O Tesla Roadster de Elon Musk ainda está no espaço, 7 anos depois

O tempo voa quando você flutua através do ambiente circundante e inóspito do espaço. Sete anos se passaram da SpaceX primeiro Teste lançado para seu poderoso falcão pesado foguete. O lançamento de 6 de fevereiro de 2018 desencadeou a SpaceX, Elon Musk, o Roadster pessoal de Tesla Roadster para o espaço. O Cherry Red Sports Car ainda está lá fora e até sofreu um caso de identidade recentemente errado quando os astrônomos pensaram que poderia ser um asteróide.

Muito aconteceu desde 2018. Musk converteu o Twitter em X. toneladas de desenvolvimento de naves espaciais. Toneladas de Falcon lança 9. Alguns lançamentos mais pesados ​​em Falcon. Apesar de tudo, o carro vermelho e um manequim chamado Starman estão em órbita ao redor do sol.

Roadster o mais perto da terra

Carro de Musk acidentalmente e brevemente classificado como um asteróide em 2025. O Menor Planet Center da União Astronômica Internacional emitiu um O boletim é janeiro. 2 Anunciando o CN41 de 2018 como um objeto próximo à terra recém -descoberta. NEO inclui asteróides e cometas.

O MPC emitiu um Siga -p up Aviso Em 3 de janeiro, dizendo: “No dia seguinte, foi apontado que a órbita coincide com um objeto artificial 2018-017A, o Falcon Heavy Upper Stage com o Tesla Roadster. A designação CN41 de 2018 é eliminada e será listada como omitida”.

Novos objetos espaciais são descobertos o tempo todo. É um trabalho importante. Os astrônomos pretendem encontrar e rastrear asteróides que poderiam atingir a terra. O MPC catalogou mais de 37.500 NEOs, com 190 até agora em janeiro. O Roadster deslizou pelas rachaduras para um flash a tempo. Ele mostra como um objeto humano pode se parecer natural.

Encontre o Tesla Roadster

Onde exatamente está o carro agora? Existe um site útil que mostrará a você.

Expandir a imagem Whereisroadster.com rastreia a localização do carro de Elon Musk no espaço. Este mapa é de 28 de janeiro de 2025. A estrada do Roadster é verde. Ben Pearson/WhereisRoadster.com

Onde está em operação desde 2018, rastreando o carro em sua jornada pelo espaço. Criado por Ben Pearson, o site segue a localização do carro e calcula a distância que percorreu. Ao se aproximar de seu sétimo aniversário no espaço, o Roadster “dirigiu” cerca de 3,5 bilhões de milhas.

O carro leva o carro a cerca de 557 dias para orbitar o sol. De acordo com o trabalho de Pearson, a Tesla excedeu sua garantia de 36.000 milhas em mais de 96.330 vezes. O carro bombeou a raridade da música de David Bowie no início de sua viagem. Se a bateria e os alto -falantes ainda trabalhassem, o manequim a bordo teria ouvido a obra -prima de Bowie mais de 692.000 vezes. Fale sobre um verme da orelha.

Os pesquisadores já haviam investigado o possibilidades que o carro atingiu a terra Algum dia e calculou as probabilidades de apenas 6% em 1 milhão de anos. A equipe também resolveu que o Roadster fará uma reunião (ISH) com a Terra em 2091, quando chegará a algumas centenas de milhares de quilômetros do planeta onde foi feito.

O espaço é um lugar difícil, por isso é provável que o roadster e seu piloto estejam bem sombrios neste momento. Qual será o seu destino final? Poderia ser condenado a passear pelo sistema solar, ou talvez irmos procurá -lo algum dia e nós o colocaremos em um museu. Alguém quer um carro elétrico um pouco usado e bem viajado?