O tempo está se esgotando para o TikTok encontrar um comprador ou ser banido

Mais um dia se passou sem notícias da Suprema Corte dos EUA ou do TikTok, aproximando o popular aplicativo de mídia social de um apagão nos Estados Unidos.

O mais alto tribunal do país ainda não se pronunciou sobre o pedido do TikTok para anular uma lei aprovada pelo Congresso e assinada pelo presidente Joe Biden no ano passado que proibiria efetivamente o aplicativo nos Estados Unidos se a empresa controladora do TikTok com sede na China, a ByteDance, não o vendesse. a um comprador considerado elegível pelas autoridades dos EUA até domingo, 19 de janeiro.

Em entrevista coletiva na quinta-feira, os senadores Edward Markey, de Massachusetts, e Corey Booker, de Nova Jersey, pediram a Biden que prorrogasse o prazo em 90 dias, conforme previsto na legislação. A ideia também conta com o apoio do líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, que, como Markey e Booker, prometeu trabalhar com o novo presidente Donald Trump para encontrar uma maneira de salvar o TikTok e ao mesmo tempo proteger a segurança nacional dos Estados Unidos.

“É hora de respirar, dar um passo para trás, ganhar algum tempo, tentar descobrir isso racionalmente, mas não devemos deixar o TikTok apagar no domingo”, disse Markey. “Seria catastrófico para tantas pequenas empresas, tantos criadores, tantas comunidades.”

PARA Oficial da administração Biden disse ABC News na quinta-feira que a Casa Branca não aplicará a lei nos dias restantes antes de Trump assumir o cargo em 21 de janeiro.

Os advogados do TikTok e do governo dos EUA apresentaram seus argumentos em argumentos orais perante o tribunal na semana passada, com o TikTok acusando que uma proibição infringiria os direitos da Primeira Emenda da empresa e de seus usuários. Mas com base nas perguntas e comentários feitos durante a audiência de mais de duas horas, os juízes pareceram concordar mais com o argumento do governo de que o caso não é sobre liberdade de expressão, mas sim sobre os perigos representados por adversários estrangeiros, como a China.

Não está claro quando a Suprema Corte emitirá uma decisão. O tribunal também poderia emitir uma suspensão, suspendendo temporariamente a lei até que o presidente eleito, Donald Trump, tome posse apenas um dia depois, em 20 de janeiro.

Os legisladores de ambos os partidos políticos há muito expressam preocupações de que o TikTok possa ser uma ameaça à segurança nacional e possa ser usado pelo governo chinês para espionar os americanos ou espalhar desinformação para promover a agenda da China.

A TikTok continua a negar essas acusações. Antes das votações no Congresso no início deste ano, TikTok reuniu seus usuários americanospedindo-lhes que exortem os seus representantes no Capitólio a rejeitarem a proibição. Mas a medida acabou sendo aprovada por ampla margem em ambas as câmaras do Congresso e foi assinada por Biden.

Mas Trump, que pressionou pela proibição durante o seu primeiro mandato, diz agora que já não é a favor dela. Antes das alegações orais, os advogados de Trump apresentou um pedido de amicus curiae no caso. Eles não tomaram partido, mas em vez disso pediram ao tribunal que adiasse a proibição para dar tempo a Trump para chegar a uma “resolução política”.

Então, o que vem por aí para os legisladores e o TikTok? Aqui está o que você precisa saber.

O que a lei faz?

A lei visa forçar a ByteDance a vender o TikTok a um comprador com o qual as autoridades dos EUA concordem, bem como garantir que a ByteDance não tenha mais acesso aos dados dos usuários dos EUA ou controle sobre o algoritmo do TikTok que decide quais vídeos são assistidos pelos usuários americanos.

O TikTok teve nove meses para cumprir, daí o prazo de 19 de janeiro, quando o governo poderia exigir a remoção de seu aplicativo das lojas de aplicativos dos EUA. O presidente poderia conceder uma prorrogação de 90 dias. No início desta semana, Markey anunciou lLegislação que daria ao TikTok mais nove mesesmas foi bloqueado pelos republicanos.

A TikTok há muito diz que a venda não é uma opção. Durante as alegações orais na semana passada, o advogado da empresa, Noel Francisco, disse que o TikTok efetivamente “apagará” se a proibição entrar em vigor. Também é possível que o aplicativo morra lentamente. Ele não seria encerrado, mas não estaria mais disponível nas lojas de aplicativos do Google e da Apple e os usuários atuais não conseguiriam obter atualizações de software, o que eventualmente tornaria o uso do aplicativo muito problemático.

Biden, que assinou o projeto de lei que estabelece esses requisitos, permanece no cargo até o dia da posse, em 20 de janeiro.

O que vem a seguir?

Depois de originalmente pedir a proibição durante sua primeira presidência, Trump disse durante a campanha de 2024 que não era a favor da proibição e prometeu “salvar o TikTok”, embora não tenha especificado como o faria.

Durante uma conferência de imprensa em dezembro, Trump destacou o papel que o TikTok desempenhou durante a eleição e creditou-o por ajudá-lo a conquistar votos jovens.

“O TikTok teve um impacto e é por isso que estamos analisando isso”, disse Trump aos repórteres. “Tenho um lugar caloroso em meu coração. Serei honesto.”

Triunfo ditado em março no Squawk Box da CNBC que, embora ainda visse o aplicativo como um perigo para a segurança nacional, ele não achava mais que deveria ser banido, dizendo: “Há muitas crianças no TikTok que ficariam loucas sem ele.”

Trump acrescentou que proibir o TikTok apenas aumentaria o poder do Facebook, ao qual ele se referiu como “inimigo do povo”.

Em setembro, Trump prometeu “conheça o tiktok“, de acordo com um relatório da Associated Press. Mas durante um entrevista que foi ao ar no mês passado no Meet the PressTrump não disse diretamente se ou como ajudaria o TikTok a evitar uma proibição.

Quem se opôs à proibição do TikTok?

Grupos de liberdade de expressão e de direitos digitais, bem como alguns especialistas em segurança, há muito se opõem à ideia de uma proibição, dizendo que destacar o TikTok não faz nada para resolver os problemas mais amplos das redes sociais. Vários apresentaram petições ao tribunal superior apoiando o TikTok.

Em vez disso, argumentam que seria melhor que os legisladores aprovassem leis abrangentes de privacidade digital que protegeriam as informações pessoais dos americanos, regulando a capacidade de todas as empresas de redes sociais as recolherem e venderem.

David Greene, diretor de liberdades civis da Electronic Frontier Foundation, coautor um breve amicus curiae apresentado ao tribunal no final do mês passado, disse que corporações em todo o mundo podem atualmente coletar, armazenar e vender dados pessoais de americanos. E esses dados poderiam ser facilmente roubados ou adquiridos por adversários estrangeiros.

“Proibir ou vender à força um aplicativo de mídia social não fará praticamente nada para proteger a privacidade dos dados dos americanos em outro país”, disse Greene em comunicado da EFF.