O vórtice polar causou o recente Nevada na Flórida? Perguntamos a especialistas

“Polar Vortex” parece ótimo. É como “ciclone” ou “assinado”. Parece o tipo de fenômeno que seria responsável pelo registro de condições de frio, neve e inverno que chegaram à Costa do Golfo nesta semana. O vórtice polar é real, mas pode não ser o culpado do frio extremo que abalou regiões normalmente mais quentes do país.

Tempestades incomuns de inverno e temperaturas geladas chicotearam uma grande região dos Estados Unidos, do Texas à Flórida. A queda de neve e o frio causaram cancelamentos de voos e fechamentos de escolas, empresas e estradas. O Serviço Meteorológico Nacional emitido pela primeira vez Aviso de tempestade de neve Para algumas áreas ao redor de Lake Charles, Louisiana, em 21 de janeiro. Partes de Houston supostamente recebeu nevascas Até 6 polegadas.

Expandir a imagem O satélite NOAA-East capturou uma vista da histórica tempestade de inverno no sul dos Estados Unidos em 21 de janeiro. NOAA/NESDIS/STAR

O Escritório da NWS para Mobile, Alabama, publicou um A medição oficial de Nevada foi de 5,4 polegadas na tarde de terça -feira, quebrando o recorde de 5 polegadas estabelecida em 1881. A neve continuou a cair e atingiu 7,5 polegadas durante o dia. Ele Descrição da equipe de rede social da NWS Esse total é “louco”. O pensamento próximo, na Flórida, viu uma queda de neve semelhante. É natural olhar para o norte, para o frio do Ártico, em busca de respostas ao motivo pelo qual a Costa do Golfo mergulhou como um urso polar em um sorvete.

Qual é o vórtice polar?

Expandir a imagem O vórtice polar pode viajar com o riacho e empurrar o ar frio para os EUA. NOAA

Como o nome sugere, o vórtice polar está associado aos pólos norte e sul do nosso planeta. É uma área de menor pressão e ar frio em cada poste.

“Os meteorologistas examinam o vórtice polar observando dezenas de milhares de metros de altura na atmosfera; no entanto, quando sentimos ar extremamente frio das regiões do Ártico na superfície da terra, às vezes está associado ao vórtice polar”. O NWS disse em uma explicação.

O vórtice polar pode estar relacionado a episódios de frio extremo nos Estados Unidos, mas as condições devem ser adequadas. O vórtice polar pode se expandir e empurrado para o sul com o riacho no jato, uma corrente estreita de ar que flui no topo da atmosfera de oeste a leste. Em particular, um vórtice polar chegou aos Estados Unidos em 2019, o que causou uma enxurrada de piadas quentes de Star Wars no frio.

O vórtice polar causou o frio?

A explosão no Ártico que causou calafrios aos moradores da Costa do Golfo nesta semana não foi necessariamente um exemplo do vórtice polar que estava atacando.

Amy Butler e Laura Ciesto, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, dirigem um blog sobre vórtices polares no local do clima.gov da NOAA. cientistas examinou o vórtice polar na semana passada antes da explosão do Ártico. Naquela época, Butler e Ciasto detectaram um possível trecho do vórtice polar. Mas havia outro fator em jogo.

“Além disso, uma forte crista de alta pressão vem acumulando simultaneamente perto do Alasca, independentemente do vórtice polar”, disse Butler e escreveu Cesto.

PARA Vídeo NOAA Ele mostrou como a crista foi vista:

O ar frio do Ártico que flutuava no Alasca afundou para o sul.

“Acho que o Alaska Crest está desempenhando um papel mais importante no surto de ar frio”, disse à CNET à CNET. “O vórtice estratosférico não é tão difundido quanto na semana passada; portanto, a conexão que apontamos em nossa última publicação é menos relevante agora”.

Enquanto a Costa do Golfo esfriou, o Alasca experimentou uma alta pressão e temperaturas mais suaves, de acordo com Erica Grow CEI, um meteorologista e especialista em assuntos públicos da NWS.

“Isso, por sua vez, desloca o ar do Ártico que normalmente é encontrado em nosso estado mais norte nessa época do ano, e o ar do Ártico se move a jusante, em direção ao sudeste, em direção aos EUA. .

O vórtice polar pode ser uma fonte poderosa de clima de inverno, mas não é a única causa de frio intenso e neve nas regiões mais conhecidas por seu calor e sol. Os estados da Costa do Golfo ainda estão deixando Theiers, mas pelo menos temperaturas mais quentes estão chegando no fim de semana.