O veneno de flecha mais antigo do mundo descoberto em um osso antigo datado de 7.000 anos atrás

Em 1983, os arqueólogos que escavavam uma caverna na África do Sul descobriram um osso fêmur incomum. Ele pertencia a um antílope não reconhecido e tinha 7.000 anos. As radiografias revelaram que três picos de setas ósseas modificadas foram colocadas na cavidade medular.





No final das escavações de 1983, o sistema operacional, assim como outros objetos descobertos na caverna, foram colocados nas reservas do Departamento de Arqueologia da Universidade de Witwatersrand. Ele ficou lá até 2022. Foi então que novas investigações arqueológicas começaram no local onde o fêmur havia sido descoberto: a caverna de Kruger, nas montanhas ocidentais de Magaliesberg, a cerca de uma hora e meia de carro de Joanesburgo. Esse interesse renovado incentivou os cientistas a olhar para os tesouros da caverna de Kruger.





Sou um arqueólogo interessado em materiais orgânicos preservados na Caverna Kruger e na proteção do local para as gerações futuras. Com outros cientistas da Universidade de Joanesburgo, suspeitei que o fêmur continha muito mais do que sedimentos e medula degradada. Tínhamos trabalhado juntos para publicar os constituintes químicos de um Recipiente de medicação de 500 anos -ano Descoberto em Cap Oriental, na África do Sul, e decidiu conduzir uma investigação semelhante sobre a química da matriz ao redor das pontas de flecha dentro do fêmur.





Nossa pesquisa revelou que o conteúdo do fêmur é sem dúvida O veneno mais antigo de flecha com vários componentes do mundo. É uma receita complexa combinando pelo menos dois ingredientes tóxicos de plantas. Há também evidências de uma terceira toxina.

Tomar CT fina que passa pelo centro do fêmur Bovid. Os três fragmentos de seta de seta óssea e a substância envenenada são visíveis. ( Catragne Renderização e Imagens Segmentação: Dr. Aliénor Duhamel ,, ,, CC by-nndd ))

Não é de forma alguma o uso mais antigo de veneno para caçar. Aplicação de veneno em armas de caça é pensado Sua origem cerca de 60.000 a 70.000 anos atrás, com a invenção da tecnologia de projétil na África. Mas as evidências de envenenamento na época são, na melhor das hipóteses, provisórias e ainda devem ser quimicamente verificadas.





Nossa descoberta é o uso mais antigo confirmado de uma mistura de duas ou mais toxinas vegetais aplicadas especificamente às pontas das setas. A capacidade de misturar receitas complexas, seja para fins envenenados, adesivos ou medicinais, é endereçada diretamente aos seus criadores. Capacidades cognitivas e conhecimento farmacológico tradicional.





Este estudo também destaca a contribuição potencial dos arqueobotânicos (o estudo das instalações antigas de plantas) e a química orgânica para nossa compreensão do passado. Ele também mostra como essas duas disciplinas podem trabalhar juntas para contar a história de nosso passado.





Estude fêmur

As imagens radiográficas tiradas na década de 1980 eram de qualidade relativamente baixa. Por isso, decidimos re-imaginar o fêmur por micro-CT. Esse processo usa principalmente milhares de raios X para reconstruir artefatos tridimensionais, com resolução muito alta. Nossos resultados revelaram que a matriz sedimentar preenchendo a cavidade medular na qual as pontas das flechas foram colocadas não era um sedimento arqueológico comum. Era claramente um material estranho.





Uma pequena amostra do material foi coletada e seus constituintes químicos foram analisados. Os resultados químicos revelaram a presença de dois glicosídeos cardíacos tóxicos (que perturbam o funcionamento do músculo cardíaco): digitoxina e estrofanthidina. Sabemos que os dois foram usados ​​historicamente em certos venenos associados ao arco e flecha. Também encontramos ácido ricinoléico, que pode resultar da degradação oxidativa da lectina tóxica, ricina. Esses compostos orgânicos e outros que identificamos não estão presentes nas mesmas plantas. Isso indica que vários ingredientes vegetais devem ter sido combinados para criar uma receita tóxica.





Nenhuma das espécies vegetais que contêm digitoxina e estrofantadina está naturalmente presente perto da caverna de Kruger. Os restos dessas plantas também não foram detectados em estudos arqueobotânicos de materiais escavados. Isso sugere que qualquer pessoa estava viajando longas distâncias para adquirir seus ingredientes ou que havia um negócio estabelecido para esses produtos florais.





Os pesquisadores sabem que o transporte por longas distâncias dos moluscos, usados ​​como ornamentos e depois como dinheiro, existia em toda a África, bem antes de 7.000 anos atrás. Mas o deslocamento em longas distâncias de plantas não -domésus em uma data tão precoce é algo que não esperávamos. O fato de as pessoas sabiam quais plantas adquirirem, onde encontrá -las e como usá -las efetivamente fala por um longo tempo sobre a antiguidade dos sistemas tradicionais de conhecimento farmacológico.





Na África Austral, adesivos com base em Resina ConiferAlém de misturas de ocre e gordura, volte a pelo menos 60.000 anos. Conhecimento documentado de Propriedades medicinais de plantas Na região, remonta ao mesmo tempo. No entanto, a droga confirmada mais antiga que combina mais de um ingrediente – que identificamos, como mencionado acima, graças a uma descoberta na província de Cap Oriental na África do Sul – é Apenas 500 anos.





Veneno e armas

A maçã envenenada em armas marca um avanço evolutivo no desenvolvimento da tecnologia de caça.





Documentos históricos Demonstrar que, na maioria das regiões do mundo, os caçadores contavam com compostos tóxicos derivados de plantas e animais para tornar suas armas mais eficazes. Na África Austral, sabemos que uma grande variedade de plantas e animais foi usada por diferentes grupos de caçadores para apontar suas flechas. Esses venenos eram frequentemente combinados em Receitas complexas usando uma variedade de procedimentos preparatórios.





O Primeira evidência molecular de um veneno Na África Austral, vem de uma espátula de madeira de 24.000 anos localizada na caverna da fronteira, nas montanhas Lebombo, na fronteira entre a Suazilândia e a África do Sul, onde foram encontrados traços de ácido ricinoléico. O ácido ricinoléico é um dos subprodutos (uma molécula constitutiva menor de um composto orgânico maior) da poderosa toxina ricina, presente na planta de rícino. O exemplo da caverna da borda é provavelmente um veneno com um único componente e não uma receita complexa.





O que deveria ser veneno para flechas foi encontrado nas dicas de flechas ósseas Caverna KuumbiZanzibar, de depósitos de 13.000 anos. Nenhum teste químico ou outro teste científico foi realizado para verificar essa interpretação.

Finalmente, outra equipe analisou recentemente o veneno de um Arrow de 1.000 anos Caverna de Kruger. Embora os subprodutos oxidativos dos glicosídeos cardíacos tenham sido identificados positivamente, essa amostra foi significativamente mais degradada do que a do antigo recipiente de fêmur. Acreditamos que o fêmur ajudou a proteger o veneno dos piores efeitos da degradação biológica.

Justin BradfieldProfessor adjunto, Universidade de Joanesburgo

Este artigo é republicado de A conversa sob a licença Creative Commons. Leia Artigo original.