intensidades. As variações nos perfis de batida são claras quando a ruptura afirma que o aumento da intensidade de pico e as larguras mais amplas de pulso. Outras descobertas oferecem maior prudência do que outros fenômenos de emissão de pulsar são internados e moldados por muitos fatores.

Nos autores do estudo, esclarecidos, pois essas observações contribuem para uma compreensão mais detalhada dos pulsários, especialmente a emissão dos processos de variabilidade e magnetosposaseratos. O Fast continua sendo uma ferramenta crítica para explorar esses fenômenos astrofísicos, ajudam a expandir o conhecimento de estrelas de nêutrons e emissões de rádio.